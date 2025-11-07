Les actionnaires de Tesla approuvent le plan de rémunération de 1 000 milliards $ du PDG Elon Musk avec plus de 75 % de votes favorables, malgré un écroulement des ventes de jusqu'à 89 %

Elon Musk est un entrepreneur, homme d'affaires international, chef d'entreprise, homme politique et milliardaire sud-africain, canadien et américain. Il est considéré comme la personne la plus riche du monde. Il est le cofondateur et le PDG de la société astronautique SpaceX en 2002 ainsi que le cofondateur et PDG de la société automobile Tesla depuis 2004. En octobre 2022, il devient le propriétaire de Twitter par un achat à 44 milliards de dollars, qu'il renomme « X » l'année suivante.
Tesla a une nouvelle fois déclenché un débat houleux sur la rémunération des dirigeants, la gouvernance d'entreprise et les incitations à la performance avec sa proposition de rémunération de mille milliards de dollars pour son PDG Elon Musk. Ce chiffre astronomique, qui pourrait être le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, a suscité de vives critiques de la part de nombreux acteurs, tout en bénéficiant du soutien des investisseurs qui attribuent à Musk la vision à l'origine de l'ascension fulgurante de Tesla. Cette rémunération devait être votée à l'assemblée générale des actionnaires du 6 novembre.
Récemment, Tesla a déclaré que les actionnaires ont voté en faveur du plan de rémunération de près de 1 000 milliards de dollars du PDG Elon Musk, avec un soutien de 75 % des actions votantes. Les membres du conseil d'administration ont recommandé aux actionnaires d'approuver le plan de rémunération, qu'ils ont présenté en septembre. Les principaux conseillers en matière de procuration, Glass Lewis et ISS, ont recommandé de voter contre ce plan. Les résultats du vote ont été annoncés lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société, qui s'est tenue à Austin, au Texas.
Une autre proposition, soumise par un investisseur individuel, Stephen Hawk, demandait que Tesla puisse investir dans xAI, la startup de Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui a été créée en mars 2023 pour concurrencer OpenAI. Brandon Ehrhart, avocat général de Tesla, a déclaré lors de la réunion que l'entreprise avait « reçu plus de votes favorables que de votes défavorables », mais qu'il y avait un certain nombre d'abstentions et que Tesla envisageait les prochaines étapes.
Le plan de rémunération de Musk, qui est déjà la personne la plus riche du monde, consiste en 12 tranches d'actions qui seront attribuées si Tesla atteint certains objectifs au cours de la prochaine décennie. Il donnerait également à Musk un pouvoir de vote accru sur l'entreprise, accédant ainsi aux demandes qu'il a formulées publiquement depuis le début de l'année 2024. Sa participation passerait d'environ 13 % à 25 %, soit plus de 423 millions d'actions supplémentaires.
La première tranche d'actions sera versée si Tesla atteint une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars. La capitalisation boursière actuelle de Tesla est de 1 540 milliards de dollars. Les récompenses liées aux gains de capitalisation boursière sont associées à des réalisations opérationnelles. Les neuf tranches suivantes seraient attribuées si la valeur de Tesla augmentait par tranches de 500 milliards de dollars, jusqu'à 6 500 milliards de dollars. Musk recevra les deux dernières tranches si la capitalisation boursière augmente par tranches de 1 000 milliards de dollars, ce qui signifie qu'elle devra atteindre 8 500 milliards de dollars pour que Musk reçoive l'ensemble des avantages.
Tesla a également défini une série de jalons en matière de bénéfices pour Musk, en commençant par un bénéfice annuel ajusté de 50 milliards de dollars et en progressant jusqu'à 400 milliards de dollars. Au troisième trimestre, Tesla a déclaré un EBITDA ajusté de 4,2 milliards de dollars.
Parmi les autres objectifs liés au plan de rémunération nouvellement approuvé figurent la livraison de 20 millions de véhicules, 10 millions d'abonnements FSD (Full Self-Driving) actifs, la livraison d'un million de robots (robots humanoïdes Optimus) et la mise en service commerciale d'un million de robotaxis. À ce jour, Tesla a livré plus de 8 millions de véhicules, selon sa circulaire de sollicitation de procurations de septembre.
Le plan proposé ne précise pas si les abonnements à la FSD doivent être achetés ou s'ils peuvent inclure des essais gratuits. Tesla propose actuellement des systèmes de conduite partiellement automatisés, qu'elle commercialise sous le nom de « FSD Supervised » aux États-Unis. L'entreprise a l'intention d'améliorer ses systèmes FSD Supervised de manière à ce qu'ils ne nécessitent pas de supervision humaine à bord.
Lors de la réunion, Musk a affirmé que les robots Optimus « élimineront la pauvreté », « donneront à chacun des soins médicaux extraordinaires » et seront « plus grands que les téléphones portables, plus grands que tout ». Il a également déclaré que les robots pourraient être utilisés pour « endiguer la criminalité future » en suivant les criminels et en les empêchant de « commettre des crimes ». Il n'y a actuellement aucun robot Optimus sur le marché, et Musk n'a pas donné de date butoir pour atteindre ces objectifs.
Musk pourrait encore gagner des dizaines de milliards de dollars sans atteindre la plupart des objectifs qui lui ont été fixés par le conseil d'administration, et récolter plus de 50 milliards de dollars rien qu'en atteignant quelques-uns des objectifs les plus réalisables.
Les conditions d'attribution contiennent également une liste d'« événements couverts » qui permettraient à Musk de gagner des actions sans atteindre les objectifs opérationnels requis. Parmi ces événements figurent les catastrophes naturelles, les guerres, les pandémies et les modifications des « lois, réglementations ou autres actions ou inactions gouvernementales internationales, fédérales, nationales et locales » qui pourraient entraver la capacité de l'entreprise à concevoir, fabriquer ou vendre ses produits à l'avenir.
Les actionnaires ont voté sur le nouveau plan après que la cour de chancellerie du Delaware a statué l'année dernière que le plan de rémunération de Musk pour 2018 avait été accordé de manière inappropriée par le conseil d'administration de Tesla et qu'il devait être annulé. Musk a fait appel de cette décision et l'affaire sera tranchée par la Cour suprême de l'État du Delaware.
Le mois dernier, le National Bureau of Economic Research a publié un article estimant que les ventes de Tesla entre octobre 2022 et avril de cette année aux États-Unis auraient été de 67 % à 83 % plus élevées sans les « actions polarisantes et partisanes » de Musk. L'étude est sans détour, soulignant que les actions de Musk « ont aliéné sa clientèle la plus fidèle ». Le document présente deux modèles différents pour quantifier les dommages, et les résultats sont « remarquablement similaires ». Entre octobre 2022 et avril 2025, « l'effet partisan Musk » a coûté à Tesla entre 1,0 et 1,26 million de ventes de véhicules.
En outre, Tesla est actuellement confronté à d'importants défis commerciaux en Europe et en Chine, avec une baisse significative des nouvelles immatriculations et des chiffres de vente. Le mois d'octobre a été marqué par une chute vertigineuse des ventes, atteignant jusqu'à 89 %, alors...
