Tesla a perdu plus d'un tiers de sa valeur au premier trimestre, sous l'effet d'un sentiment négatif à l'égard de son PDG Elon Musk, l'action Tesla est l'une des moins performantes du S&P 500.

Le 10 mars 2025, la chute de Tesla à Wall Street s'est intensifiée , les actions du constructeur de véhicules électriques chutant de 15 %. L'action Tesla a chuté chaque semaine depuis que le PDG Elon Musk s'est rendu à Washington, pour jouer un rôle majeur dans le deuxième mandat à la Maison Blanche de Trump. Depuis le pic de 479,86 dollars atteint le 17 décembre 2024, les actions Tesla ont perdu plus de 50 % de leur valeur, effaçant plus de 800 milliards de dollars de capitalisation boursière.Outre la chute du cours de l'action, Tesla rencontre également des difficultés, les ventes de véhicules électriques de la marque s'effondrant dans le monde entier . Les ventes pour le mois de février 2025 ont chuté de 71,9 % par rapport au même mois de l'année dernière, avec seulement 1 592 unités vendues au cours du mois, contre 5 665 l'année précédente. Il s'agit de la poursuite d'une chute sévère des ventes observée depuis le début de l'année - au cours des huit dernières semaines, les ventes ont chuté de 66 % par rapport à la période correspondante précédente.Plus récemment, le cours de l'action Tesla a continué à chuter, accentuant sa baisse depuis le début de l'année à 36%. La chute, stimulée par le sentiment négatif à l'égard du PDG de Tesla, Elon Musk, en raison des réductions du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) sous la présidence de Donald Trump, fait de Tesla l'une des actions les moins performantes du S&P 500 depuis le début de l'année.Le cours de l'action Tesla à la clôture du marché le 31 décembre 2024 était de 403,84 dollars. À la clôture des marchés le 31 mars 2025, le cours de l'action de la société de véhicules électriques était de 259,16 dollars, ce qui représente une baisse de 35,82 % par rapport au premier trimestre 2025.Le constructeur automobile a été la cible de manifestants anti-Musk qui s'opposent à son rôle très médiatisé dans la conduite des initiatives de réduction des coûts du gouvernement de l'administration Trump. Les salles d'exposition et les usines Tesla à travers le pays ont été inondées de protestations et de multiples rapports ont fait état de personnes vandalisant, incendiant et endommageant d'une manière ou d'une autre des véhicules Tesla.Fin mars 2025, le FBI a mis en place un groupe de travail chargé de "". Le directeur du FBI, Kash Patel, a également qualifié les incidents de "", ajoutant que "Quelques jours plus tard, des manifestants anti-Musk ont participé à une "" dans 200 salles d'exposition Tesla et ont appelé les Américains à se débarrasser de leurs actions Tesla pour "" la valeur de l'entreprise. Ces manifestations ont eu lieu alors que Musk faisait campagne pour des candidats conservateurs à la Cour suprême de l'État du Wisconsin.La valeur nette du PDG de Tesla et SpaceX a chuté d'environ 121 milliards de dollars depuis décembre et le milliardaire a reconnu au cours du week-end que cela "Pour résumer, voici les difficultés que Tesla traverse en ce moment : l'action Tesla a baissé de plus de 30 % depuis ses sommets de décembre 2024, les ventes de Tesla sont en baisse, des propriétaires de Tesla vendent leurs véhicules à perte, les concessionnaires Tesla sont vandalisés, et des manifestants sont mécontents du rôle d'Elon Musk au sein du DOGE et de ses prises de position politiques. La question est maintenant : est-ce que Tesla est-il condamné ? Fait intéressant, les fluctuations spectaculaires du marché sont devenues la norme au cours du second mandat de Trump, en raison de l'incertitude liée aux plans tarifaires du président et des craintes des investisseurs que les tarifs douaniers n'alimentent l'inflation et ne ralentissent la croissance économique.Le S&P 500 a grimpé de 0,6 % fin mars, à l'issue d'une séance volatile. Malgré ce rebond, l'indice a terminé le premier trimestre de l'année en baisse de 4,6 %, ce qui constitue sa pire performance trimestrielle en deux ans et demi. L'indice Dow Jones Industrial Average a terminé la journée en hausse de 1 %. La volatilité a fait suite à une liquidation globale plus tôt dans la journée, alors que les inquiétudes se sont accrues quant à l'impact potentiel des tarifs douaniers, qui, selon Trump, contribueront à relancer l'emploi dans l'industrie manufacturière américaine.Pensez-vous que cette baisse des actions Tesla est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation de Tesla ?