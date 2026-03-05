Pour la première fois, BMW introduit un robot humanoïde doté d'une IA dans son usine en Allemagne, afin d'intégrer la robotique humanoïde dans la production en série existante de voitures

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), commercialisée sous le nom de BMW Group ou BMW, est un conglomérat multinational allemand fabricant de véhicules et de motos de luxe dont le siège social est situé à Munich, en Allemagne. Les automobiles de BMW AG sont commercialisées sous les marques BMW, Mini et Rolls-Royce, tandis que ses motos sont commercialisées sous la marque BMW Motorrad. En 2023, BMW est devenu le neuvième constructeur automobile mondial (avec 2 555 341 véhicules fabriqués cette année-là) et le sixième constructeur automobile en termes de chiffre d'affaires.
Figure AI, Inc. est une entreprise américaine de robotique qui développe des robots humanoïdes alimentés par l'IA. L'entreprise a été fondée en 2022 par Brett Adcock, également connu pour avoir fondé Archer Aviation et Vettery. Le 9 octobre 2025, Figure AI a présenté Figure 03, le robot humanoïde de troisième génération de la société. Figure 03 représente une refonte complète du matériel et des logiciels visant à créer un robot polyvalent capable d'apprendre directement des humains. Le robot est équipé d'un ensemble de capteurs et d'un système de mains de nouvelle génération conçus pour Helix. Son système de caméras amélioré offre un taux de rafraîchissement deux fois plus élevé, un temps de latence quatre fois plus court et un champ de vision 60 % plus large que les modèles précédents.
En 2024, la startup robotique Figure a annoncé avoir signé un partenariat avec BMW Manufacturing pour déployer ses robots humanoïdes dans les installations du constructeur automobile aux États-Unis, alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers des robots humanoïdes pour prendre en charge certaines tâches physiques. Il s'agit du premier accord commercial signé par Figure depuis sa création en 2022. L'entreprise n'a pas révélé le nombre de robots que BMW utilisera, mais le partenariat commencera par de petites quantités et s'étendra si les objectifs de performance sont atteints, selon Brett Adcock, directeur général de Figure.
Récemment, BMW introduit un robot humanoïde dans son usine en Allemagne, franchissant ainsi une nouvelle étape vers la modernisation de la production automobile. Le constructeur automobile a lancé un projet pilote dans son usine de Leipzig afin de tester les performances des machines à forme humaine dans la production en conditions réelles, en commençant par l'assemblage des batteries et la fabrication des composants. Ce déploiement fait suite à un essai de près d'un an dans l'usine BMW de Spartanburg, en Caroline du Sud, où un robot humanoïde travaillait par roulement de 10 heures pour positionner des pièces en tôle en vue du soudage.
Le groupe BMW a récemment annoncé qu'il allait introduire ce qu'il appelle l'« IA physique » en Europe dans le cadre d'un projet pilote structuré mené dans son usine de Leipzig. L'entreprise teste des robots humanoïdes sur les chaînes de production automobile existantes, en mettant particulièrement l'accent sur l'assemblage de batteries haute tension et la fabrication de composants. BMW a créé un nouveau centre de compétences dédié à l'IA physique dans la production afin d'évaluer et de superviser les déploiements dans ses usines.
« La numérisation améliore la compétitivité de notre production, ici en Europe et dans le monde entier. La symbiose entre l'expertise technique et l'intelligence artificielle ouvre des possibilités entièrement nouvelles dans le domaine de la production », a déclaré Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG, Production, dans le communiqué de presse. Les dirigeants de BMW ont décrit les robots comme des outils d'aide pour les tâches ergonomiquement exigeantes et critiques pour la sécurité, plutôt que comme des remplaçants des travailleurs.
Michael Ströbel, responsable de la gestion des processus et de la numérisation, de la commande à la livraison chez BMW Group, a indiqué que l'intégration se ferait par étapes. « L'accent est mis sur la recherche d'une utilisation multifonctionnelle du robot dans divers domaines de production, tels que la fabrication de batteries pour les modules énergétiques et la production de composants pour les pièces extérieures », a souligné Ströbel.
Le projet pilote de Leipzig s'appuie directement sur le déploiement par BMW en 2025 de robots humanoïdes Figure AI dans son usine de Spartanburg. Le groupe BMW a indiqué que pendant cette période d'essai de 10 mois, le robot humanoïde Figure 02 a contribué à la production de plus de 30 000 BMW X3. La société a souligné que le robot avait effectué le retrait et le positionnement précis de pièces en tôle pour le soudage, déplacé plus de 90 000 composants et enregistré environ 1 250 heures de fonctionnement.
Michael Nikolaides, vice-président senior du réseau de production et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement chez BMW Group, a déclaré que le projet américain avait validé le concept dans des conditions de fabrication réelles. « Le premier déploiement réussi de robots humanoïdes dans notre usine BMW Group de Spartanburg aux États-Unis prouve qu'un robot humanoïde peut fonctionner non seulement dans des conditions de laboratoire contrôlées, mais aussi dans un environnement de fabrication automobile existant », a expliqué Nikolaides.
Les usines automobiles dépendent déjà fortement des bras robotiques conventionnels, ce qui soulève des questions sur le coût, l'évolutivité et la complexité opérationnelle des systèmes humanoïdes. En outre, cette annonce rappelle les rapports qui prédisent que les robots sont sur le point de mettre la plupart des travailleurs humains au chômage, qu'il s'agisse des emplois d'ouvriers d'usine ou des emplois col blanc. Un rapport publié par la société de conseil Oxford Economics en 2019 avait prévenu que jusqu'à 20 millions d'emplois manufacturiers seront perdus d'ici 2030, mais il souligne également que les gains de productivité découlant de l'automatisation devraient stimuler la croissance, c'est-à-dire la création d'autant d'emplois que de pertes.
Le groupe BMW va déployer pour la première fois des robots humanoïdes dans sa production en Allemagne
Le groupe BMW poursuit sans relâche
