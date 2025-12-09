IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

La chute d'un Tesla Optimus lors d'une récente démo relance le débat sur ces humanoides : Leur gestuelle donne des signes d'une téléopération au travers d'un casque de RV
Et non d'une quelconque autonomie

Le , par Patrick Ruiz
80 commentaires

0PARTAGES

3  0 
La chute dun Tesla Optimus lors dune récente démo relance le débat sur ces humanoides : Leur gestuelle donne des signes dune téléopération au travers d'un casque de RV
Et non dune quelconque autonomie

Une nouvelle vidéo de démonstration montre le robot humanoïde Optimus entrain de tomber pendant sa présentation. La séquence met en évidence des mouvements inhabituels des mains qui ressemblent beaucoup aux gestes d'une personne retirant un casque de réalité virtuelle. Le contenu renforce le sentiment que ces robots sont pilotés à distance par des humains et donc pas autonomes comme annoncé par lentreprise. La situation qui est une espèce de redite de celle vécue par lentreprise il y a un an jette un doute sur les avancées en matière de robotique, de voiture autonome et dintelligence artificielle.



Des robots humanoïdes présentés comme autonomes mais dont les « capacités avancées » dépendent de lintervention humaine en arrière-plan

Le robot NEO entre dans cette catégorie faite de battage médiatique enrobé de mensonges. 1X Technologies a fièrement annoncé le lancement en précommande de NEO, le premier robot humanoïde grand public au monde conçu pour transformer la vie à la maison. L'entreprise affirme que NEO automatise les tâches quotidiennes et offre une assistance personnalisée afin que les propriétaires puissent consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment. Il serait doté de fonctions intuitives et conviviales et d'une plateforme matérielle révolutionnaire.

« Neo est un compagnon humanoïde conçu pour transformer votre vie à la maison », selon Dar Sleeper, vice-président des produits et de la conception chez 1X Technologies. La startup de Palo Alto a déclaré que NEO peut plier le linge, ranger les étagères et apprendre de nouvelles tâches grâce à l'IA.

La race humanoïde semblait prête à faire son entrée dans les salons, jusqu'à ce que les téléspectateurs découvrent ce que le robot domestique à 20 000 dollars de 1X est réellement capable de faire. Après que Joanna Stern, du Wall Street Journal, a révélé que la démonstration du robot était télécommandée par des humains, l'enthousiasme s'est rapidement transformé en doute. Les dirigeants de 1X ont été fortement critiqués à cause de la supercherie.


Les similitudes avec la filière des voitures dites autonomes sont nombreux



Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :

  • Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
  • Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
  • Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
  • Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
  • Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
  • Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.

Cela nempêche pourtant pas certains constructeurs (parmi lesquels on retrouve Tesla) de mettre des véhicules sur le marché après des campagnes publicitaires mensongères les faisant passer pour des voitures entièrement autonomes. Tesla sest au final résolu à modifier la signification du terme « Full Self-Driving » et à renoncer à sa promesse d'offrir une conduite autonome sans surveillance.

Davis dexperts, lHomme est parti pour rester aux commandes encore longtemps dans la filière automobile. Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »

Et vous ?

Partagez-vous les avis selon lesquels lon nobtiendra pas de robots entièrement autonomes avant des décennies ?
Que pensez-vous de la pratique qui consiste à présenter un service comme animé par une IA alors qu'il s'agit en réalité d'humains qui travaillent en arrière-plan ?
Partagez-vous les avis selon lesquels il y a exagération des capacités actuelles en matière d'intelligence artificielle et de robotique ?

Voir aussi :

57 % des travailleurs dans l'industrie technologique dans la Silicon Valley ont déclaré être en burn out, d'après une enquête
Les chercheurs en intelligence artificielle peuvent-ils gagner jusqu'à 1 million $ par an dans la Silicon Valley ? un aperçu des salaires
La bulle technologique de la Silicon Valley est plus grande qu'elle ne l'était en 2000, mais sa fin approche selon des analystes
Vous avez lu gratuitement 751 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

80 commentaires
Commenter Signaler un problème