Alphabet has committed up to $5B to @Waymo. We are grateful for their immense vote of confidence in our team and recognizing the amazing progress we’ve made with our technology, product, and commercialization efforts. — Tekedra N Mawakana (@TechTekedra) July 23, 2024

Waymo money 😂 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2024

Waymo est un service de véhicules qui permet aux gens de commander une voiture pour les emmener à leur destination, sans que personne ne soit assis sur le siège du conducteur. Bien que l'entreprise ait été fondée en 2009, la technologie ne s'est pas encore étendue à toutes les régions des États-Unis, mais les projets et les objectifs à venir pourraient permettre au Waymo Driver de devenir plus courant dans tout le pays. À l'heure actuelle, le conducteur a été testé dans 13 États et San Francisco est le dernier endroit à pouvoir bénéficier de trajets entièrement autonomes.Avant d'opérer dans une nouvelle zone, chaque ville doit être cartographiée de manière extrêmement détaillée. Il s'agit notamment de repères de voies, de panneaux d'arrêt, de bordures de trottoirs, de passages pour piétons, etc. Le conducteur utilise ensuite toutes les données, y compris les cartes personnalisées et les informations des capteurs en temps réel, pour déterminer sa position exacte sur la route.En examinant le nombre de trajets effectués dans les principales zones urbaines au cours des six dernières années, l'entreprise écrit que le conducteur Waymo «». Ils poursuivent en disant que les données montrent que «Alphabet a engagé un nouvel investissement pluriannuel de 5 milliards de dollars dans son unité de technologie de conduite autonome Waymo, selon la directrice financière de l'entreprise, Ruth Porat. Le nouveau cycle de financement, a déclaré Porat lors de l'appel de résultats du deuxième trimestre de l'entreprise, est conforme aux niveaux d'investissement annuels récents et permettra à l'entreprise de «» Plus de détails sur l'investissement seront révélés dans le formulaire 10-Q de l'entreprise qui doit encore être déposé, a déclaré Porat., » a écrit Tekedra N Mawakana, co-PDG de Waymo, dans un post sur X.Le PDG de Tesla, Elon Musk, s'est moqué du nouvel investissement d'Alphabet dans Waymo sur la plateforme de médias sociaux X avec un court « Waymo money ». Le PDG semblait se moquer de la façon dont l'entreprise coûte beaucoup plus d'argent à la société mère, en raison de son importante consommation de trésorerie.La société Tesla de Musk tente également de parvenir à l'autonomie des véhicules grâce à son logiciel d'assistance à la conduite entièrement autonome (FSD). Toutefois, cette technologie est encore en phase de développement et nécessite une supervision active de la part du conducteur. L'entreprise a également l'intention de dévoiler un produit Robotaxi dédié dans le courant de l'année.», a déclaré mardi Sundar Pichai, le PDG d'Alphabet. Waymo propose actuellement bien plus de 50 000 trajets payants par semaine à ses clients, a-t-il ajouté.Les habitants de San Francisco et de Phoenix peuvent actuellement télécharger l'application Waymo One et demander une course autonome à bord d'une Jaguar I-PACE entièrement électrique. À Los Angeles, Waymo offre des trajets à certaines personnes qui se sont inscrites pour rouler avec la société et qui ont rejoint sa liste d'attente. L'entreprise a également démarré récemment ses activités à Austin, au Texas, où elle propose des trajets autonomes à ses employés.: Ruth Porat, Directrice financière d'AlphabetQuel est votre avis sur cette annonce ?Pensez-vous que la réaction d'Elon Musk est crédible ou pertinente ?