Conçu en collaboration avec une société française, Hugging Face dévoile deux robots révolutionnaires, HopeJR sera disponible en open source pour seulement 3 000 $

Hugging Face est une entreprise franco-américaine basée à New York qui développe des outils informatiques pour la création d'applications utilisant l'apprentissage automatique. Elle est surtout connue pour sa bibliothèque de transformateurs conçue pour les applications de traitement du langage naturel et pour sa plateforme qui permet aux utilisateurs de partager des modèles d'apprentissage automatique et des ensembles de données, et de présenter leurs travaux.Récemment, Hugging Face a annoncé la commercialisation de deux nouveaux robots, dont un humanoïde que la plateforme de développement d'IA prévoit de vendre environ 3 000 dollars. HopeJR est un robot humanoïde open source qui a été conçu et construit par Hugging Face en partenariat avec la société française de robotique The Robot Studio. Ce robot humanoïde coûte beaucoup moins cher que les autres robots développés par des concurrents tels que Unitree, dont le robot G1 coûte 16 000 dollars, et l'humanoïde Optimus Gen 2 de Tesla, propriété d'Elon Musk, qui devrait coûter au moins 20 000 dollars.", a déclaré Clem Delangue, PDG de Hugging Face.[TWITTER]

Meet HopeJr, a full humanoid robot lowering the barrier to entry!



Capable of walking, manipulating many objects, open-source and costs under $3000 🤯



Designed by @therobotstudio and @huggingface 👇 pic.twitter.com/wCwo8YPOGV — Remi Cadene (@RemiCadene) May 29, 2025