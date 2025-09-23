Les essais des robotaxis de Tesla à Austin ont enregistré trois accidents dès le premier jour, un bilan bien pire que celui de Waymo, avec des collisions, des problèmes logiciels et des infractions routières

La percée de Tesla dans le domaine des véhicules autonomes a subi un revers, sa flotte de robotaxis testée à Austin ayant enregistré trois accidents dès le premier jour. Ces incidents, causés par des infractions au code de la route et des dysfonctionnements logiciels ont entraîné des collisions, et contrastent fortement avec les résultats bien plus sûrs de Waymo. Les régulateurs et les analystes du secteur ont exprimé leurs inquiétudes concernant les informations de sécurité expurgées fournies par Tesla, ainsi que concernant l'état de préparation de sa technologie de conduite Full Self-Driving (FSD).
Ces performances contrastent fortement avec les ambitions initiales de Tesla, qui visait à révolutionner le transport avec des robotaxis autonomes. Le projet pilote d'Austin, lancé en juin 2025 avec une flotte restreinte de véhicules Model Y équipés du système FSD, a été présenté comme le fruit d'une décennie de travail. Cependant, ce programme a rapidement révélé les défauts techniques persistants des robotaxis Tesla (excès de vitesse, freinages fantômes, voies à contresens et confusion aux intersections), mettant en lumière les défis considérables que l'entreprise d'Elon Musk doit encore surmonter.
Dans le monde en pleine évolution des véhicules autonomes, l'ambitieuse percée de Tesla Inc. dans le domaine des robotaxis a ainsi rencontré un obstacle de taille. Des rapports récents ont révélé que la flotte d'essai de l'entreprise à Austin, au Texas, a connu trois accidents au cours des 7 000 premiers miles (environ 11 000 km) parcourus , une statistique qui a suscité l'étonnement des régulateurs, des investisseurs et des observateurs du secteur. Ces performances contrastent fortement avec celles d'acteurs établis tels que Waymo, filiale d'Alphabet Inc., qui affiche un bilan de sécurité bien supérieur sur des millions de kilomètres parcourus.
Les détails qui ressortent de ces incidents brossent un tableau inquiétant. Le taux d'accidents de Tesla dans cette phase initiale est bien pire que celui de Waymo, des accidents s'étant produits dès le premier jour des essais. L'un des accidents a impliqué une collision avec un objet statique, entraînant des blessures légères et le remorquage du véhicule, tandis que d'autres ont été causés par des infractions au code de la route et des dysfonctionnements logiciels qui ont conduit à des manuvres dangereuses.
Examen minutieux des indicateurs de sécurité et de la transparence
L'approche de Tesla en matière de signalement de ces incidents a également été critiquée. L'entreprise a transmis des informations détaillées à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), mais des informations clés ont été caviardées, invoquant des raisons de concurrence. Ce manque de transparence a frustré les détracteurs, comme le souligne certains rapports qui mettent en avant les tentatives de Tesla de dissimuler des détails malgré les implications en matière de sécurité publique. À l'inverse, des concurrents tels que Waymo fournissent des informations plus détaillées, ce qui permet un meilleur benchmarking du secteur.
D'autres informations suggèrent qu'un quatrième accident n'aurait pas été signalé, ce qui exacerbe les inquiétudes quant à l'état de préparation du logiciel Full Self-Driving (FSD) de Tesla pour les opérations non supervisées. Les spécialistes du secteur soulignent que, tandis que Tesla s'appuie fortement sur des systèmes basés sur la vision et l'apprentissage automatique, ses concurrents intègrent des lidars et des radars pour améliorer la perception, ce qui pourrait expliquer la disparité des résultats en matière de sécurité.
Analyse comparative avec les acteurs du secteur
Pour replacer les performances de Tesla dans leur contexte, Waymo a parcouru des milliards de kilomètres avec un taux d'accidents nettement inférieur, impliquant souvent des accrochages mineurs plutôt que des défaillances critiques. Plusieurs rapports soulignent que le passage d'une petite flotte d'essai à un déploiement à grande échelle reste un obstacle monumental. Les incidents de Tesla comprenaient des problèmes tels que des freinages fantômes et une utilisation inappropriée des voies, des problèmes qui affectent ses versions bêta FSD depuis des années.
