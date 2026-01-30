Le tableau anime le débat sur la question de savoir qui de lhumain ou de lordinateur est plus sûr comme conducteur
Un récent rapport de Waymo fait état de ce que l'un de ses robotaxis a percuté un enfant près d'une école primaire à Santa Monica le 23 janvier. Waymo a déclaré à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) que l'enfant, dont l'âge et l'identité n'ont pas été rendus publics, avait subi des blessures légères. Le tableau anime le débat sur la question de savoir qui de lhumain ou de lordinateur est plus sûr comme conducteur.
Waymo indique que son robotaxi a percuté l'enfant à une vitesse de 10 km/h, après avoir freiné brusquement alors qu'il roulait à environ 27 km/h. Le jeune piéton a soudainement déboulé sur la chaussée depuis l'arrière d'un grand SUV, se plaçant directement sur la trajectoire de notre véhicule, daprès le rapport de lentreprise. Waymo souligne que son véhicule « a immédiatement détecté la personne dès qu'elle avait commencé à émerger de derrière le véhicule à l'arrêt. »
« Après le choc, le piéton s'est immédiatement relevé, a marché jusqu'au trottoir et nous avons appelé le 911. Le véhicule est resté à l'arrêt, s'est déplacé sur le côté de la route et y est resté jusqu'à ce que les forces de l'ordre autorisent le véhicule à quitter les lieux », indique Waymo.
A Waymo robotaxi struck a child near a Santa Monica school, triggering a federal safety investigation and raising broader questions about autonomous vehicles. pic.twitter.com/prmOPT7xTt— Interesting Engineering (@IntEngineering) January 30, 2026
Cruise et Waymo affirment que les voitures autonomes sont déjà plus sûres que les humains
Cruise a publié un rapport sur la sécurité pour informer le public des mesures prises pour garantir la sécurité de ses véhicules autonomes. Selon ce rapport, les véhicules de Cruise ont parcouru près de 8046720 Km, dont 804672 Km sans conducteur, sans incidents majeurs. Pour évaluer leur sécurité, Cruise a comparé ces performances à une référence humaine basée sur une étude menée par lInstitut de recherche sur les transports de luniversité du Michigan (UMTRI). Cette étude a analysé 5,6 millions de miles de données de conduite humaine dans un environnement urbain ciblé.
En fin de compte, Cruise a utilisé ce taux daccidents impliquant des conducteurs humains comme référence fondamentale pour évaluer la sécurité de sa flotte sans conducteur. Leur approche progressive, similaire à celle utilisée dans des domaines critiques tels que laérospatiale et les dispositifs médicaux, contribue également à renforcer la sécurité. Pendant la phase initiale, les véhicules autonomes sont supervisés par un opérateur qui peut reprendre le contrôle en cas durgence. Une fois que la technologie est mature, Cruise passe à une phase sans opérateur, où le robotaxi conduit entièrement seul.
Les efforts de collecte de données de cette étude se sont déroulés sur une période de deux ans, de 2016 à 2018, avec une collaboration étendue entre Cruise, General Motors (GM), UMTRI et VTTI - deux des principaux centres de recherche sur les transports. Le domaine de conception opérationnelle (ODD) de l'étude comprenait l'ensemble de la ville de San Francisco, à l'exclusion de certaines routes à grande vitesse (par exemple, des vitesses affichées supérieures à 56,327 kilomètre par heure). En outre, l'étude a mesuré les performances des conducteurs humains de véhicules de transport public.
L'utilisation simultanée de deux études de conduite naturelle (l'étude à grande échelle de l'UMTRI et l'étude avec instruments de précision du VTTI, ainsi qu'une flotte commune UMTRI-VTTI) a permis à l'équipe de recherche d'obtenir une mesure statistiquement fiable du taux d'accidents liés au covoiturage humain dans l'ODD désignée. La flotte UMTRI, plus importante, appartenait à la filiale Maven de GM et fournissait un ensemble plus vaste de données sur les kilomètres et les événements, tandis que la flotte VTTI appartenait en partie à la filiale Maven et en partie aux chauffeurs, et fournissait un ensemble plus restreint mais plus précis de données sur les kilomètres et les événements. La flotte commune aux deux études a permis une comparaison détaillée des mécanismes respectifs de détection des accidents.
