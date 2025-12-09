Et non dune quelconque autonomie
Une nouvelle vidéo de démonstration montre le robot humanoïde Optimus entrain de tomber pendant sa présentation. La séquence met en évidence des mouvements inhabituels des mains qui ressemblent beaucoup aux gestes d'une personne retirant un casque de réalité virtuelle. Le contenu renforce le sentiment que ces robots sont pilotés à distance par des humains et donc pas autonomes comme annoncé par lentreprise. La situation qui est une espèce de redite de celle vécue par lentreprise il y a un an jette un doute sur les avancées en matière de robotique, de voiture autonome et dintelligence artificielle.
They are probably using a teleoperator to control #Optimus at the Miami event. Here, one can clearly see a guy take the headset off, and it falls over. It is absolutely hilarious#AI #TechNews #tesla pic.twitter.com/xGQN6SGUtO— Ai (@ai_darpa) December 8, 2025
Des robots humanoïdes présentés comme autonomes mais dont les « capacités avancées » dépendent de lintervention humaine en arrière-plan
Le robot NEO entre dans cette catégorie faite de battage médiatique enrobé de mensonges. 1X Technologies a fièrement annoncé le lancement en précommande de NEO, le premier robot humanoïde grand public au monde conçu pour transformer la vie à la maison. L'entreprise affirme que NEO automatise les tâches quotidiennes et offre une assistance personnalisée afin que les propriétaires puissent consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment. Il serait doté de fonctions intuitives et conviviales et d'une plateforme matérielle révolutionnaire.
« Neo est un compagnon humanoïde conçu pour transformer votre vie à la maison », selon Dar Sleeper, vice-président des produits et de la conception chez 1X Technologies. La startup de Palo Alto a déclaré que NEO peut plier le linge, ranger les étagères et apprendre de nouvelles tâches grâce à l'IA.
La race humanoïde semblait prête à faire son entrée dans les salons, jusqu'à ce que les téléspectateurs découvrent ce que le robot domestique à 20 000 dollars de 1X est réellement capable de faire. Après que Joanna Stern, du Wall Street Journal, a révélé que la démonstration du robot était télécommandée par des humains, l'enthousiasme s'est rapidement transformé en doute. Les dirigeants de 1X ont été fortement critiqués à cause de la supercherie.
Les similitudes avec la filière des voitures dites autonomes sont nombreux
Lautonomie des véhicules se définit selon des paliers :
- Niveau 0 : cest lautomobiliste qui reste maître à bord ;
- Niveau 1 : lordinateur peut intervenir pour gérer la vitesse ou la direction (régulateur de vitesse, alerte distance de sécurité) mais le conducteur garde le contrôle du véhicule ;
- Niveau 2 : la voiture peut « se conduire » temporairement, en se garant toute seule par exemple (park assist). Le conducteur reste responsable de la conduite ;
- Niveau 3 : le conducteur peut déléguer la conduite à lordinateur dans certaines situations comme les bouchons. La fonction embouteillage du XC 90 de Volvo illustre parfaitement ce niveau. Lordinateur peut aussi indiquer au conducteur quand il doit reprendre le véhicule en main ;
- Niveau 4 : plus besoin du conducteur dans certains cas prédéfinis ; le véhicule dépose son conducteur, se gare seul et revient chercher son propriétaire ;
- Niveau 5 : la voiture est totalement autonome et contrôle toutes les fonctions du véhicule. Le conducteur peut être présent ou non.
Cela nempêche pourtant pas certains constructeurs (parmi lesquels on retrouve Tesla) de mettre des véhicules sur le marché après des campagnes publicitaires mensongères les faisant passer pour des voitures entièrement autonomes. Tesla sest au final résolu à modifier la signification du terme « Full Self-Driving » et à renoncer à sa promesse d'offrir une conduite autonome sans surveillance.
Davis dexperts, lHomme est parti pour rester aux commandes encore longtemps dans la filière automobile. Kyle Vogt, PDG de Cruise, indique que « même dans des décennies vous nobtiendrez pas de véhicules autonomes à 100 %. » Ce dernier est davis que lassistance à distance va rester sur le long terme. Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung déclare pour sa part que « la voiture autonome nexistera jamais La charge cognitive nécessaire pour la conduite est trop importante pour la confier à une machine. Cela fonctionnera à 98 %, mais il restera toujours 2 % que seul lhumain pourra accomplir. »
