Amazon est sur le point d'utiliser plus de robots que d'humains dans ses entrepôts, et compte désormais plus d'un million de robots dans ses entrepôts qui effectuent le travail des humains

Aujourd'hui, quelque 75 % des livraisons mondiales d'Amazon sont assistées d'une manière ou d'une autre par la robotique, a déclaré l'entreprise. L'automatisation croissante a permis à Amazon d'améliorer sa productivité, tout en allégeant la pression exercée sur l'entreprise pour résoudre des problèmes tels que la forte rotation du personnel dans ses centres d'exécution.



Pour certains travailleurs d'Amazon, l'automatisation croissante s'est traduite par le remplacement de tâches subalternes et répétitives (soulever, tirer et trier) par des tâches plus qualifiées (gérer les machines).



« Je pensais que j'allais devoir soulever des charges lourdes, je pensais que j'allais devoir marcher comme une folle », a déclaré Neisha Cruz, qui a passé cinq ans à préparer des articles dans un entrepôt d'Amazon à Windsor, dans le Connecticut, avant d'être formée à la supervision des systèmes robotisés.



Amazon.com, Inc est une multinationale américaine spécialisée dans le commerce électronique, le cloud computing, la publicité en ligne, le streaming numérique et l'intelligence artificielle. Fondée en 1994 par Jeff Bezos, l'entreprise a d'abord été un marché en ligne pour les livres, mais elle a progressivement élargi son offre pour inclure un large éventail de catégories de produits, sous le nom de "The Everything Store". Aujourd'hui, Amazon est considérée comme l'une des cinq grandes entreprises technologiques américaines, les quatre autres étant Alphabet, Apple, Meta et Microsoft.En 2024, Amazon.com Inc. employait 1,5 million de personnes et disposait plus de 750 000 robots travailleurs . C'est beaucoup, mais cela représentait une diminution de plus de 100 000 employés par rapport aux 1,6 million de travailleurs que comptait l'entreprise en 2021. Parallèlement, l'entreprise disposait de 520 000 robots en 2022 et de 200 000 robots en 2019. Alors qu'Amazon introduit des centaines de milliers de robots par an, l'entreprise diminue lentement le nombre de ses employés.Récemment, un article du Wall Street Journal intitulé "Amazon est sur le point d'utiliser plus de robots que d'humains dans ses entrepôts" a révélé qu'Amazon compte désormais plus d'un million de robots dans ses entrepôts qui effectuent le travail que les humains effectuaient auparavant. Plus impressionnant encore, le million de robots s'approche de la barre des 1,5 million, ce qui équivaut à la totalité de la main-d'œuvre.Le principal avantage des robots d'Amazon est l'augmentation de la productivité. Selon les graphiques du WSJ ci-dessous, le nombre de colis traités par employé a augmenté, tandis que le nombre d'employés par site a diminué.Si les robots effectuent des tâches de base de stockage et de sélection dans leurs entrepôts, ils utilisent également des robots plus perfectionnés, tels que Vulcan, qui a le sens du toucher. En outre, les robots sont connectés au processus d'exécution des commandes, ce qui leur permet de travailler en tandem avec les humains. Si les robots remplaceront certainement certains emplois humains, ils permettent également d'en faire progresser d'autres.Voici un extrait de l'article :Pour rappel, en mai, Amazon a annoncé la création d'un nouveau robot d'entrepôt piloté par une intelligence artificielle et doté d'un sens du toucher comparable à celui des humains. Le robot Vulcan peut ainsi prélever et ranger environ trois quarts des articles stockés dans les entrepôts de l'entreprise, une tâche qui était jusqu'à présent essentiellement effectuée par des travailleurs humains. Selon Amazon, Vulcan est capable de trouver la force de préhension adéquate pour un article et d'apprendre à la volée à ranger plus efficacement les colis dans les caisses.: The Wall Street JournalPensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?