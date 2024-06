Ford Motor Company est une multinationale américaine de construction automobile dont le siège se trouve à Dearborn, dans le Michigan, aux États-Unis. Elle a été fondée par Henry Ford et constituée en société le 16 juin 1903. L'entreprise vend des automobiles et des véhicules utilitaires sous la marque Ford, et des voitures de luxe sous la marque Lincoln. L'entreprise est cotée à la bourse de New York et est contrôlée par la famille Ford, qui détient une participation minoritaire, mais la majorité des droits de vote.Le PDG de Ford, James Duncan Farley Jr., est un homme d'affaires américain et également membre du conseil d'administration de Harley-Davidson. Sa carrière dans l'automobile a été inspirée par son grand-père, qui a commencé à travailler à l'usine River Rouge d'Henry Ford en 1918.« Nous sommes très proches du but », a déclaré M. Farley lors d'une interview accordée le 31 mai à David Westin, de Bloomberg TV. « Nous pouvons aujourd'hui le faire assez régulièrement avec un prototype, mais le faire de manière rentable est justement le progrès que nous devrons faire. »M. Farley pense que Ford peut réaliser ces progrès assez rapidement pour proposer cette fonction en 2026, ce qui pourrait en faire la première marque automobile grand public à offrir ce que les ingénieurs automobiles appellent l'autonomie de niveau 3. Dans ce cas, la voiture prend en charge la conduite dans certaines conditions, ce qui permet au conducteur de se consacrer à d'autres tâches.« L'autonomie de niveau 3 vous permettra, dans quelques années, de ne plus avoir les mains et les yeux sur la route, de sorte que votre voiture deviendra un véritable bureau », a déclaré M. Farley. « Vous pourriez organiser une conférence téléphonique et toutes sortes de choses. »Ford et d'autres constructeurs automobiles, dont General Motors Co, proposent actuellement des fonctions de conduite mains libres, mais celles-ci utilisent des dispositifs de suivi oculaire pour s'assurer que le conducteur reste concentré sur la route. Le système de Ford, appelé BlueCruise, fait actuellement l'objet d'une enquête des autorités américaines de réglementation de la sécurité après avoir été impliqué dans des accidents mortels. Tesla Inc. et d'autres sociétés font également l'objet d'une enquête des autorités fédérales pour des accidents impliquant leurs systèmes semi-autonomes.La prédiction de M. Farley intervient moins de deux ans après que Ford a fermé sa filiale autonome, Argo AI, parce qu'elle estimait que l'on était encore trop loin d'une conduite entièrement autonome.À la fin de l'année dernière, Mercedes-Benz a commencé à proposer une fonction de conduite autonome aux États-Unis, mais elle ne fonctionne qu'à des vitesses inférieures à 40 miles par heure sur des autoroutes pré-approuvées.Farley a suggéré que le système de Ford fonctionnerait à des vitesses allant jusqu'à 80 miles par heure sur l'autoroute, mais uniquement par ciel dégagé.« Nous ne pensons pouvoir le faire que par temps ensoleillé », a déclaré M. Farley. « Les fortes pluies et d'autres facteurs rendent difficile le fonctionnement à 80 miles à l'heure. »Ford souhaite générer des revenus récurrents en proposant à ses conducteurs des services d'abonnement à des fonctions telles que BlueCruise. Selon M. Farley, ces services logiciels à forte marge permettent d'atténuer les cycles d'expansion et de ralentissement de l'industrie automobile.Ford vend déjà des systèmes logiciels à ses clients commerciaux pour gérer la logistique de leurs flottes. M. Farley considère que les fonctions semi-autonomes, comme la conduite sans visibilité, sont un moyen d'inciter les particuliers à acheter des abonnements à des logiciels.« BlueCruise a été beaucoup plus populaire que nous l'avions prévu, car il s'agit d'un système mains libres », a déclaré M. Farley. « C'est en quelque sorte l'étape qui précède celle où l'on peut détacher le regard ».Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Ford sera en mesure de tenir ses promesses ?