Le FSD de Tesla devient de plus en plus mauvais en conduite : la NHTSA ouvre une nouvelle enquête après que le FSD ait amenés les conducteurs de Tesla à commettre 44 infractions au code de la route.

Tesla fait l'objet d'une nouvelle enquête fédérale sur d'éventuels défauts de sécurité dans son système de conduite partiellement automatisé, commercialisé sous le nom de FSD, ou Full Self-Driving (Supervised) aux États-Unis. Cette enquête fait suite à 44 incidents distincts au cours desquels des conducteurs de Tesla utilisant le FSD ont déclaré que le système les avait amenés à commettre des infractions au code de la route. La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré que l'enquête concernait environ 2 882 566 véhicules Tesla équipés du FSD.
Il y a un an, le système avancé d'aide à la conduite entièrement autonome supervisé (Full Self-Driving supervised) de Tesla a été testé sur plus de 1600 kilomètres par AMCI, un cabinet de recherche automobile indépendant. Au cours du processus d'examen, les conducteurs ont dû intervenir plus de 75 fois. Le système Full Self-Driving (FSD) supervisé peut fonctionner parfaitement des dizaines de fois dans le même scénario, jusqu'à ce qu'il se dérègle de manière inattendue et nécessite l'intervention du conducteur.
Voici comment Guy Mangiamele, directeur des essais de l'AMCI, résume la situation : "Ce qui est le plus déconcertant et le plus imprévisible, c'est que vous pouvez voir la FSD négocier avec succès un scénario spécifique à plusieurs reprises - souvent sur le même tronçon de route ou à la même intersection - pour la voir échouer de manière inexplicable la fois suivante".
Pourtant, depuis 2016, Tesla affirmait que tous ses véhicules en production seraient capables d'atteindre une capacité de conduite autonome sans supervision. Le PDG Elon Musk a affirmé que cela se produirait « d'ici la fin » de chaque année depuis 2018. Tesla a même vendu à ses clients un logiciel appelé « Full Self-Driving » (FSD) pour un montant pouvant atteindre 15 000 dollars, promettant que le système d'aide à la conduite deviendrait entièrement autonome grâce à des mises à jour logicielles. Mais près d'une décennie plus tard, il n'en est rien. Alors que le logiciel est confronté à de nombreuses défaillances techniques, Tesla décide de renoncer à cette promesse.
Récemment, Tesla fait l'objet d'une enquête fédérale sur d'éventuels défauts de sécurité du FSD, son système de conduite partiellement automatisé également connu sous le nom de Full Self-Driving (Supervised). Dans un avis publié sur le site web de l'agence, la NHTSA a déclaré que l'enquête concernait « tous les véhicules Tesla équipés du FSD (Supervised) ou du FSD (Beta) », soit environ 2 882 566 voitures électriques de la société. Même lorsque le FSD est activé, les voitures Tesla nécessitent la présence d'un conducteur humain prêt à freiner ou à tourner le volant à tout moment.
Les rapports des médias, des propriétaires de véhicules et d'autres incidents transmis à la National Highway Traffic Safety Administration ont montré que dans 44 incidents distincts, des conducteurs de Tesla utilisant le FSD ont déclaré que le système les avait amenés à griller un feu rouge, à se diriger vers la circulation en sens inverse ou à commettre d'autres infractions au code de la route ayant entraîné des collisions, dont certaines ont fait des blessés.
Le Bureau d'enquête sur les défauts de la NHTSA a ouvert une évaluation préliminaire afin de « déterminer s'il y avait eu un avertissement préalable ou si le conducteur avait eu suffisamment de temps pour réagir au comportement inattendu » du FSD de Tesla, ou « pour superviser en toute sécurité la tâche de conduite automatisée », entre autres.
L'examen de l'ODI évaluera également « les avertissements donnés au conducteur concernant le comportement imminent du système ; le temps accordé aux conducteurs pour réagir ; la capacité du FSD à détecter, afficher au conducteur et réagir de manière appropriée aux feux de signalisation ; et la capacité du FSD à détecter et à réagir aux marquages au sol et aux panneaux de signalisation de sens interdit ».
Depuis des années, le PDG de Tesla, Elon Musk, promet aux investisseurs que Tesla sera un jour en mesure de transformer leurs véhicules électriques existants en robotaxis, capables de générer des revenus pour leurs propriétaires pendant qu'ils dorment ou partent en vacances, grâce à une simple mise à jour logicielle. Cela ne s'est pas encore produit, et Tesla a depuis informé les propriétaires que les futures mises à jour nécessiteront du nouveau matériel ainsi que des versions logicielles.
Tesla teste actuellement un service de transport à la demande sous la marque Robotaxi au Texas et ailleurs, mais celui-ci fait appel à des chauffeurs ou des valets de sécurité humains qui conduisent les véhicules ou interviennent manuellement si nécessaire. En février de cette année, Musk et le président Donald Trump ont réduit les effectifs de la NHTSA dans le cadre d'un effort plus large visant à réduire la main-d'uvre fédérale, ce qui a eu un impact sur la capacité de l'agence à enquêter sur la sécurité des véhicules et à réglementer les véhicules autonomes.
Cette enquête intervient alors que les ventes de Tesla ont chuté de 60 % en France, daprès des données du premier trimestre de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). La raison a à voir avec le logiciel Full Self Driving (FSD) à propos duquel plus de la moitié des 8000 consommateurs interrogés dans le cadre dune enquête de lElectric Vehicle Intelligence Report (EVIR) déclarent quil devrait être illégal. Cest le résultat des pratiques commerciales trompeuses de lentreprise qui finissent par attirer les regards sur la valeur réelle de la filière du véhicule automobile dans son ensemble.
Source : NHTSA
