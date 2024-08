Une nouvelle technologie qui permet aux voitures de se parler : les États-Unis publient une feuille de route pour accélérer le déploiement de cette technologie et sauver ainsi des milliers de vies

Présentation du plan pour accélérer le déploiement du V2X



Principaux domaines d'action pour des déploiements V2X sécurisés et interopérables



Principes de l'approche Safe System

Ce document présente un plan visant à accélérer le déploiement du V2X. Il définit la vision, les objectifs ambitieux et les étapes du ministère des Transports et lance un appel à l'action aux parties prenantes, y compris les pouvoirs publics à tous les niveaux, les organismes publics et le secteur privé. Les objectifs et les cibles visés n'impliquent pas de mandat législatif ou réglementaire ni de financement fédéral spécifique. Le plan propose plutôt une voie qui démontre le leadership du gouvernement fédéral et qui permettra au gouvernement et à l'industrie de travailler ensemble pour atteindre les mêmes objectifs.



Le plan décrit comment les déploiements peuvent commencer dès maintenant et définit les actions spécifiques nécessaires pour les différents groupes de parties prenantes. Il identifie également les aides disponibles auprès du ministère des Transports et d'autres sources. Ce plan fournit aux parties prenantes des informations essentielles pour accélérer les investissements, la recherche et le déploiement des technologies V2X et les aide à planifier les priorités à court et moyen terme. Ce plan aide les agences à développer l'expertise technique et la capacité institutionnelle nécessaires aux futurs besoins de déploiement en fournissant une liste de ressources et d'assistance technique. Le plan vise à réduire l'incertitude parmi toutes les parties prenantes qui travaillent à la réalisation d'un écosystème V2X sécurisé et interopérable à l'échelle nationale. La réduction de l'incertitude des parties prenantes comprend la promotion par le ministère des Transports d'un spectre sans fil alloué spécifiquement aux applications de sécurité V2X par la Commission fédérale des communications (FCC).



En réponse aux contributions des parties prenantes, le ministère des Transports fournira des documents techniques supplémentaires. Le ministère des Transports fournira également une assistance technique permanente par le biais d'échanges entre pairs et de ressources en ligne telles que le Smart Community Resource Center. Ces ressources (et d'autres) du ministère des Transports apportent un soutien et une assistance technique aux membres de la communauté V2X des secteurs public et privé qui élaborent des scénarios de déploiement V2X et des feuilles de route associées pour les produits et les services.



