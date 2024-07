Waymo LLC est une entreprise de technologie de conduite autonome et une filiale d'Alphabet Inc., société mère de Google. À l'automne 2015, Google a proposé « le premier trajet entièrement sans conducteur sur la voie publique ». En octobre 2020, Waymo est devenue la première entreprise à proposer un service au public sans conducteur de sécurité dans le véhicule. Waymo exploite actuellement des services commerciaux de robotaxi à Phoenix, en Arizona, et à San Francisco, et de nouveaux services sont prévus à Los Angeles et à Austin, au Texas.Dans une paire de poursuites judiciaires rapportées par Wired, la société Waymo a demandé à un juge de San Francisco un total d'environ 271 000 dollars de dommages et intérêts de la part des deux défendeurs.L'un des procès accuse Ronaile Burton, résident de San Francisco, d'avoir crevé et endommagé les pneus de 19 robotaxis de Waymo entre le 24 et le 26 juin, et réclame environ 22 000 dollars de compensation et 66 000 dollars de dommages-intérêts punitifs.L'autre poursuite accuse Konstantine Nikka-Sher Piterman, propriétaire d'une Tesla à Oakland, d'avoir intentionnellement embouti son véhicule électrique à l'arrière d'un véhicule autonome de Waymo, et d'avoir menacé le représentant de Waymo qui est arrivé pour gérer l'incident. La société demande à M. Piterman de payer environ 46 000 dollars d'indemnités et 137 000 dollars de dommages et intérêts, ainsi que de retirer un message sur X (anciennement Twitter) affirmant que « this Waymo just rekt me » (ce Waymo vient de m'avoir), ce qui, selon Waymo, est diffamatoire.Aucun des deux défendeurs n'a encore répondu aux poursuites, mais Burton a plaidé non coupable à des accusations de vandalisme criminel découlant des mêmes incidents présumés.Les poursuites judiciaires interviennent après une série d'attaques contre les voitures Waymo à San Francisco, allant de militants de la sécurité plaçant des cônes de signalisation sur les capots des voitures pour les mettre hors service à une foule riant et applaudissant qui a encerclé et incendié un véhicule Waymo dans le quartier chinois en février dernier.Les opposants affirment que les véhicule autonome ont été imposés au public sans que des enquêtes appropriées aient été menées sur leur sécurité ou leur impact sur l'emploi, et que leur nature sans conducteur fait qu'il est difficile de les tenir pour responsables en cas de manquement à la sécurité. Waymo fait actuellement l'objet d'une enquête de la part des autorités fédérales de régulation des autoroutes à la suite de 22 rapports faisant état de collisions de ses voitures autonomes ou d'infractions potentielles au code de la route.Aujourd'hui, Waymo semble se défendre. Sa plainte contre Piterman affirme qu'il a intentionnellement «» et «» afin de percuter par l'arrière un véhicule autonome Waymo, avant de la percuter une seconde fois lorsqu'elle a tenté de se ranger.Par la suite, Piterman a prétendu sur X que Waymo avait causé l'accident, bien que, de l'aveu même de Waymo, son message n'ait été vu que 352 fois. «», ont écrit les avocats de la société dans leur plainte contre Piterman.En réponse aux accusations portées contre Burton, son avocat a déclaré qu'il avait «» et que les procureurs «».: WaymoPensez-vous que ces plaintes de Waymo sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?