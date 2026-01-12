Autopilot FSD qui déçoit, accidents mortels, Marketing trompeur, condamnations, image politique d'Elon Musk désastreuse, les ventes de Tesla chutent de 28 % dans toute l'Europe en 2025

Les chiffres définitifs des performances européennes de Tesla pour 2025 sont tombés : les ventes se sont effondrées de 27,8 %, passant de 326 000 unités à 235 322, certains pays comme l'Allemagne et la France affichant des résultats nettement moins bons (respectivement -48,4 % et -37,5 %). Le pionnier des véhicules électriques (VE) est désormais confronté à de sérieux défis posés par les nouveaux entrants chinois sur le marché, ainsi qu'à une aversion persistante pour les activités politiques de son directeur général, Elon Musk.
Tesla est actuellement confronté à d'importants défis commerciaux en Europe et en Chine, avec une baisse significative des nouvelles immatriculations et des chiffres de vente. Le mois d'octobre 2025 a été marqué par une chute vertigineuse des ventes, atteignant jusqu'à 89 %, alors que le marché européen des véhicules électriques connaît une forte croissance. Les observateurs du secteur identifient la gamme limitée de véhicules de la société, l'intensification de la concurrence et la présence publique controversée d'Elon Musk comme les principaux facteurs à l'origine des difficultés actuelles de Tesla.
Depuis 2016, Tesla affirmait que tous ses véhicules en production seraient capables d'atteindre une capacité de conduite autonome sans supervision. Le PDG Elon Musk a affirmé que cela se produirait « d'ici la fin » de chaque année depuis 2018. Tesla a même vendu à ses clients un logiciel appelé « Full Self-Driving » (FSD) pour un montant pouvant atteindre 15 000 dollars, promettant que le système d'aide à la conduite deviendrait entièrement autonome grâce à des mises à jour logicielles. Mais près d'une décennie plus tard, il n'en est rien. Alors que le logiciel est confronté à de nombreuses défaillances techniques, Tesla a décidé de renoncer à cette promesse en septembre 2025.
Les chiffres définitifs des performances européennes de Tesla pour 2025 sont tombés : les ventes se sont effondrées de 27,8 %, passant de 326 000 unités à 235 322, certains pays comme l'Allemagne et la France affichant des résultats nettement moins bons (respectivement -48,4 % et -37,5 %). Le pionnier des véhicules électriques (VE) est désormais confronté à de sérieux défis posés par les nouveaux entrants chinois sur le marché, ainsi qu'à une aversion persistante pour les activités politiques de son directeur général, Elon Musk.
L'Allemagne, qui était auparavant le moteur de la croissance de l'entreprise sur le continent, a connu un effondrement de 48,4 %, passant de 37 574 véhicules à 19 387, tandis que la France a enregistré une baisse de 37,5 % à la suite de modifications réglementaires qui ont exclu les modèles 3 fabriqués en Chine du bénéfice des incitations fiscales. La Suède et la Belgique ont enregistré les baisses les plus marquées, avec respectivement 66,9 % et 53,1 %, les deux pays ayant réduit leurs programmes de soutien aux véhicules électriques. D'autres marchés ont également connu des baisses importantes, notamment le Danemark (-41 %), les Pays-Bas (-44,5 %) et la Finlande (-29,6 %).
L'Espagne a enregistré la plus faible baisse, avec 4,1 %, tandis que le Royaume-Uni est resté le plus grand marché européen de Tesla, malgré une baisse de 9,6 % à 45 513 immatriculations. La Norvège a été la seule exception avec une croissance de 41,3 % à 34 285 unités, bien que la plupart des gains se soient concentrés sur les deux derniers mois, les consommateurs ayant accéléré leurs achats avant les changements de mesures incitatives prévus pour 2026, qui rendront les véhicules électriques plus coûteux inéligibles à certains avantages fiscaux. L'anticipation de la demande en Norvège suggère que Tesla pourrait en fait être confronté à des conditions difficiles en 2026.
