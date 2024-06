Ils ont dû mettre beaucoup d'huile sur ce cube.

Si l'on veut aller plus vite, il faudra trouver des moyens de réduire les frottements dans le cube.

Je me suis fait à l'idée que je n'en résoudrai jamais une de mon vivant.

Alors, que peuvent-ils faire avec ça ?

Le contrôle précis des moteurs est l'épine dorsale de la fabrication.

Il est un peu plus rapide que moi.

Il doit être difficile de tourner à 90 degrés aussi vite et de s'arrêter exactement au bon endroit.

Ils ont dû casser beaucoup de Rubik's Cubes pour en arriver là.

Il serait intéressant de connaître les spécifications du cube, mais cela ne change rien au fait qu'il s'agit d'un véritable exploit. Je trouve en particulier que son élégante précision est plutôt apaisante à regarder. S'il existait une version moins bruyante et plus compacte de cette machine qui changerait périodiquement les motifs de couleur, j'envisagerais d'en acheter une pour mon boudoir ou mon jardin d'hiver.

Le Rubik's Cube est un puzzle en 3D inventé en 1974 par le sculpteur et professeur d'architecture hongrois Ernő Rubik. Le cube a été commercialisé à l'échelle internationale en 1980 et est devenu l'une des icônes les plus reconnues de la culture populaire. En janvier 2024, environ 500 millions de cubes avaient été vendus dans le monde, ce qui en fait le jeu de puzzle et le jouet le plus vendu au monde.Le record du monde pour la résolution d'un Rubik's Cube 3×3×3 est de 3,13 secondes. Il est détenu par l'Américain Max Park et a été battu le 11 juin 2023 lors de la Pride à Long Beach. Le Rubik's Cube non humain le plus rapide a été résolu par Rubik's Contraption, un robot fabriqué par Ben Katz et Jared Di Carlo. Une vidéo sur YouTube montre un temps de résolution de 0,38 seconde en utilisant un Nucleo avec l'algorithme min2phase.Placer ces neuf carrés de la même couleur sur une seule face d'un cube était vraiment difficile avant 1974, date de l'invention du Rubik's Cube. Mais une fois que cela s'est produit, c'est devenu une course pour y parvenir toujours plus rapidement et avec plus de style. Mitsubishi vient de développer un robot, le TOKUFASTbot de Mitsubishi Electric, qui résout un puzzle de type Rubik's Cube en 0,305 seconde. C'est littéralement plus rapide qu'une balle qui file à toute allure.Ce robot connecte un servomoteur à chaque côté du cube, capable de tourner de 90 degrés en 0,009 seconde. Il est également très réactif à un algorithme d'identification des couleurs de l'IA pour résoudre le cube en un temps record.La démonstration vidéo ci-dessus montre qu'un cube est résolu en 0,204 seconde, mais lorsque le Guinness World Records a été appelé à juger une tentative de battre le record existant de 0,38 seconde, des normes différentes ont été établies. En conséquence, le TOKUFASTbot a obtenu un temps officiel de 0,305 seconde, ce qui est tout de même largement supérieur au record précédent.Si la machine est extrêmement impressionnante, les commentaires en ligne sont tout aussi stupéfaits par le cube qui a pu résister à une rotation aussi rapide. Voici quelques-un :Selon Guinness, la première tentative a été contrecarrée par un bourrage de cube et, à en juger par la vidéo, il ne semble pas y avoir les coins arrondis que l'on peut trouver sur un cube de vitesse utilisé par les cubistes de compétition. D'autre part, le record officiel s'intitule "" (Robot le plus rapide à résoudre un casse-tête), ce qui suggère qu'un Rubik's Cube de marque n'a peut-être pas été utilisé.Mitsubishi a également publié une série de courtes vidéos comparant la vitesse de sa machine à des événements instantanés de la vie quotidienne, comme un café qui se renverse ou une bulle de savon qui éclate.