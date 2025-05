Les robots arrivent à la rescousse du sexisme, les caractéristiques de genre des robots de service peuvent influencer les décisions des clients, d'après une recherche



Malgré les nombreuses recherches sur l'anthropomorphisme des robots, peu d'études ont examiné le rôle du genre du robot dans les tâches de persuasion telles que la formulation de recommandations. Cette étude examine l'impact conjoint du genre du robot, du genre du consommateur et de son sentiment de pouvoir sur l'acceptation de la recommandation d'un menu.



L'étude 1 révèle que les consommatrices avec un faible sentiment de pouvoir considèrent les robots de type masculin (par opposition aux robots de type féminin) comme plus persuasifs et les acceptent plus facilement. Cette différence entre les sexes disparaît chez les hommes avec un faible sentiment de pouvoir et les consommateurs avec un fort sentiment de pouvoir, quel que soit leur sexe.



L'étude 2 examine le caractère mignon comme condition limite de l'effet de genre du robot et montre que les consommateurs masculins et féminins acceptent de la même manière la recommandation avec des robots mignons de type masculin et de type féminin.



D'un point de vue théorique, cette recherche permet de mieux comprendre la dynamique des genres dans les interactions homme-robot dans des contextes de services persuasifs. D'un point de vue pratique, elle donne des indications sur la conception stratégique de robots adaptés aux profils des consommateurs et met en évidence la manière dont une apparence mignonne peut réduire les préjugés sexistes.

