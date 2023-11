Le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT), qui supervise le secteur industriel du pays, a publié ce jeudi une ligne directrice dans laquelle il prévoit de promouvoir la production de masse de ce type de robots d'ici 2025. Ainsi, le pays créera "" qui seront "".", indique le document ministériel, publié aujourd'hui par l'agence d'État Xinhua. D'ici 2027, les robots humanoïdes deviendront "" de la Chine, ajoute-t-il. Le document indique que d'ici là, "".Pour atteindre cet objectif, le pays s'efforcera de "". ", déclare le ministère.Selon le journal South China Morning Post, le document démontre "la dernière tentative de la Chine d'accélérer le développement de son industrie robotique" et de promouvoir l'autosuffisance technologique à un moment où la concurrence avec les États-Unis est maximale dans ce domaine. Le journal rappelle que la Chine est le cinquième pays le plus automatisé au monde, selon le World Robotics Report 2022, et qu'il s'attend à ce que les robots humanoïdes représentent une avancée significative au niveau des ordinateurs, des smartphones ou des véhicules à énergie nouvelle.", indique la directive ministérielle, en plus de "". Le développement de robots humanoïdes, selon le portefeuille, incorpore "".Le ministère a ajouté que la Chine prévoit de créer des laboratoires, des organisations industrielles et des communautés open source pour servir l'industrie de la robotique humanoïde. En vue d'établir des normes mondiales pour cette industrie naissante, "la Chine participerait à l'établissement de règles et de normes internationales et contribuerait au développement de l'industrie mondiale des robots humanoïdes", ajoute la directive.Source : Le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT)Quel est votre avis sur cet objectif de la Chine ?Selon vous, quel est l'avenir des robots humanoïdes ?