Les difficultés de Tesla se reflètent dans l'ascension fulgurante de BYD, qui a dépassé le premier en Allemagne et au Royaume-Uni pour l'ensemble de l'année 2025. BYD a immatriculé 23 306 véhicules en Allemagne, soit huit fois plus que l'année précédente, et 51 422 unités au Royaume-Uni. Ce changement s'est produit alors que BYD s'est développé à l'international malgré les difficultés rencontrées sur le marché intérieur, la berline Dolphin gagnant du terrain sur les marchés européens.
Le PDG Elon Musk, tant pour ses décisions stratégiques que pour ses incursions politiques, est souvent cité comme la raison de ce recul. D'une part, Musk a rejeté les projets de véhicules électriques à bas prix, préférant se concentrer sur la création de variantes légèrement moins chères des modèles existants. D'autre part, l'allégeance de Musk au président américain Donald Trump, ainsi que son soutien et ses apparitions publiques en faveur de l'extrême droite européenne, notamment le Britannique Tommy Robinson et le parti allemand Alternative für Deutschland, ont suscité la colère de la clientèle traditionnellement libérale de Tesla.
En décembre 2025, un juge administratif californien a décidé que les licences de Tesla pour la vente et la fabrication de voitures dans l'État devraient être suspendues pendant 30 jours. Le juge a estimé que le constructeur automobile avait mené une campagne marketing trompeuse autour de ses systèmes Autopilot et FSD, laissant faussement entendre qu'il s'agissait de systèmes de conduite entièrement automatisés. Le département des véhicules motorisés de Californie a déclaré qu'il suspendrait l'ordre de suspension de la licence de fabrication de Tesla et donnerait à l'entreprise 60 jours pour corriger toute allégation trompeuse.
En outre, une étude de 2024 a révélé une statistique inquiétante : les véhicules Tesla seraient impliqués dans un nombre disproportionné daccidents mortels par rapport à d'autres marques. Selon les données publiées, les modèles Tesla comptabilisent un nombre plus élevé de décès par kilomètre parcouru par rapport aux voitures de luxe ou électriques concurrentes. Les accidents impliquant Tesla surviennent souvent à des vitesses élevées, avec une proportion importante lors de lutilisation des fonctions semi-autonomes telles que lAutopilot. Cette situation interroge sur la sécurité intrinsèque des véhicules Tesla.
La situation de Tesla n'est pas nouvelle. Depuis 2025, Tesla traverse des difficultés qui affectent ses performances sur divers marchés et créent des incertitudes sur son avenir. L'action Tesla a baissé de plus de 50 % depuis ses sommets de décembre 2024. Des propriétaires de Tesla, mécontents du rôle d'Elon Musk au sein du DOGE et de ses prises de position politiques, vendent leurs véhicules à perte. Les concessionnaires Tesla sont vandalisés. Les modèles les plus vendus de Tesla sont très anciens par rapport aux normes actuelles du marché et son seul nouveau modèle en une demi-décennie est un flop. Tesla fait également face à une concurrence féroce de la part d'autres constructeurs, dont le chinois BYD. Les analystes sont sceptiques sur l'avenir de Tesla.
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Les ventes de Tesla chutent de 40 % en UE et celles de son concurrent chinois BYD triplent, dans un contexte de questionnements sur la possibilité pour des logiciels comme le FSD d'atteindre la pleine autonomie
La politique d'Elon Musk a coûté à Tesla plus d'un million de ventes rien qu'aux USA, car les actions de Musk « ont antagonisé sa clientèle la plus fidèle », selon une nouvelle étude du NBER
Les actionnaires de Tesla approuvent le plan de rémunération de 1 000 milliards $ du PDG Elon Musk avec plus de 75 % de votes favorables, malgré un écroulement des ventes de jusqu'à 89 %
Vous avez lu gratuitement 812 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.