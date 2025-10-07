Une étudiante a été brûlée vive lorsque son véhicule Tesla Cybertruck s'est transformé en piège mortel, l'emprisonnant avec ses amis à l'intérieur après que le véhicule se soit écrasé et ait pris feu

Trois étudiants, dont Krysta Tsukahara, 19 ans, ont été tués dans un accident survenu tôt le matin en novembre dernier, lorsque leur véhicule électrique a pris feu après avoir heurté un mur de soutènement et un arbre à Piedmont, en Californie. Le conducteur du Cybertruck, Soren Dixon, 19 ans, et le passager Jack Nelson, 20 ans, ont également péri dans l'accident du 27 novembre. Un quatrième passager, Jordan Miller, a pu s'échapper après qu'un passant ait brisé le pare-brise à l'aide d'une branche d'arbre.
Michael Sheehan, un homme de 47 ans originaire de Cypress, au Texas, a trouvé la mort après avoir perdu le contrôle de son Cybertruck, seulement 102 jours après son achat. Le Cybertruck a quitté la route, heurté une barrière en béton, puis pris feu. L'intensité de l'incendie a été telle que la température à l'intérieur de la cabine a atteint 2 760 °C, causant la désintégration partielle de son squelette. La veuve et les parents de Michael Sheehan ont intenté une action en justice contre le constructeur automobile dirigé par Elon Musk. Selon la plainte, l'intensité de l'incendie a été si forte que le corps de la victime se serait même raccourci de près de 20 centimètres à cause de la chaleur.
Le drame relance le débat sur les choix de conception controversés du Cybertruck qui se révèlent problématiques dans des situations d'urgence. Les défauts techniques et les promesses non tenues ont nui au programme Cybertruck, dont les stocks invendus s'accumulent. Un autre cas : une étudiante californienne a été brûlée vive lorsque son véhicule, un Tesla Cybertruck, s'est transformé en piège mortel, l'emprisonnant avec ses amis à l'intérieur après que le véhicule se soit écrasé et ait pris feu, selon deux poursuites judiciaires récentes.
Selon une plainte déposée par ses parents, Carl et Noelle Tsukahara, Tsukahara aurait survécu à l'accident initial et était pleinement consciente, mais n'a pas pu s'échapper du véhicule en feu après que le Cybertruck ait perdu toute alimentation électrique, provoquant la défaillance de son système électronique d'ouverture des portes. L'adolescente est morte des suites d'une inhalation de fumée et de brûlures après que les passants n'aient pas réussi à la sortir du camion avec les autres occupants, selon la plainte, qui réclame également des dommages-intérêts à la succession de Dixon et à celle du propriétaire du véhicule.
Les portes des Tesla sont alimentées par une batterie de 12 volts, qui peut tomber en panne si le véhicule perd de sa puissance lors d'un accident, et le système manuel d'ouverture des portes en cas d'urgence est notoirement difficile à trouver, selon la plainte déposée devant la Cour supérieure du comté d'Alameda. « C'est tout simplement une histoire d'horreur. Tesla sait que cela s'est produit et que cela va se reproduire, et ils ne font rien d'autre que vendre la voiture avec un système qui piège les gens et ne prévoit aucun moyen de les extraire », a déclaré l'avocat de la famille, Roger Dreyer.
La plainte comprend plus de 30 exemples de problèmes présumés rendus publics concernant les systèmes de portes de Tesla et accuse la société détenue par Elon Musk de faire preuve d'un « mépris conscient » pour la sécurité des consommateurs, alors qu'elle est au courant du problème depuis des années. Selon la plainte, la conception high-tech des portes sans poignées de Tesla, qui s'ouvrent et se ferment sur simple pression d'un bouton, les rendait susceptibles de tomber en panne en cas d'accident et « ne disposait pas d'un mécanisme manuel de déverrouillage des portes fonctionnel, accessible et bien visible [ou] d'un dispositif de sécurité ».
Les quatre victimes avaient de la cocaïne, de l'alcool et d'autres substances dans leur organisme au moment de l'accident, et la conduite avec facultés affaiblies et la vitesse excessive ont toutes deux contribué à l'accident, a précédemment déclaré la California Highway Patrol. Mais l'avocat des Tsukahara estime que la famille a toujours des arguments « très, très solides » contre Tesla. « Ils [Tesla] voudront rejeter la faute sur Dixon, sur n'importe qui sauf eux-mêmes. Mais ce véhicule n'aurait absolument pas dû ensevelir ces personnes et la fille de mes clients. C'est notre façon de tenir le coupable responsable et de corriger les mauvaises conduites », a déclaré Dreyer.
Les parents de Nelson, Todd et Stannye, ont déposé leur propre plainte, poursuivant également Tesla. Les deux poursuites pour homicide involontaire réclament des dommages-intérêts punitifs non spécifiés à l'encontre du géant des véhicules électriques.
Un rapport récent a notamment montré que la recherche de lesthétique et de la différenciation a conduit à des choix techniques qui, dans certaines situations critiques, deviennent de véritables dangers pour les usagers. Les poignées affleurantes et les portes qui souvrent électroniquement sont séduisantes en temps normal. Elles donnent à Tesla cette allure futuriste que tant dacheteurs recherchent.
Mais dans un accident où lélectricité est coupée, le système cesse de fonctionner. Il existe bien un levier mécanique de secours, mais son emplacement discret et sa manipulation peu intuitive en font une solution inadaptée à une situation durgence. Face à la panique, à la fumée ou aux flammes, la réaction instinctive dun passager est de chercher une poignée visible et simple. Or Tesla a volontairement effacé ce réflexe au nom du design. Cette logique esthétique entre directement en contradiction avec les principes élémentaires de sécurité.
Le Cybertruck, qui a été lancé en grande pompe en novembre 2023, a été en proie à des problèmes depuis le début, avec plus d'une demi-douzaine de rappels et une chute des ventes au cours de l'année dernière. En septembre, il a été annoncé que Tesla faisait l'objet d'une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration après que des propriétaires de SUV Model Y 2021 aient signalé que les portes ne s'ouvraient pas et que, dans certains cas, des parents avaient été contraints de briser les vitres pour libérer leurs enfants.