« Ce qui manque à la recherche sur les véhicules autonomes, c'est une référence qui va au-delà des données disponibles et qui reflète fidèlement le conducteur humain. Avec le soutien de General Motors et de Cruise, les experts de l'UMTRI ont pu adopter une nouvelle approche révolutionnaire pour générer des références au conducteur humain dans des environnements comparables aux déploiements ADS », a déclaré le Dr Carol Flannagan, auteur principal de l'article et professeur de recherche à l'UMTRI. « Nous avons étudié les comportements de conduite réels des conducteurs de véhicules de transport public dans un environnement urbain complexe qui peut être utilisé de manière significative comme référence pour des performances comparables des conducteurs humains. »
Les accidents impliquant les véhicules autonomes renforcent le doute sur la question de savoir si les ordinateurs sont meilleurs que les humains comme conducteurs
En juin 2023, une voiture autonome de Waymo a heurté un chien sur Toland Street à Toland Place, à San Francisco, en Californie. Le Waymo AV se dirigeait vers le sud-ouest sur Toland Street lorsquun petit chien a traversé la rue devant lui. Le Waymo AV a alors heurté le chien, qui na pas survécu. Au moment de limpact, lAdvanced Driving Systems (ADS) de niveau 4 du Waymo AV était engagé en mode autonome, et un conducteur dessai était présent à la place du conducteur.
En février 2023, un véhicule autonome Cruise a roulé vers des tuyaux d'incendie au sol dans une zone de lutte contre les incendies, ont indiqué les responsables des transports de la ville de San Francisco dans une lettre adressée aux régulateurs. Les responsables des transports ont demandé aux sociétés de véhicules autonomes comme Cruise et Waymo de freiner leurs efforts d'expansion. « Les pompiers présents sur les lieux ont fait des efforts pour empêcher le Cruise AV de rouler sur leurs tuyaux et n'y sont parvenus qu'en brisant une vitre avant du Cruise AV », indique la lettre.
En 2019, Waymo a lancé la diffusion de musique en continu sans publicité pour les passagers via Google Play Music, la réponse de sa société mère à Spotify et Apple Music. Lobjectif étant de persuader les passagers que le service de transports de la compagnie, baptisé Waymo One, est moins stressant que de conduire leur propre voiture ou de rouler avec ses rivaux. Les conducteurs bavards ou peu précis, ainsi que les véhicules de taille et de propreté variables, sont les plus prisés des amateurs dapplications de conduite exaltante.
Une semaine plus tard après que la California Public Utilities Commission a voté pour autoriser Waymo et Cruise à commencer à faire payer les clients pour les trajets en taxi sans chauffeur à travers la ville, les véhicules Cruise ont été impliqués dans deux accidents graves à quelques heures dintervalle. Le lendemain, le département californien des véhicules motorisés a exigé que Cruise réduise de moitié sa flotte de taxis sans chauffeur pendant que ces accidents faisaient lobjet dune enquête.
Si pour certains les voitures autonomes sont plus sûres que les conducteurs humains, le journaliste Cade Metz affirme qu'elles sont imparfaites. « Il est devenu de plus en plus clair pour les personnes qui conduisent les voitures, et pour les autres citoyens de la ville, qu'elles sont imparfaites, qu'elles font des erreurs, qu'elles peuvent encombrer le trafic, qu'elles peuvent causer des accidents. »
Bien sûr, les voitures autonomes sont imparfaites, comme toutes les technologies. La question importante est de savoir si les voitures autonomes sont plus sûres que les voitures conduites par des humains. Et c'est là que le journaliste Metz exprime son ignorance. « Nous ne savons pas encore si elles sont plus sûres qu'un conducteur humain », a-t-il déclaré.
Source : Waymo
Et vous ?
Les voitures autonomes sont-elles vraiment plus sûres que les conducteurs humains, ou est-ce une simple hypothèse ?
Selon vous, les voitures autonomes peuvent-elles réduire le nombre daccidents de la route de manière significative ?
Les voitures autonomes peuvent-elles être programmées pour prendre des décisions éthiques en cas daccident ?
