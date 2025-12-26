Faute de poignées manuelles aisément accessibles que d'autres constructeurs offrent sur leurs produits
Pour ou contre l'utilisation de moyens électroniques pour le pilotage des portières de véhicules ? Cest une question qui revient beaucoup étant donné que les véhicules Tesla sont équipés de poignées manuelles douverture difficilement accessibles ou même pas du tout disponibles selon les retours des possesseurs : Comment les ouvrir surtout dans des situations durgence comme des accidents qui requièrent daller rapidement à la rescousse de personnes en détresse ? Le fait est que Tesla a opté pour une mise en avant d'une commande électronique en ce qui concerne la gestion de louverture des portières au détriment de dispositifs de commande manuelle aisément accessibles. Cest la raison pour laquelle certains conducteurs achètent des outils durgence pour éviter de se retrouver à lintérieur.
La conception des véhicules Tesla met sans détour les moyens électroniques douverture des portières en avant. Les dispositifs manuels sont pour la plupart des modèles de Tesla cachés. Cela complique leur accès dans des situations de panique comme les accidents. Les conducteurs procèdent donc à linstallation de paracordes ou dispositifs similaires.
Le tableau ravive le débat sur la pertinence de la complexité informatique dans les véhicules
Ford a émis un avis d'arrêt des ventes et un rappel formel pour certains de ses Mustang dont les dates de fabrication s'échelonnent de début 2020 à juin 2025. Les Mach-E sont équipés de relais qui dépendent de l'énergie électrique pour s'ouvrir. Si la batterie de 12 volts qui alimente les accessoires du véhicule est en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais cela change si la batterie subit une décharge inattendue.
Ford a prévu une autre méthode pour ouvrir les portes depuis l'intérieur de la voiture si cela devait se produire. Au lieu de l'ouverture électrique des portes, il y a une poignée qu'il est possible de tirer pour déverrouiller mécaniquement la porte. Mais, un bébé ou un enfant attaché sur un siège auto ne peut évidemment pas s'en servir. Dans ses documents de rappel, Ford indique qu'il s'agit d'un risque pour la sécurité.
Le problème ne se poserait pas si l'on pouvait simplement ouvrir une porte de l'extérieur lorsque la batterie de 12 volts est déchargée. Si les portes de la Mach-E sont verrouillées lorsque la batterie est déchargée, elles le resteront par la suite. Cela signifie que même si lon est théoriquement en mesure de sortir de la voiture grâce à la poignée d'urgence, lon risque de ne pas pouvoir y retourner si lon a refermé la porte après être sorti.
Cest pour des raisons similaires quun homme du Texas est décédé dans une Tesla Cybertruck en feu
Cest une situation qui a tendance à se reproduire étant donné que les Tesla CyberTruck ne sont pas équipés de poignées douverture : Comment les ouvrir surtout dans des situations durgence comme des accidents qui requièrent daller rapidement à la rescousse de personnes en détresse ? Le fait est que Tesla a opté pour le tout électronique en ce qui concerne la gestion de louverture des portières. Cet état de chose vient avec un inconvénient majeur : pas douverture possible en cas dabsence dénergie électrique fournie par les systèmes internes du véhicule. Cest en raison de cet état de choses quun homme du Texas est décédé dans un cybertruck en feu.
