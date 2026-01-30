Tesla annonce une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour la deuxième année consécutive, compliquant davantage l'effort d'Elon Musk pour faire de Tesla un leader de l'IA et de la robotique

Tesla, Inc. est une multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres. Basée à Austin, au Texas, elle conçoit, fabrique et commercialise des véhicules électriques à batterie (BEV), des dispositifs de stockage d'énergie à batterie stationnaires à usage domestique ou à l'échelle du réseau, des panneaux solaires et des bardeaux solaires, ainsi que des produits et services connexes.
Tesla est l'une des entreprises les plus valorisées au monde en termes de capitalisation boursière. D'octobre 2021 à mars 2022, Tesla était une entreprise valorisée à 1 000 milliards de dollars, la sixième entreprise américaine à atteindre cette valorisation. En 2023, l'entreprise s'est classée 69e dans le classement Forbes Global 2000. Tesla a de nouveau dépassé les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière entre novembre 2024 et février 2025, puis à partir de mai 2025.
Ce repli financier s'inscrit dans un contexte plus large de fragilisation de l'activité automobile de Tesla. En Europe, les ventes de Tesla ont fortement reculé en 2025, avec une baisse globale de près de 28 % des véhicules livrés. Ce recul a été particulièrement marqué sur des marchés clés, comme l'Allemagne (- 48,4 %) et la France (- 37,5 %), où l'exclusion de certains modèles des dispositifs d'incitation fiscale a pesé sur la demande.
Outre les facteurs réglementaires, Tesla est également confronté à une concurrence accrue de la part des constructeurs chinois et à une détérioration de son image de marque. Les critiques concernant les performances du système Autopilot Full Self-Driving, les accidents mortels très médiatisés, les condamnations judiciaires et lexposition politique croissante dElon Musk ont également contribué à freiner la dynamique commerciale du groupe sur le continent.
Tesla vient d'afficher ses pires résultats financiers depuis des années, avec une chute de 46 % de ses bénéfices, qui s'établissent à 3,8 milliards de dollars pour l'année 2025, alors que l'activité principale du géant des véhicules électriques continue de battre de l'aile. La société a livré 1,63 million de véhicules dans le monde, enregistrant une deuxième année consécutive de baisse des ventes malgré la promesse de longue date du PDG Elon Musk d'une croissance annuelle de 50 %.
Mais les investisseurs ont fait grimper les actions le mercredi 28 janvier après la clôture, pariant sur le pivot de Tesla vers ce qu'elle appelle une « entreprise d'IA physique », avec notamment un investissement surprise de 2 milliards de dollars dans la start-up d'IA de Musk, xAI. Tesla n'est plus seulement un constructeur de véhicules électriques aux prises avec une baisse des ventes automobiles : l'entreprise mise tout sur son ambition de devenir un géant de l'IA et de la robotique.
Les chiffres publiés mercredi brossent un tableau sombre d'un secteur automobile en déclin, alors même que l'action de l'entreprise a défié la gravité grâce à ses promesses d'un avenir high-tech.
Le constructeur de véhicules électriques n'a déclaré que 3,8 milliards de dollars de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2025, soit une baisse stupéfiante de 46 % par rapport à l'année précédente, selon sa lettre aux actionnaires. Les revenus provenant des ventes de voitures ont chuté de 11 % par rapport à l'année précédente, et les 1,63 million de véhicules livrés par l'entreprise marquent la deuxième année consécutive de contraction des ventes. Il s'agit d'un revirement brutal pour une entreprise dont le PDG a passé des années à promettre aux investisseurs une croissance annuelle moyenne de 50 %.
Mais Wall Street ne panique pas. Les actions ont grimpé après la clôture de la bourse, Tesla ayant dépassé les estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires, grâce à une croissance fulgurante dans tous les domaines sauf son activité principale. Les divisions stockage d'énergie et solaire de l'entreprise ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 25 % par rapport à 2024, tandis que son segment services (qui comprend les abonnements au logiciel Full Self-Driving, les assurances, les pièces détachées et les frais de Supercharging) a bondi de 18 %.
La véritable nouvelle cachée dans le communiqué de presse sur les résultats : Tesla vient d'investir 2 milliards de dollars dans xAI, la start-up d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du récent tour de financement de série E de xAI, créant ainsi un nouveau lien financier entre l'empire commercial tentaculaire de Musk et le capital des actionnaires de Tesla.
« 2025 a été une année charnière pour Tesla, car nous avons élargi notre mission et poursuivi notre transition d'une entreprise axée sur le matériel vers une entreprise d'IA physique », a écrit la société dans sa lettre aux actionnaires. Il s'agit là d'un langage d'entreprise pour désigner un changement stratégique fondamental qui s'éloigne du secteur automobile qui a fait la renommée de la société.
