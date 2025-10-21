Le conseil d'administration de Tesla a proposé une rémunération colossale de mille milliards $ pour son PDG Elon Musk, mais ce projet suscite certaines protestations de la part de nombreux acteurs

Tesla a une nouvelle fois déclenché un débat houleux sur la rémunération des dirigeants, la gouvernance d'entreprise et les incitations à la performance avec sa proposition de rémunération de mille milliards de dollars pour son PDG Elon Musk. Ce chiffre astronomique, qui pourrait être le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, a suscité de vives critiques de la part de nombreux acteurs. Notamment le fait que cette « prime astronomique » diluerait la valeur pour les autres actionnaires.
En août, Tesla a officiellement proposé d'accorder à son PDG Elon Musk une attribution dactions exceptionnelle de 29 milliards de dollars. Un geste audacieux, voire controversé, censé « conserver les énergies dElon Musk centrées sur Tesla ». Cette décision intervient alors que lentreprise traverse une période de forte incertitude : ralentissement de la croissance, pressions concurrentielles accrues, et surtout une remise en question juridique de l'accord de rémunération trouvé avec Elon Musk en 2018, annulé par la Cour de chancellerie du Delaware en janvier 2024 après qu'un actionnaire a allégué qu'une telle rémunération était excessive.
Récemment, le conseil d'administration de Tesla a proposé une rémunération colossale de mille millliards de dollars pour son PDG Elon Musk. Ce plan, structuré sous forme d'attributions d'actions, vise à inciter Musk à atteindre les objectifs ambitieux de l'entreprise. Ses partisans estiment qu'il reflète son rôle crucial dans le succès de Tesla. Ses détracteurs, en revanche, s'inquiètent du caractère excessif de cette rémunération, de la gouvernance d'entreprise et de la dilution potentielle de la valeur pour les actionnaires.
Tesla a une nouvelle fois déclenché un débat houleux sur la rémunération des dirigeants, la gouvernance d'entreprise et les incitations à la performance avec sa proposition de rémunération de mille milliards de dollars pour son PDG Elon Musk. Ce chiffre astronomique, qui pourrait être le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, a suscité de vives critiques de la part de nombreux acteurs, tout en bénéficiant du soutien des investisseurs qui attribuent à Musk la vision à l'origine de l'ascension fulgurante de Tesla. À l'approche de l'assemblée générale des actionnaires du 6 novembre, la question de savoir si Musk mérite une rémunération aussi élevée aura un impact sur l'avenir du leadership, de la responsabilité et de l'innovation dans les entreprises.
Ce n'est pas la première fois que la rémunération d'Elon Musk fait polémique. En 2018, le conseil d'administration de Tesla a approuvé un plan de rémunération de 56 milliards de dollars, entièrement structuré en options sur actions, sans salaire ni primes garantis. Cet accord était fortement basé sur les performances, avec des tranches qui ne seraient acquises que si Tesla atteignait une série d'objectifs de capitalisation boursière et d'exploitation de plus en plus difficiles. À l'époque, beaucoup y voyaient une structure à haut risque et à haut rendement destinée à maintenir Musk concentré sur Tesla plutôt que sur ses autres entreprises telles que SpaceX ou Neuralink.
Cependant, ce plan de 2018 a été annulé par une cour de chancellerie du Delaware au début de l'année 2024. La cour a estimé que le conseil d'administration n'avait pas agi de manière indépendante et n'avait pas pleinement informé les actionnaires du processus à l'origine de ce plan. Le juge l'a qualifié de « somme incompréhensible » et a critiqué le conseil d'administration pour son manque de diligence raisonnable et sa dépendance excessive à l'égard de Musk lui-même.
Pourtant, il semble que ce plan de rémunération soit poussé par la situation actuelle de Tesla. En effet, cette année, Tesla traverse des difficultés qui affectent ses performances sur divers marchés et créent des incertitudes sur son avenir. L'action Tesla a baissé de plus de 50 % depuis ses sommets de décembre 2024.
Des propriétaires de Tesla, mécontents du rôle d'Elon Musk au sein du DOGE et de ses prises de position politiques, vendent leurs véhicules à perte. Les concessionnaires Tesla sont vandalisés. Les modèles les plus vendus de Tesla sont très anciens par rapport aux normes actuelles du marché et son seul nouveau modèle en une demi-décennie est un flop. Tesla fait également face à une concurrence féroce de la part d'autres constructeurs, dont le chinois BYD.
Entre temps, Tesla a fait face à différents procès concernant des accidents impliquant son système FSD. Le retour d'Elon Musk au commande de Tesla devait signifier le redressement de la franchise. Mais Elon Musk a rejeté une proposition de règlement à l'amiable de 60 millions de dollars dans le cadre d'un procès concernant l'accident mortel d'une Model S équipée du système Autopilot en 2019, avant qu'un jury ne rende un verdict de 243 millions de dollars dans cette affaire. Une décision de justice qui aggrave la situation de Tesla.
Depuis le procès concernant la rémunération d'Elon Musk, les actionnaires avaient voté à deux reprises en faveur de cette rémunération élevée, mais la juge a maintenu sa décision de la bloquer. Tesla a fait appel de cette décision devant la Cour suprême du Delaware.
