Rivian ajoutera le Lidar en 2026, estimant que les caméras de Tesla ne suffisent pas : « Les caméras sont excellentes pour voir le monde, jusqu'à ce qu'elles ne le puissent plus. »

Elon Musk, PDG de Tesla, tente de construire des véhicules à conduite autonome moins coûteux qui n'utilisent que des caméras vidéo et l'IA. Le milliardaire reste convaincu que ce pari finira par payer et incitera d'autres constructeurs automobiles à demander des licences pour la technologie de conduite autonome de Tesla. Mais sa vision est très peu populaire. En juillet, Jim Farley, PDG de Ford, a notamment exprimé son scepticisme à l'égard de l'approche de Tesla en matière de conduite autonome. Tesla s'appuie uniquement sur des caméras pour ses fonctions de conduite autonome, tandis que Waymo utilise une combinaison de caméras, de radars et de LiDAR.
Le lidar (acronyme de « light detection and ranging » ou « laser imaging, detection, and ranging ») est une méthode permettant de déterminer des distances en ciblant un objet ou une surface avec un laser et en mesurant le temps nécessaire à la lumière réfléchie pour revenir au récepteur. Le lidar peut fonctionner dans une direction fixe (par exemple, verticale) ou balayer plusieurs directions, dans une combinaison spéciale de balayage 3D et de balayage laser.
Invité à comparer les deux systèmes, Jim Farley a souligné les limites du modèle de Tesla et a déclaré que l'approche de Waymo est « plus logique », car elle offre une meilleure sécurité aux consommateurs. Il a affirmé : « Nous avons des problèmes de confiance avec le robotaxi de Tesla. Pour nous, c'est Waymo. La combinaison du LiDAR, des caméras et du radar est beaucoup plus fiable que l'approche de Tesla qui repose uniquement sur des caméras ».
Dans ce contexte, Rivian Automotive vient d'annoncer qu'elle allait apporter d'importantes améliorations à ses modèles R2. Celles-ci comprennent de meilleures caméras, des capteurs LiDAR et un nouveau processeur de conduite autonome développé en interne. Rivian Automotive, Inc. est un constructeur américain de véhicules électriques et une entreprise de technologie automobile fondée en 2009. Rivian produit un véhicule utilitaire sport (SUV) électrique, une camionnette sur une plateforme « skateboard » qui peut supporter de futurs véhicules ou être adoptée par d'autres entreprises, et une fourgonnette de livraison électrique, la Rivian EDV. Rivian a commencé à livrer sa camionnette R1T à la fin de l'année 2021.
RJ Scaringe, PDG de Rivian, a annoncé : « À partir de fin 2026, notre plateforme d'autonomie de troisième génération comprendra des caméras de 65 mégapixels, un réseau de radars robustes et un LiDAR frontal à longue portée. Au cur de cette plateforme se trouve notre premier processeur d'autonomie Rivian développé en interne. »
Lors de la journée consacrée à l'autonomie et aux véhicules électriques organisée par la marque, le PDG RJ Scaringe a évoqué les débuts de Rivian dans le domaine de la conduite autonome et l'état d'avancement actuel du projet. La société a relancé son processus de conduite autonome en 2022, ce qui a abouti à la mise à jour des modèles R1T et R1S avec des caméras de 55 mégapixels, cinq capteurs radar et une amélioration de 10 fois la puissance de calcul. Il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure.
Le processeur d'autonomie Rivian est conçu exclusivement pour son IA de conduite autonome centrée sur la vision. Si vous êtes féru de matériel technologique, il s'agit d'un processeur 5 nm avec mémoire sur puce. Le module de calcul autonome 3 qu'il pilote aura une capacité de 1 600 TOPS INT8 clairsemés. Cela suffit pour cinq milliards de pixels par seconde, selon Scaringe, et si vous en voulez plus, il peut être connecté à d'autres puces RAP1 via une connexion à faible latence appelée RivLink.
Si toutefois vous n'êtes pas féru de technologie et que vous ne comprenez pas ce que cela signifie, voici une description plus simple. Cette technologie aidera les futurs Rivian à « mieux voir » et à prendre de meilleures décisions sur la manière de réagir à diverses situations de conduite. Si l'on en croit Rivian, cette technologie pourrait changer la donne. Mais seul le temps le confirmera.
Vidya Rajagopalan, directrice de l'ingénierie matérielle, a déclaré que la fabrication de sa propre puce aiderait Rivian à réduire ses coûts. Mais cela aiderait également l'entreprise à se développer plus rapidement, en apportant des modifications sans dépendre des fournisseurs. Ce nouveau système sera disponible sur les modèles R2 à partir de la fin de l'année prochaine.
Il utilisera ce que l'entreprise appelle son « Large Driving Model », qu'elle a entraîné à la conduite de la même manière que les grands modèles linguistiques sont entraînés. Nous ne savons pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais tout cela est intégré dans un prototype R2 que Rivian a habillé pour ressembler à R2-D2 de Star Wars. Cela, au moins, est définitivement une bonne chose.
Scaringe a décrit les nouvelles caméras en ces termes : « Vous avez appris à conduire, vous aviez une mauvaise vue et soudain, vous pouvez mettre des lunettes. Vous voyez beaucoup mieux. » Il a comparé le LiDAR à une perception surhumaine, qui ajoute une véritable vision tridimensionnelle au lieu d'utiliser des caméras stéréoscopiques pour déduire la perception de la profondeur. Il a comparé son nouveau matériel informatique à une extension de votre cerveau.
Le nouveau capteur LiDAR est entièrement intégré au toit. Finis les capteurs rotatifs, et il n'y a même pas le renflement d'une Volvo EX90. « Au fait, cette intégration LiDAR est sans danger pour les appareils photo. Elle n'endommagera pas l'appareil photo de votre téléphone, alors ne vous inquiétez pas », a déclaré Rajagopalan lors de la présentation.
Le système actuel de deuxième génération fera également l'objet de mises à niveau. Rivian annonce qu'il étendra sa conduite sans intervention humaine à 3,5 millions de miles de routes aux États-Unis et au Canada. Cela inclut non seulement les autoroutes, mais aussi toutes les routes dotées de lignes clairement peintes. La mise à niveau devrait être disponible dans le courant du mois. À partir de l'année prochaine, le système appelé Universal Hands Free ajoutera une fonctionnalité de navigation vers une adresse. Autonomy+ sera proposé à l'achat unique de 2 500 dollars, ou 49,99 dollars par mois.
Rivian a déclaré qu'il serait en mesure d'améliorer à la fois le système R1 de deuxième génération et le nouveau système de troisième génération du R2. Scaringe a déclaré que la conduite sans les yeux sur la route allait bientôt voir le jour, que les conducteurs « n'auraient plus besoin de participer activement à la conduite du véhicule ». À partir de là, il a déclaré que le niveau 4 allait arriver. Il s'agit d'une conduite entièrement sans conducteur, même si Scaringe a judicieusement choisi de ne pas fixer de calendrier. Compte tenu de toutes les questions juridiques liées à l'approbation très limitée des fonctionnalités de niveau 3, le niveau 4 pourrait prendre de nombreuses années, voire des décennies, malgré les efforts actuels pour y parvenir.
Il semble que l'approche marketing de Rivian concernant la conduite...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.