L'opinion publique, telle qu'elle ressort des publications sur X (anciennement Twitter), amplifie ces inquiétudes. Les utilisateurs ont partagé des anecdotes sur les dysfonctionnements des robotaxis, tels que des véhicules bloqués dans la circulation ou entrant en collision avec des voitures garées, alimentant les débats sur la question de savoir si la technologie de Tesla progresse ou régresse. Un message a présenté une comparaison des accidents survenus depuis le début de l'année, soulignant l'absence totale d'accidents signalés par Tesla au début de l'année par rapport aux chiffres de ses concurrents, bien que les événements récents aient radicalement changé la donne.
Implications pour la réglementation et la position sur le marché
Les conséquences de ces accidents pourraient entraîner un renforcement de la surveillance réglementaire. La NHTSA a déjà intensifié son contrôle sur les programmes de véhicules autonomes, et les rapports expurgés de Tesla pourraient inciter à exiger la divulgation obligatoire de toutes les informations. Les experts avertissent que la promesse d'Elon Musk d'éliminer les conducteurs de sécurité d'ici la fin de l'année pourrait être prématurée au vu des données.
Pour les investisseurs, cette évolution souligne les risques liés à la valorisation de Tesla, qui repose sur des avancées technologiques en matière d'autonomie. Des enquêtes montrent une érosion de la confiance des consommateurs dans la sécurité de la marque, Toyota dépassant Tesla en termes de perception positive malgré une gamme de véhicules électriques moins agressive. Alors que l'industrie s'oriente vers l'autonomie totale, les premiers faux pas de Tesla à Austin servent d'avertissement : l'innovation ne doit pas prendre le pas sur les protocoles de sécurité.
Perspectives d'avenir : défis et pistes possibles
Les experts affirment que Tesla pourrait atténuer ces problèmes grâce à des itérations logicielles et à des tests approfondis. Cependant, la voie vers des millions de robotaxis, telle que l'envisage Elon Musk, exige non seulement un perfectionnement technologique, mais aussi le rétablissement de la confiance du public. Les reportages sur les accidents mettent en évidence les erreurs de conduite persistantes lors des essais au Texas, renforçant ainsi la nécessité d'une validation rigoureuse.
En fin de compte, si l'initiative de Tesla en matière de robotaxis représente un pari audacieux sur l'avenir de la mobilité, ces premiers accidents soulignent les dangers d'un déploiement précipité. Les acteurs du secteur suivront de près les efforts déployés par l'entreprise pour surmonter les obstacles réglementaires et perfectionner ses systèmes, qui pourraient bien redessiner la dynamique concurrentielle dans le domaine des transports autonomes pour les années à venir.
Alors que la liste des ratés des robotaxis Tesla ne cesse de s'allonger, ces revers ravivent les critiques de longue date concernant la définition du « Full Self-Driving » par l'entreprise. Depuis 2016, Elon Musk promet chaque année que ses voitures atteindront une autonomie sans supervision, une promesse qui a permis à l'entreprise de vendre des packs FSD pouvant atteindre 15 000 dollars. Près d'une décennie plus tard, les échecs persistants ont contraint Tesla à modifier la signification du terme « Full Self-Driving » et à renoncer à sa promesse d'offrir une conduite autonome sans surveillance. À la différence de Waymo, qui intègre des radars et des LiDAR, Tesla continue de s'appuyer uniquement sur des caméras, une stratégie qui, selon le PDG de Ford, limite sa crédibilité dans la course à la véritable technologie de conduite autonome.
Source : Rapports d'accidents de Tesla
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous que l'approche de Tesla en matière de signalement de ses incidents est cohérente ou pertinente ?
Pensez-vous que la confiance du public puisse être rapidement rétablie après de tels incidents, ou faudra-t-il des années pour prouver la fiabilité des robotaxis de Tesla ?
