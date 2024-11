Densité de robots par région



L' Union européenne a une densité de robots de 219 unités pour 10 000 employés, soit une augmentation de 5,2 %, et l'Allemagne, la Suède, le Danemark et la Slovénie figurent parmi les dix premiers pays du monde.



En Amérique du Nord , la densité de robots est de 197 unités pour 10 000 employés, soit une augmentation de 4,2 %. Les États-Unis se classent au dixième rang mondial des pays les plus automatisés dans l'industrie manufacturière.



L' Asie a une densité de robots de 182 unités pour 10 000 personnes employées dans l'industrie manufacturière, soit une augmentation de 7,6 %. Les économies de la Corée, de Singapour, de la Chine continentale et du Japon figurent parmi les dix pays les plus automatisés.





La République de Corée est le pays qui adopte le plus de robots industriels au monde, avec 1 012 robots pour 10 000 employés. La densité de robots a augmenté de 5 % en moyenne chaque année depuis 2018. Avec une industrie électronique de renommée mondiale et une industrie automobile solide, l'économie coréenne s'appuie sur les deux plus gros clients pour les robots industriels.



Singapour suit avec 770 robots pour 10 000 employés. Singapour est un petit pays avec un très faible nombre d'employés dans l'industrie manufacturière, ce qui lui permet d'atteindre une densité élevée de robots avec un stock opérationnel relativement faible.



La Chine a pris la troisième place en 2023, dépassant l'Allemagne et le Japon. La poussée du pays vers l'utilisation de la technologie d'automatisation se traduit par une densité de robots élevée de 470 robots pour 10 000 employés (2022 : 402 unités). La Chine n'est entrée dans le top 10 qu'en 2019. Elle a réussi à doubler sa densité de robots en quatre ans.



L'Allemagne se classe quatrième avec 429 robots pour 10 000 employés. La densité de robots de la plus grande économie européenne a augmenté de 5 % en TCAC depuis 2018.



Le Japon occupe la cinquième place avec 419 unités. La densité de robots du pays prédominant dans la fabrication de robots dans le monde a augmenté de 7 % en moyenne chaque année (2018-2023).



La densité de robots aux États-Unis a atteint 295 unités en 2023. Le pays se classe au dixième rang mondial.

La robotique industrielle est, selon l'Organisation internationale de normalisation (ISO), un système commandé automatiquement, multi-applicatif, reprogrammable, polyvalent, manipulateur et programmable sur trois axes ou plus. Ceci inclut typiquement les robots de soudage, de peinture et d'assemblage. Ce type de robotique vise la rapidité d'exécution, la fiabilité et la précision ainsi que la répétition de cette précision dans le temps.La généralisation des robots industriels contribue à la consommation d'électricité et, d'après l'Organisation de coopération et de développement économiques (2018), a causé une perte d'emplois d'environ 15 % et une modification pour 32 % de ceux-ci. Les robots industriels sont très utilisés dans le secteur de l'automobile. Leur conception nécessite une bonne connaissance technique et un très haut niveau dans le domaine de l'ingénierie.Un récent rapport annuel publié par la Fédération internationale de la robotique (IFR) a révélé que l'adoption des robots dans les usines du monde entier se poursuit à grande vitesse : la nouvelle densité moyenne mondiale de robots a atteint le chiffre record de 162 unités pour 10 000 employés en 2023, soit plus du double du chiffre mesuré il y a seulement sept ans (74 unités).", déclare Takayuki Ito, président de la Fédération internationale de la robotique. "que la Chine a dépassé l'Allemagne dans l'utilisation des robots dans l'industrie, soulignant les défis auxquels la plus grande économie d'Europe est confrontée de la part de Pékin. En termes de densité de robots, un indicateur important pour les comparaisons internationales de l'automatisation de l'industrie manufacturière, la Corée du Sud est le leader mondial avec 1 012 robots pour 10 000 employés, en hausse de 5% depuis 2018, a indiqué l'IFR.Singapour vient ensuite, suivi par la Chine avec 470 robots pour 10 000 travailleurs, soit plus du double de la densité qu'elle avait en 2019. À titre de comparaison, l'Allemagne en compte 429 pour 10 000 employés, avec un taux de croissance annuel de 5 % depuis 2018, a indiqué l'IFR. "", a déclaré le président de l'IFR, Takayuki Ito.Par le passé, l'Allemagne s'est fortement appuyée sur sa base industrielle et ses exportations pour assurer sa croissance, mais elle est confrontée à une concurrence de plus en plus rude de la part de pays comme la Chine. Elle s'attend à une contraction économique pour la deuxième année consécutive en 2024, ce qui en ferait le pays le moins performant du groupe des sept riches démocraties.Voici quelques données du rapports :Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?La robotisation s'intensifie au niveau mondial, la Fédération Internationale de la Robotique nous présente les pays les plus automatisés au monde