Elon Musk déclare que Tesla espère produire un robotaxi sans volant ni pédales en 2024

et qu'un trajet en robotaxi Tesla coûtera moins cher qu'un ticket de bus subventionné







Actuellement engagé dans un bras de fer contre la direction de Twitter pour racheter le réseau social, Elon Musk a tenu mercredi une conférence téléphonique avec les actionnaires de Tesla sur les résultats du premier trimestre 2022. Le PDG de Tesla a évoqué une nouvelle fois les potentiels avantages du robotaxi tant attendu par le constructeur automobile. Il prévoit, par exemple, que le robotaxi de Tesla sera le moyen de transport le moins que les gens aient jamais connu. Après avoir promis de les mettre en circulation à la fin de 2020, Musk a déclaré mercredi que "l'entreprise aspire à atteindre la production en volume [du robotaxi] en 2024".Cela ne fait que deux ans pour développer, tester, vérifier, produire en volume et commercialiser un service de robotaxi qui répond aux règles réglementaires qui varient d'un État à l'autre. En Californie, le plus grand marché de Tesla pour les ventes de véhicules de tourisme, il faudra naviguer dans le processus d'autorisation de deux agences. Mais Musk a adopté un ton optimiste malgré ces défis. « Le robotaxi dédié sera hautement optimisé pour l'autonomie, ce qui signifie qu'il n'aura pas de volant ni de pédales », a déclaré Musk, ajoutant qu'"il y a un certain nombre d'autres innovations autour de lui qui sont très intéressantes".« Surtout avec le robotaxi et l'autonomie, je pense que nous finirons par fournir aux consommateurs le transport avec le plus bas coût par kilomètre que ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. En regardant certaines de nos projections, il semblerait qu'un trajet en robotaxi coûterait moins cher qu'un ticket de bus, un ticket de bus subventionné ou un ticket de métro subventionné. Je pense que ce produit peut être très puissant et que nous aspirons à atteindre la production en volume en 2024. Je pense qu'il sera vraiment un moteur important de la croissance de Tesla », a déclaré Musk lors de la conférence téléphonique avec les actionnaires de Tesla.Plus tôt ce mois-ci, lors de l'inauguration de la gigafactory de Tesla à Austin, au Texas, Musk a présenté une variété de produits futurs qui s'éloignent de son activité de voitures personnelles, qui génère la majeure partie de ses bénéfices aujourd'hui. Parmi ces nouveaux produits, il était question d'un robotaxi et d'Optimus, le concept de robot humanoïde de Tesla. En outre, la quête du robotaxi de Tesla le met en concurrence avec des entreprises qui développent depuis des années des technologies de véhicules autonomes pour les robotaxis, notamment Waymo d'Alphabet et Cruise, la filiale de GM spécialisée dans la conduite autonome.Cela remet également en question l'intention de Tesla de mettre au rebut sa stratégie actuelle vers l'autonomie complète ou si celle-ci sera développée en parallèle. En effet, Musk fait allusion au robotaxi depuis des années, mais pas par le biais d'un produit autonome comme celui qu'il a décrit mercredi. Au lieu de cela, il a promis à plusieurs reprises de transformer les véhicules Tesla que les gens possèdent déjà en leur propre robotaxi grâce à son système avancé d'aide à la conduite (ADAS) amélioré, appelé logiciel Full Self-Driving (FSD), qui coûte actuellement 12 000 dollars. Il s'agit d'une version améliorée de l'Autopilot des voitures Tesla.Les propriétaires peuvent acheter le système FSD, dont Musk a promis à plusieurs reprises qu'il offrirait un jour une conduite autonome complète. Le FSD n'est pas capable de conduire de manière autonome. Il est considéré comme un ADAS de niveau 2 et nécessite toujours l'attention et le contrôle d'un conducteur humain. Des dizaines de vidéos postées par des propriétaires donnent une image mitigée des capacités du logiciel et comprennent de nombreux clips montrant des véhicules qui ne parviennent pas à s'orienter dans une conduite de base et qui dévient même soudainement vers des piétons ou dans une autre voie.Au cours de la conférence téléphonique, Musk a reconnu que ses véhicules sont largement inaccessibles pour de nombreuses personnes en raison de leur coût élevé et considère l'introduction des robotaxis comme une façon de fournir aux clients un moyen de transport très moins cher. Cela dit, Musk n'a pas révélé la suite de capteurs que Tesla envisage pour ce véhicule spécialement conçu. Il n'a pas non plus confirmé que Tesla n'utilisera que des caméras ou également un lidar et un radar, ce qui est la norme dans le secteur. Le FSD et l'Autopilot de Tesla se sont toujours appuyés sur les caméras et une approche basée sur la vision pour atteindre l'autonomie.Pendant ce temps, la plupart des autres sociétés de véhicules autonomes utilisent une combinaison de caméras, de radars et de lidars. Mais au cours de la conférence téléphonique, Musk a admis qu'il était difficile de parvenir à une conduite autonome complète avec cette méthode, qui finit par être un jeu constant de deux pas en avant, un pas en arrière. « De tous les développements technologiques auxquels j'ai participé, je n'ai jamais vu autant de fausses aubes ou d'endroits où il semble que nous allons percer, mais nous ne le faisons pas, que dans le cas de la conduite autonome complète », a déclaré Musk.« En fin de compte, pour vendre la conduite autonome complète, il faut résoudre le problème de l'intelligence artificielle dans le monde réel, que personne n'a résolu. L'ensemble du système routier est conçu pour des réseaux neuronaux et des yeux biologiques. Donc, en fait, quand on y pense, pour résoudre le problème de la conduite, nous devons résoudre le problème des réseaux neuronaux et des caméras à un degré de capacité égal, voire supérieur, à celui des humains. Et je pense que nous y parviendrons cette année », a-t-il ajouté.Musk a également déclaré que l'entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre la production en volume de son Cybertruck, son pick-up au design futuriste, l'année prochaine. Le Cybertruck a été dévoilé fin 2019, mais son déploiement a été retardé à plusieurs reprises. Les clients attendent également toujours le nouveau Tesla Roadster et le Tesla Semi.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prévisions annoncées par Elon Musk ?