Malgré les nombreuses recherches sur l'anthropomorphisme des robots, peu d'études ont examiné le rôle du genre du robot dans les tâches de persuasion telles que la formulation de recommandations. Cette étude examine l'impact conjoint du genre du robot, du genre du consommateur et de son sentiment de pouvoir sur l'acceptation de la recommandation d'un menu.L'étude 1 révèle que les consommatrices avec un faible sentiment de pouvoir considèrent les robots de type masculin (par opposition aux robots de type féminin) comme plus persuasifs et les acceptent plus facilement. Cette différence entre les sexes disparaît chez les hommes avec un faible sentiment de pouvoir et les consommateurs avec un fort sentiment de pouvoir, quel que soit leur sexe.L'étude 2 examine le caractère mignon comme condition limite de l'effet de genre du robot et montre que les consommateurs masculins et féminins acceptent de la même manière la recommandation avec des robots mignons de type masculin et de type féminin.D'un point de vue théorique, cette recherche permet de mieux comprendre la dynamique des genres dans les interactions homme-robot dans des contextes de services persuasifs. D'un point de vue pratique, elle donne des indications sur la conception stratégique de robots adaptés aux profils des consommateurs et met en évidence la manière dont une apparence mignonne peut réduire les préjugés sexistes.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 337 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Cette découverte intervient alors que les robots de service apparaissent progressivement dans les établissements hôteliers du monde entier, notamment au Robot Cafe de Nairobi. Présenté comme le premier restaurant employant des robots serveurs d'Afrique de l'Est, l'établissement met en scène trois robots servant des repas aux côtés de serveurs humains, ce qui suscite à la fois la fascination des clients et des inquiétudes sur les conséquences pour l'emploi dans la région.Selon les chercheurs de Penn State, les robots de service présentant des caractéristiques typiquement associées aux hommes peuvent être plus persuasifs lorsqu'ils interagissent avec des femmes qui ont un faible sentiment de pouvoir. L'équipe a également constaté que les caractéristiques « mignonnes » dans la conception des robots - telles que les grands yeux et les joues relevées - peuvent réduire l'effet du genre représenté du robot sur la persuasion, car les clients masculins et féminins ont réagi de la même manière aux robots présentant ces caractéristiques « mignonnes ».Les recherches ont été menées par Lavi Peng, doctorant, Anna Mattila, Marriott Professor of Lodging Management, et Amit Sharma, Edward Friedman and Stuart Mann Professor of Hospitality Management, tous de Penn State. Leurs conclusions ont été publiées dans le Journal of Hospitality and Tourism Management.« Les robots peuvent être conçus ou programmés de manière à présenter des caractéristiques humaines telles que des noms, des voix et des formes corporelles, qui reflètent le genre », explique Anna Mattila. « Outre le sexe du robot, le sentiment de pouvoir du consommateur - la façon dont les individus perçoivent leur capacité à influencer les autres ou leur environnement - peut également influer sur la capacité d'un robot de service à formuler des recommandations. »Les chercheurs ont mené deux études pour déterminer comment le genre représenté dans les robots de service pouvait influencer les décisions des clients.La première étude a porté sur 239 personnes recrutées via Amazon Mechanical Turk. Les participants devaient d'abord évaluer leur sentiment de puissance avant d'imaginer qu'ils se rendaient dans un nouveau restaurant et qu'un robot de service leur recommandait un burrito pour le petit-déjeuner. Les robots de service représentés dans l'étude étaient les mêmes, à l'exception de l'utilisation de couleurs grises ou roses pour représenter les hommes ou les femmes, respectivement. Après avoir reçu une recommandation de menu, les participants ont évalué le pouvoir de persuasion du robot.« Nous avons constaté que les femmes ayant un faible sentiment de puissance étaient plus enclines à accepter les recommandations d'un robot masculin », a déclaré Lavi Peng. « Pour les hommes ayant un faible sentiment de puissance, la différence est moins évidente. D'après nos résultats, les consommateurs ayant un sentiment de pouvoir élevé ont tendance à se faire leur propre opinion sans se fier aux attentes de la société. Ils sont plus confiants et veulent prendre des décisions basées sur leur propre jugement ».Selon les chercheurs, les restaurants pourraient tirer parti de ces résultats pour décider des types de robots de service à utiliser, par exemple en utilisant des robots « masculins » pour recommander de nouveaux plats au menu, car les résultats suggèrent que les robots présentant des caractéristiques typiquement associées aux hommes peuvent avoir une plus grande influence sur les décisions des clients.Les hôtels pourraient également tirer parti de ces résultats pour décider des caractéristiques de genre à utiliser dans les robots qui persuadent les clients d'améliorer leur chambre, selon les chercheurs.« Les résultats de notre étude suggèrent que les robots dotés de caractéristiques masculines pourraient être efficaces », a déclaré Lavi Peng. « Si une entreprise sait que son client est une femme, elle peut envisager d'utiliser un robot ayant des caractéristiques différentes de celles d'un homme. »La seconde étude s'est intéressée à la manière dont les entreprises pourraient atténuer les stéréotypes de genre dans la conception des robots, ou réduire l'influence d'un robot « masculin » sur les clients ayant un faible sentiment de pouvoir.Les résultats de la première étude ayant montré que la représentation du genre chez les robots affectait principalement les clients ayant un faible sentiment de pouvoir, les chercheurs ont recruté 156 étudiants universitaires aux États-Unis. Ils ont expliqué que des recherches antérieures avaient démontré que les étudiants occupaient généralement des postes subalternes ou dépendaient de membres du corps enseignant qui avaient autorité sur leurs résultats académiques, ce qui signifie qu'ils représentent un groupe démographique à faible sentiment de pouvoir.Pour modifier la représentation du genre chez les robots au cours de la deuxième étude, les chercheurs ont utilisé un écran d'iPad montrant différentes caractéristiques faciales sexuées surmontant un robot Bear Robotics Servi, qui n'a pas de caractéristiques humaines typiques. Ces traits faciaux étaient « mignons », avec notamment des visages ronds et de grands yeux. Après avoir été présentés au robot et avoir interagi avec lui, les participants ont suivi un scénario informatisé dans lequel ils évaluaient la recommandation du robot de manger des toasts à l'avocat.« Les clients, hommes et femmes, ont réagi de la même manière aux robots masculins et féminins », a déclaré Lavi Peng. « Les entreprises qui souhaitent atténuer les stéréotypes liés au genre peuvent envisager d'utiliser un design mignon pour leurs robots. »Le résumé de l'étude scientifique est présenté ci-dessous :L'intersection croissante entre la robotique et le comportement humain mise en avant dans cette recherche rappelle les conclusions d'une étude antérieure sur les robots sexuels. Selon l'étude, 50,7 % des gens pensent qu'il est possible d' avoir de véritables attachements romantiques avec les robots sexuels. Menées en 2022 par une société spécialisée dans les robots sexuels, les enquêtes ont aussi révélé que plus de la moitié des participants étaient prêts à interagir ou à avoir des relations sexuelles avec des robots avancés de type humain.Cette évolution de l'attitude à l'égard des robots met également en lumière des préoccupations plus générales concernant les préjugés dans l'IA. Une étude réalisée en 2022 par plusieurs universités, dont Johns Hopkins et le Georgia Tech, a démontré que les robots alimentés par des algorithmes d'IA défectueux peuvent physiquement présenter des comportements sexistes et racistes . Selon les auteurs de l'étude, les robots armés d'un tel raisonnement erroné peuvent manifester physiquement et de manière autonome leurs préjugés dans des actions qui pourraient facilement avoir lieu dans le monde réel.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude crédibles ou pertinentes ?