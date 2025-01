Comment fonctionne Smart Summon ?

Objectifs de l’enquête

les capacités des fonctions Actually Smart Summon et Smart Summon ;

la vitesse maximale autorisée avec ces systèmes sur des routes publiques ;

l'impact des délais de connectivité de l'application et les performances du système dans des conditions imprévues.

Modèles Tesla concernés et incidents signalés

Model S (2016-2025)

Model X (2016-2025)

Model 3 (2017-2025)

Model Y (2020-2025)

une Model 3 a percuté une voiture stationnée avec un passager à l’intérieur à Houston en 2023 ;

une Model Y a brusquement tourné et heurté un véhicule garé à Henderson, Nevada, en septembre 2023.

Actually Smart Summon : entre promesse futuriste et déceptions pratiques

Performance imprévisible : La technologie semble fonctionner de manière erratique, notamment dans des environnements complexes tels que des parkings bondés ou des routes résidentielles. Certains utilisateurs signalent que le véhicule s'arrête excessivement dès qu'il détecte une activité autour de lui, rendant son utilisation frustrante, voire inutile dans certains cas ; Limites de la détection des obstacles : Des incidents où les véhicules n’ont pas détecté des poteaux ou des véhicules stationnés mettent en lumière des défaillances critiques dans la reconnaissance des obstacles. Ces lacunes augmentent les risques d'accidents, notamment dans des espaces restreints ; Problèmes d'ergonomie et d'utilisation réelle : Bien que l’idée de convoquer un véhicule soit séduisante, son application reste limitée. Les retours des utilisateurs montrent qu'il est difficile de trouver des situations où la fonctionnalité est réellement utile et fiable ; Réactions divergentes : Si certains apprécient la technologie et la considèrent comme une expérience futuriste (notamment dans des contextes très spécifiques comme des parkings d'épicerie), d'autres jugent la fonction peu aboutie, voire dangereuse. L’idée que le système soit "magique" pour certains mais "impraticable" pour d'autres souligne un problème de cohérence dans la performance ; Problème d’image et de communication : La désignation « Full Self-Driving » (FSD) ou « Actually Smart Summon » a été critiquée pour son caractère trompeur. Elle pourrait induire les utilisateurs en erreur en leur faisant croire que ces fonctions sont plus avancées et fiables qu’elles ne le sont réellement.

