Tesla et dautres marques devront modifier la conception de leurs véhicules
La Chine interdit les poignées de portières de véhicules rétractables par voie logicielle pour des raisons de sécurité. À partir de 2027, les voitures vendues en Chine devront être équipées de poignées manuelles, les poignées électroniques pouvant tomber en panne en cas d'accident. Tesla et d'autres constructeurs devront modifier la conception de leurs véhicules. La publication du gouvernement chinois tombe dans un contexte de débats autour de lutilisation des moyens électroniques pour le pilotage des portières de véhicules.
Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a publié un projet de normes nationales obligatoires relatives à la sécurité des poignées de porte de voiture, répondant ainsi aux préoccupations concernant les nouveaux modèles de poignées à commande électronique et dissimulées. Linitiative vise à établir des normes de sécurité de base tout en guidant les constructeurs dans l'amélioration de la conception des poignées de porte et de la sécurité globale des véhicules.
Les principales exigences du projet de norme sont les suivantes :
- Chaque porte (à l'exception des coffres) doit être équipée d'une poignée extérieure dotée d'un mécanisme de déverrouillage mécanique.
- En cas d'accident impliquant un événement thermique lié à la batterie, les portes latérales non touchées par la collision doivent pouvoir être ouvertes à l'aide de poignées extérieures sans outils.
- Les poignées de porte extérieures doivent offrir un espace suffisant pour les mains d'au moins 60 mm × 20 mm × 25 mm, quelle que soit leur position.
- Chaque porte doit être équipée de poignées internes dotées d'un mécanisme de déverrouillage mécanique permettant de l'ouvrir sans outil externe.
- Si des poignées internes électriques sont installées, des poignées de secours mécaniques doivent également être prévues.
- Les poignées internes doivent être facilement identifiables, clairement visibles, situées à moins de 300 mm des bords de la porte et placées dans des zones spécifiques par rapport aux sièges.
En gros, le projet de norme se concentre sur trois domaines clés : la réglementation des types de structure des poignées de portière des véhicules, la garantie du maintien de la fonctionnalité des méthodes de déverrouillage en cas de coupure de courant et la normalisation de l'emplacement des poignées avec des marquages de sécurité clairs.
China is banning fully retractable door handles starting January 1, 2027.— Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) December 26, 2025
Under the proposed rules, vehicles weighing less than 3.5 tons must be equipped with interior and exterior door handles that include a mechanical emergency opening function. pic.twitter.com/FhDOjcBqSB
La mesure en gestation divise lopinion entre observateurs davis que les poignées rétractables par voie logicielle constituent une couche de sécurité pour le véhicule et ceux qui estiment que cest une mesure esthétique qui met des vies humaines en danger.
En effet, certains observateurs sont davis que les poignées rétractables par logicielle sont susceptibles de compliquer à des personnes laccès au véhicule depuis lextérieur et ainsi de limiter les cas de vol. Ils font face aux intervenants qui estiment que les poignées rétractables par voie logicielle sont une mesure esthétique qui met des vies humaines en danger.
A stupid feature that has killed a lot of people because the likes of @elonmusk care more about how shit looks than how it might need to function. Good call— 🥤 Max ༒ Osiris 🔥 ௐ³⁶⁹ 🎩 maxosiris.eth 𑖭𑖰𑖟𑖿 (@maxOSIRISart) December 27, 2025
(Tweet] <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">wont criminals use the exterior emergency door opening function to steal or worse? not sure how it can be done safely</p>— Jose Marcelino 🎈 (@jmarcelino) <a href="https://twitter.com/jmarcelino/status/2005196410933899375?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> [/Tweet]
« Compter sur lélectricité pour ouvrir une portière de voiture est stupide et potentiellement dangereux », selon certains observateurs opposés à dautres selon lesquels les mesures en gestation découlent de lincapacité des constructeurs chinois à mettre sur pied des poignées de portières rétractables par voie électronique et sûres.
Good. its like having a mechanical way of operating power door locks.— James Axelrad (@axelrajr) December 27, 2025
relying on electricity to open a car door is stupid and potentially very dangerous.
They ban them because they dont know how to build safe ones. Pretty pathetic— 👽Bonesmegga☠️ (@bonesmegga) December 27, 2025
En 2012, la Tesla Model S a été la première à être équipée de série des poignées de porte encastrées à sortie électronique, complétées par un système de sortie automatique par induction et un design épuré affleurant la carrosserie. Ce système est immédiatement devenu un symbole de sophistication technologique et d'attrait futuriste, qui a ensuite été imité par de nombreux constructeurs automobiles.
Ce design se retourne désormais contre les véhicules en raison de problèmes de sécurité et de fiabilité. Les poignées de porte dépendant entièrement de moteurs électriques et d'un contrôle logiciel, les passagers sont susceptibles de se retrouver coincés à l'intérieur en cas de panne de courant, de crash du système ou de gel en hiver. De nombreux incidents impliquant des enfants coincés nécessitant le bris d'une vitre ont donné lieu à des enquêtes réglementaires.
En septembre 2025, le designer en chef de Tesla, Franz von Holzhausen, a publiquement admis que l'entreprise était en train de repenser le système de poignées de porte afin de rendre l'ouverture mécanique en cas d'urgence plus directe et plus fiable.
Et vous ?
Pour ou contre le pilotage de portières de véhicules par voie logicielle ? Partagez-vous les avis selon lesquels le pilotage de portières de véhicules par voie logicielle est une approche stupide ?