Feuille de route du plan de déploiement de V2X

Depuis des années, les défenseurs de la sécurité vantent le potentiel de la technologie qui permet aux véhicules de communiquer sans fil. Jusqu'à présent, le déploiement a été lent et inégal. Le ministère américain des Transports vient de publier une feuille de route qui permettrait d'accélérer le déploiement de cette technologie et de sauver ainsi des milliers de vies. "", a déclaré Shailen Bhatt, directeur de l'Administration fédérale des autoroutes, lors d'un événement organisé à l'occasion de la publication du plan de déploiement de la technologie V2X (vehicle-to-everything) sur les routes et autoroutes des États-Unis.La technologie V2X permet aux voitures et aux camions d'échanger des informations de localisation entre eux, et éventuellement avec les cyclistes et les piétons, ainsi qu'avec l'infrastructure routière elle-même. Les utilisateurs pourraient envoyer et recevoir des messages fréquents les uns des autres, partageant en permanence des informations sur la vitesse, la position et l'état de la route, même dans des situations où la visibilité est réduite, notamment dans les virages, dans un brouillard épais ou sous une pluie battante.Malgré l'enthousiasme des défenseurs de la sécurité et des autorités fédérales de réglementation, la technologie a connu un déploiement cahoteux. Sous l'administration Obama, la National Highway Traffic Safety Administration a proposé de rendre la technologie obligatoire sur les voitures et les camionnettes. Mais l'agence a ensuite abandonné cette idée sous l'administration Trump. Le déploiement du V2X a été "", a déclaré John Bozzella, président et directeur général de l'Alliance for Automotive Innovation, un groupe commercial qui représente les constructeurs automobiles.Mais il est optimiste et pense que le nouveau plan sera utile. "", a déclaré M. Bozzella lors de l'annonce. "Le ministère américain des Transports (DOT) s'est engagé à réduire le nombre de morts et de blessés graves sur les routes du pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, le DOT poursuit activement une approche globale visant à réduire le nombre de tués sur les routes au seul chiffre acceptable : zéro. Ce plan national de déploiement V2X présente une vision de la manière dont le déploiement d'une connectivité sans fil améliorée permet un système de transport plus sûr et plus efficace, tout en préservant la vie privée et la protection des consommateurs.Un outil puissant pour atteindre cet objectif ambitieux et à long terme est la technologie V2X (vehicle-to-everything), qui permet aux véhicules de communiquer entre eux, avec d'autres usagers de la route tels que les piétons, les cyclistes, les personnes handicapées et d'autres usagers vulnérables, ainsi qu'avec les infrastructures routières, par le biais de messages échangés sans fil.Le "" de V2X représente collectivement les autres usagers de la route et l'infrastructure routière. Lorsqu'ils sont équipés, les messages peuvent contenir des informations essentielles sur l'emplacement et les actions des véhicules et des autres usagers de la route, les conditions de circulation - y compris l'état des feux de signalisation équipés et les conditions routières dominantes - telles que les conditions météorologiques, l'état de la chaussée, les zones de travaux et d'autres perturbations.Le V2X fournit une connectivité par le biais de communications directes et en réseau. Dans le cadre du, les véhicules échangent des messages fréquents et structurés par l'intermédiaire de dispositifs embarqués ou de seconde monte qui échangent en permanence la vitesse relative, la position et d'autres données pertinentes. Cette forme de communication garantit une connaissance à 360 degrés, même dans les situations où la visibilité est faible ou obstruée, par exemple dans les virages ou dans un brouillard épais.D'autre part, les'appuie sur les réseaux mobiles conventionnels pour permettre aux véhicules d'envoyer et de recevoir des messages. La communication V2X directe convient aux applications de sécurité nécessitant une faible latence, tandis que la communication V2X en réseau est plus adaptée au transport d'informations sur de longues distances, telles que des informations en temps réel sur le trafic et l'état des routes.Les communications V2X peuvent fournir aux usagers de la route des informations beaucoup plus précises sur les risques potentiels dans les situations de circulation. De ce fait, le V2X peut améliorer la sécurité des usagers de la route vulnérables à mesure que les capacités de l'infrastructure augmentent. Le partage d'informations clés entre les différentes parties du réseau de transport permet de réagir de manière à améliorer la sécurité, à prévenir les accidents, à optimiser les performances du système, à améliorer la mobilité et l'accessibilité des voyageurs, à améliorer l'efficacité de la circulation des marchandises, à atténuer les incidences négatives sur l'environnement et à remédier aux disparités en matière d'équité dans les transports.Selon le DOT, les déploiements utilisant les technologies V2X ont déjà démontré des avantages en matière de sécurité à petite échelle dans tout le pays. Cependant, pour réaliser le plein potentiel de la technologie V2X, il est important d'étendre le déploiement de manière cohérente afin que les véhicules et l'infrastructure puissent communiquer en toute sécurité et sans interférence nuisible à travers une variété d'appareils et de plateformes. Pour parvenir à ce type de "", une gamme variée de technologies mobiles, embarquées et routières doit être en mesure de communiquer partout, efficacement et en toute sécurité, tout en protégeant les informations personnelles.La communication V2X soutient l'approche "" (système sûr) adoptée par le ministère des Transports dans le cadre du NRSS. L'approche Safe System est une approche globale qui fournit un cadre d'orientation pour rendre les routes, les rues, les trottoirs et d'autres éléments du système global plus sûrs pour tous les usagers.La NRSS fonctionne en construisant et en renforçant de multiples couches de protection afin d'empêcher les accidents de se produire et de minimiser les dommages causés aux personnes impliquées lorsque des accidents se produisent. Dans le cadre du NRSS, le ministère des Transports s'est engagé à promouvoir l'utilisation et le déploiement des technologies V2X et d'autres technologies afin de rendre les routes plus sûres. Les technologies V2X complètent d'autres mesures de sécurité.Selon les rapports du DOT, les progrès technologiques des véhicules et des infrastructures ont permis d'améliorer progressivement la sécurité routière. Par exemple, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) estime que 8 650 personnes sont mortes aux États-Unis dans des accidents de la route au cours des trois premiers mois de 2024, soit une baisse d'environ 3,2 % par rapport aux 8 935 décès estimés au cours de la même période en 2023.Malgré huit trimestres consécutifs de baisse du nombre de décès depuis 2022, l'objectif reste de zéro décès. Une tendance inquiétante est l'augmentation spectaculaire du nombre de piétons et de cyclistes tués. Les décès de piétons dans les zones urbaines ont augmenté de 81 % entre 2013 et 2022. Une approche plus large et transformationnelle, définie par l'approche pour un système sûr dans la NRSS, comprend l'exploitation de technologies avancées qui peuvent prévenir ou atténuer les accidents.Il est possible de faire en sorte que les technologies V2X connectées soient intégrées dans le système de transport. Le DOT affirme que "" L'accélération du déploiement de la technologie V2X sur la base des principes de sécurité dès la conception est une étape cruciale pour sauver des vies tout en protégeant la confidentialité et l'intégrité des données V2X et la disponibilité des communications V2X.Voici la vision du plan de déploiement de V2X partagée par le ministère américain des Transports (DOT) :