La National Highway Traffic Safety Administration a lancé une enquête sur environ 2,6 millions de véhicules Tesla, à la suite de signalements d'accidents impliquant des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de contrôler leur voiture à distance. Cette enquête, initiée le 6 janvier, fait suite à quatre rapports d'accidents liés aux fonctions Smart Summon et Actually Smart Summon de Tesla. Ces outils permettent de déplacer un véhicule à distance vers l'utilisateur ou un lieu désigné via une application pour smartphone. Cependant, selon l’Office of Defects Investigation (ODI), les véhicules équipés de la fonction Actually Smart Summon n’ont pas détecté certains obstacles, comme des poteaux ou des voitures stationnées, entraînant des collisions L'ODI a également enregistré 12 plaintes concernant la version antérieure, Smart Summon, avec des problèmes similaires, où les utilisateurs n'ont pas eu suffisamment de temps pour éviter des accidents. De nombreux témoignages illustrent des expériences frustrantes avec « Smart Summon », mettant en lumière sa lenteur, son incapacité à fonctionner dans des environnements complexes, et sa dépendance excessive à des interventions humaines pour éviter des accidents. Tandis que certains utilisateurs rapportent des moments de satisfaction limitée dans des contextes idéaux, d'autres dénoncent un système immature, encore loin de tenir ses promesses de conduite autonome avancée.Ces dysfonctionnements soulèvent également des questions plus larges sur la communication de Tesla autour de ses capacités technologiques. Les critiques pointent un marketing trompeur, donnant l'illusion d'une autonomie complète alors que la supervision humaine reste essentielle. La récente enquête fédérale pourrait non seulement évaluer les limites techniques de ces fonctionnalités, mais aussi examiner leur conformité aux normes de sécurité et la responsabilité du constructeur face à ces incidents.« Actually Smart Summon » permet aux utilisateurs de commander à leur véhicule Tesla de venir à leur emplacement ou de se déplacer vers un endroit spécifique. Les utilisateurs doivent ouvrir l'application Tesla et naviguer jusqu'à l'onglet Summon pour l'utiliser. Ils trouveront deux options : « Viens à moi » et « Va à la cible ». Les deux options sont explicites : la première permet aux utilisateurs d'appeler leur Tesla à l'endroit où ils se trouvent, tandis que la seconde leur permet de définir une destination et d'ordonner à leur Tesla de s'y rendre.La principale amélioration de « Actually Smart Summon » par rapport à Smart Summon est le passage de l'utilisation de capteurs à ultrasons pour la navigation à Tesla Vision. En outre, les utilisateurs recevront un flux en direct de la caméra de leur véhicule lorsqu'ils utiliseront « Actually Smart Summon », ce qui est particulièrement utile lorsqu'il n'y a pas de ligne de vue dégagée vers leur véhicule.Tesla fait l'objet d'une nouvelle enquête fédérale sur la sécurité, la quatrième actuellement en cours auprès de l'Office of Defects Investigation (ODI) de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Cette fois, l'attention se porte sur les fonctions « Smart Summon » et « Actually Smart Summon », qui permettent aux propriétaires de Tesla de déplacer leur véhicule à distance via une application pour smartphone.Cependant, selon la NHTSA, plusieurs incidents montrent que ces fonctions ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Des rapports font état de situations où les utilisateurs disposaient de trop peu de temps pour réagir et éviter un accident, que ce soit en raison d’une mauvaise visibilité ou du délai entre l’appui sur le bouton de l’application et l’arrêt du véhicule.Par ailleurs, Tesla n’a pas signalé ces incidents à l’organisme de régulation, en dépit d’une obligation permanente imposant aux fabricants de véhicules autonomes ou semi-autonomes de notifier tout accident survenu sur des voies publiques.L’ODI indique avoir reçu une plainte concernant un accident impliquant la fonction « Actually Smart Summon », ainsi que des rapports sur trois autres cas similaires. Dans ces incidents, les véhicules Tesla n’ont pas détecté des obstacles comme des voitures stationnées ou des bornes, ce qui a conduit à des collisions.Douze autres plaintes concernent la fonction « Smart Summon », une version antérieure du système, avec des accidents similaires signalés. Dans ces cas, les utilisateurs de l’application n’ont pas eu suffisamment de temps pour réagir et éviter les impacts.L’enquête préliminaire de la NHTSA vise à évaluer les capacités et les limites du système, notamment la vitesse maximale autorisée lors de son utilisation à distance et d’autres aspects liés à sa conception. À ce jour, plus de 2,5 millions de véhicules Tesla sont équipés de cette fonctionnalité.L’enquête vise à évaluerL'ODI analysera également les performances de ces fonctionnalités dans des véhicules équipés du logiciel Full Self-Driving (FSD), ainsi que ceux inclus dans les offres d’essai gratuites.L’enquête couvre les modèles suivants :Parmi les incidents signalés :Tesla n'a pas encore commenté ces allégations. En décembre 2023, l’entreprise avait rappelé plus de deux millions de véhicules pour ajouter des protections à son système Autopilot, mais la NHTSA examine toujours si cette mesure est suffisante pour répondre aux préoccupations liées à l'attention des conducteurs.Cette enquête approfondie intervient alors que Tesla, sous la direction d’Elon Musk, cherche à se positionner comme leader en matière de conduite autonome et de taxis-robots. L’action de Tesla a chuté de 4 % à la mi-journée suivant ces annonces.L'agence décidera, après une évaluation préliminaire, si une analyse technique plus approfondie est nécessaire et si un rappel supplémentaire doit être ordonné.La fonction « Smart Summon » et sa version avancée, « Actually Smart Summon », illustrent les ambitions de Tesla en matière d'innovation technologique. Cependant, ces fonctionnalités, bien qu'impressionnantes en théorie, révèlent des limites significatives lorsqu'elles sont confrontées à une utilisation pratique.D'après les commentaires d'utilisateurs et les conclusions préliminaires de l'enquête de la NHTSA, plusieurs problématiques majeures se dégagent :Ces critiques soulignent la nécessité pour Tesla d'améliorer ses systèmes, non seulement pour assurer une meilleure sécurité, mais aussi pour renforcer la confiance des utilisateurs. En l'état, ces fonctionnalités sont perçues comme des outils prometteurs, mais encore loin d’être suffisamment robustes pour une adoption généralisée. Tesla devra non seulement travailler sur les aspects techniques, mais également ajuster ses messages marketing pour mieux refléter les capacités réelles de ces technologies.Source : National Highway Traffic Safety AdministrationQuel est votre avis sur le sujet ?Les incidents rapportés, impliquant des collisions avec des poteaux ou des véhicules stationnés, révèlent-ils un défaut de conception fondamental ou un simple besoin d’amélioration logicielle ?L’appellation "Actually Smart Summon" et la communication autour du Full Self-Driving créent-elles une perception exagérée des capacités réelles des véhicules Tesla ?