Le moment ne pouvait être plus mal choisi. La prise de fonction d'Elon Musk au sein de l'administration Trump a coïncidé avec la suppression par le Congrès des subventions fédérales pour les véhicules électriques, créant ainsi une tempête parfaite qui a frappé de plein fouet les ventes de Tesla. Les distractions politiques et les vents contraires en matière de politique se reflètent clairement dans les chiffres de livraison, qui affichent une baisse annuelle consécutive qui aurait normalement déclenché l'alarme pour toute action de croissance.
Mais Tesla demande aux investisseurs de regarder au-delà de la division automobile en difficulté et de se tourner vers un avenir rempli de robotaxis, de robots humanoïdes et d'infrastructures d'IA. Des projets longtemps retardés seraient sur le point de voir le jour. Le Tesla Semi, dévoilé pour la première fois en 2017, et le robotaxi Cybercab, qui a fait ses débuts en 2024 après des années de teasing, devraient tous deux entrer en production au cours du premier semestre 2026.
L'entreprise consacre des ressources à une série presque vertigineuse de projets ambitieux. Tesla a lancé la production pilote de sa raffinerie de lithium au Texas. Elle développe des puces d'inférence propriétaires pour des programmes d'autonomie et de robotique. Le robot humanoïde Optimus de troisième génération devrait être dévoilé au premier trimestre 2026. Chacun de ces projets représente un pari sur le fait que l'avenir de Tesla réside dans les technologies de pointe plutôt que dans la vente de berlines et de SUV électriques.
Les investisseurs semblent prêts à donner le bénéfice du doute à Elon Musk, du moins pour l'instant. L'entreprise a même réussi à augmenter ses marges brutes par rapport aux trimestres précédents, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle malgré la baisse des volumes. Les déploiements de systèmes de stockage d'énergie sont en plein essor, les services publics et les entreprises se précipitant pour augmenter la capacité des batteries afin de soutenir la stabilité du réseau et l'intégration des énergies renouvelables.
La question est de savoir si Tesla pourra concrétiser sa vision en matière d'IA et de robotique avant que son activité automobile ne se détériore davantage. L'entreprise demande en substance à ses actionnaires d'accepter une baisse à court terme des ventes de voitures en échange de gains à long terme dans des secteurs à plus forte marge tels que les logiciels, l'énergie et, à terme, les transports autonomes.
La concurrence dans le secteur des véhicules électriques s'est considérablement intensifiée. Les constructeurs automobiles traditionnels et leurs rivaux chinois inondent le marché de nouveaux modèles, dont beaucoup sont proposés à des prix inférieurs à ceux de Tesla. La gamme de produits vieillissante de l'entreprise, dont les modèles 3 et Y représentent toujours la grande majorité des ventes, n'a pas connu de renouvellement majeur depuis des années. Les baisses de prix tout au long de l'année 2025 ont permis d'écouler les stocks, mais ont réduit les marges.
Les activités politiques et la personnalité publique d'Elon Musk sont également devenues un facteur imprévisible. Sa visibilité au sein de l'administration Trump et ses déclarations controversées sur les réseaux sociaux ont éloigné certains acheteurs potentiels, en particulier sur les marchés progressistes où l'adoption des véhicules électriques est la plus forte. Il s'agit d'une dynamique qui n'apparaît pas dans les états financiers, mais qui influence les décisions d'achat.
L'investissement de 2 milliards de dollars dans xAI soulève des questions quant à l'allocation du capital. Les actionnaires pourraient se demander si cet argent n'aurait pas été mieux utilisé pour le développement de nouveaux véhicules, la capacité de production ou le réseau Supercharger. Au lieu de cela, il est injecté dans une autre entreprise d'Elon Musk dont les retombées sur l'activité principale de Tesla ne sont pas claires.
Néanmoins, la hausse du cours de l'action après la clôture suggère que le marché achète ce que Tesla vend, au sens propre comme au figuré. La croissance de 25 % du chiffre d'affaires dans le secteur de l'énergie témoigne d'une véritable dynamique dans un secteur potentiellement plus rentable que la construction automobile. La hausse de 18 % du chiffre d'affaires des services montre que Tesla est en train de se constituer des sources de revenus récurrentes qui pourraient atténuer la volatilité des cycles de vente de véhicules.
La transformation de l'entreprise en ce qu'elle appelle une « entreprise d'IA physique » est en cours, que cela plaise ou non aux sceptiques. La...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.