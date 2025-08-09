Lyft s'associe au géant chinois Baidu pour mettre en circulation ses robotaxis Eurobocab dans les rues européennes, en utilisant les véhicules Apollo qui proposent déjà des trajets autonomes à travers la Chine

La société de covoiturage Lyft prévoit de lancer des véhicules autonomes au Royaume-Uni et en Allemagne en 2026, grâce à un partenariat avec le géant chinois de la technologie Baidu. En intégrant les voitures sans conducteur Apollo Go de sixième génération de Baidu à sa plateforme, Lyft entend étendre sa présence en Europe, après le rachat récent de l'application européenne de mobilité FREENOW.
Pour rappel, Baidu, Inc. est une multinationale chinoise spécialisée dans les services Internet et l'intelligence artificielle (IA). Elle occupe une position dominante sur le marché chinois des moteurs de recherche et fournit une large gamme d'autres services Internet. Outre son activité principale, la multinationale s'est également diversifiée dans plusieurs domaines à forte croissance. L'entreprise est notamment un acteur de premier plan dans le domaine de la conduite autonome (Baidu Apollo) et de l'électronique grand public intelligente (Xiaodu).
La plateforme de covoiturage Lyft a récemment annoncé qu'elle prévoyait de déployer des véhicules autonomes en Europe l'année prochaine, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. La société nord-américaine s'est associée à l'entreprise chinoise d'IA Baidu afin d'intégrer ses véhicules autonomes Apollo Go de sixième génération à la plateforme Lyft, ce qui permettra aux clients de réserver des voitures sans conducteur via l'application dès 2026.
Les véhicules RT6 entièrement électriques sont équipés du système Apollo ADFM (Autonomous Driving Foundation Model) et ont fait l'objet de « six générations de tests en conditions réelles ». Baidu affirme que ces voitures ont effectué plus de 11 millions de trajets et que les véhicules sans conducteur sont opérationnels dans 15 villes à travers le monde, notamment en Chine continentale, à Hong Kong, à Abu Dhabi et à Dubaï.
Lyft et Baidu visent à disposer de « milliers de véhicules » à travers l'Europe après le lancement initial, les deux entreprises travaillant « en étroite collaboration avec les régulateurs et les parties prenantes européens afin de garantir que les véhicules répondent à toutes les normes de sécurité et exigences réglementaires nécessaires ».
Alors que Lyft opérait jusqu'à présent uniquement aux États-Unis et au Canada, l'entreprise étend désormais son champ d'action à l'Europe grâce à l'acquisition récente de l'application européenne de mobilité FREENOW.
Les clients de Lyft auront davantage accès à des passagers en Europe, tout comme les clients de FREENOW lorsqu'ils rechercheront des chauffeurs en Amérique du Nord. Cette acquisition contribuera également à accélérer le déploiement des véhicules autonomes de Baidu à travers l'Europe.
« Notre partenariat avec Baidu vise avant tout à offrir une expérience client exceptionnelle. Grâce à leur longue expérience dans l'exploitation du plus grand service de transport autonome au monde, nous pouvons faire profiter des millions d'Européens de tous les avantages des véhicules autonomes : sécurité, fiabilité et confidentialité », a déclaré David Risher, PDG de Lyft.
« Cela fait partie de notre approche de réseau hybride, dans laquelle les véhicules autonomes et les conducteurs humains travaillent ensemble pour offrir aux passagers des options axées sur le client. Et surtout, nous nous engageons à collaborer étroitement avec les autorités réglementaires locales afin de garantir que nous déployons ces véhicules dans leurs communautés de manière intelligente et réfléchie, dans l'intérêt de tous », précise David Risher.
Robin Li, cofondateur, président et PDG de Baidu, a ajouté : « Cette collaboration témoigne de notre engagement à rendre la mobilité autonome accessible dans le monde entier tout en travaillant avec des partenaires locaux qui comprennent leurs communautés. En intégrant la technologie de pointe de Baidu en matière de conduite autonome à la portée de la plateforme et à l'expertise opérationnelle de Lyft, nous sommes ravis de proposer des solutions de mobilité plus sûres, plus écologiques et plus efficaces à un plus grand nombre d'utilisateurs. »
L'année dernière, le gouvernement britannique a mis en vigueur la loi sur les véhicules automatisés (AV), une législation qui permettra aux véhicules autonomes de circuler sur les routes britanniques d'ici 2026.
Lyft n'est pas la seule application de covoiturage à déployer de tels véhicules autonomes. Uber exploite déjà des robotaxis dans des villes telles que San Francisco, Atlanta, Phoenix et Austin aux États-Unis grâce à un partenariat avec Waymo.
Uber collabore également avec Baidu pour déployer ses robotaxis au Moyen-Orient et en Asie « plus tard cette année », tandis qu'il prévoit d'introduire des taxis sans conducteur à Londres au printemps prochain en s'associant à la société britannique d'intelligence artificielle Wayve.
La récente expansion de Lyft marque une nouvelle étape vers la normalisation du transport autonome en Europe, mais l'acceptation du public reste un facteur décisif. Si des millions de kilomètres ont déjà été parcourus avec des robotaxis à travers le monde, des enquêtes, comme celle qui a consisté à suivre un robotaxi Waymo pendant une journée, montrent que les passagers apprécient l'expérience sans conducteur, la conduite douce et l'absence de conversation inutile lors des trajets.
Pourtant, le point de vue de chauffeurs humains, comme Gabe, un conducteur Uber chevronné, met en lumière les inquiétudes liées à la perte d'emplois. À mesure que les déploiements s'intensifient, l'équilibre entre innovation et impact sur l'emploi déterminera la rapidité avec laquelle ces véhicules gagneront une confiance durable.
Sources : Lyft, Baidu
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Lyft crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
L'Allemagne prévoit de mettre en circulation des voitures à conduite autonome, d'ici 2022
Il n'y aurait pas de test de conduite pour les voitures à conduite autonome, les Européens auraient beaucoup moins de chances de mourir dans un accident de voiture que les Américains
Voiture autonome : l'utilisation des robots taxis se développe rapidement à l'échelle mondiale, 45 villes dans le monde en sont équipées ou les testent avant leur lancement
Est-il temps d'admettre que les voitures autonomes ne sont pas prêtes d'arriver ? Au regard des dernières avancées, l'on serait tenté de dire que peu de gens croient encore à ce projet
Vous avez lu gratuitement 503 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.