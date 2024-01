Just last week Figure 01 learned how to make coffee using an end-to-end AI system



We are excited to be introducing industry leading AI to the automotive sectorpic.twitter.com/DNAZWnaYK3 — Figure (@Figure_robot) January 18, 2024

Figure annonce un accord commercial avec BMW Manufacturing pour introduire des robots polyvalents dans la production automobile



Figure, une entreprise californienne qui développe des robots humanoïdes autonomes, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord commercial avec BMW Manufacturing Co. LLC pour déployer des robots à usage général dans des environnements de production automobile.



Les robots humanoïdes de Figure permettent d'automatiser les tâches difficiles, dangereuses ou fastidieuses tout au long du processus de fabrication, ce qui permet aux employés de se concentrer sur les compétences et les processus qui ne peuvent pas être automatisés, ainsi que sur l'amélioration continue de l'efficacité et de la sécurité de la production.



"La robotique à usage unique a saturé le marché commercial pendant des décennies, mais le potentiel de la robotique à usage général est totalement inexploité. Les robots de Figure permettront aux entreprises d'accroître leur productivité, de réduire leurs coûts et de créer un environnement plus sûr et plus cohérent", a déclaré Brett Adcock, fondateur et PDG de Figure. "Nous sommes impatients de travailler côte à côte avec BMW Manufacturing pour intégrer l'IA et la robotique dans la production automobile."



Dans le cadre de l'accord, BMW Manufacturing et Figure poursuivront une approche basée sur des étapes. Au cours de la première phase, Figure identifiera les cas d'utilisation initiaux pour appliquer les robots Figure à la production automobile. Une fois la première phase achevée, les robots Figure commenceront à être déployés par étapes dans l'usine de fabrication de BMW à Spartanburg, en Caroline du Sud.



Au-delà du déploiement de robots humanoïdes dans un environnement de production automobile, BMW Manufacturing et Figure exploreront conjointement des thèmes technologiques avancés tels que l'intelligence artificielle, le contrôle des robots, la virtualisation de la production et l'intégration des robots.



"L'industrie automobile, et avec elle la production de véhicules, évolue rapidement. BMW Manufacturing s'est engagé à intégrer des technologies innovantes dans ses systèmes de production afin d'assurer son avenir en tant que leader et innovateur de l'industrie. L'utilisation de solutions robotiques à usage général a le potentiel de rendre la productivité plus efficace, de répondre aux demandes croissantes de nos consommateurs et de permettre à notre équipe de se concentrer sur la transformation qui nous attend", a déclaré Robert Engelhorn, président-directeur général de BMW Manufacturing.

Il s'agit du premier accord commercial signé par Figure depuis sa création en 2022. L'entreprise n'a pas révélé le nombre de robots que BMW utilisera, mais le partenariat commencera par de petites quantités et s'étendra si les objectifs de performance sont atteints, selon Brett Adcock, directeur général de Figure.Les robots humanoïdes de Figure seront déployés dans l'usine de fabrication de BMW à Spartanburg, en Caroline du Sud, le plus grand exportateur automobile des États-Unis, qui emploie actuellement 11 000 personnes. Les robots seront intégrés dans les processus de fabrication, notamment dans l'atelier de carrosserie, la tôlerie et l'entrepôt, au cours des 12 à 24 prochains mois, après avoir été formés à l'exécution de tâches spécifiques.", a déclaré M. Adcock.Les constructeurs automobiles, de Honda à Hyundai, expérimentent depuis des années l'utilisation de robots humanoïdes pour effectuer des tâches répétitives et dangereuses sur les chaînes de montage. Tesla a récemment présenté son dernier humanoïde en développement, Optimus Gen 2, et le directeur général Elon Musk a prédit un milliard de robots humanoïdes sur terre dans les années 2040.Les robots humanoïdes polyvalents dotés d'un logiciel alimenté par l'intelligence artificielle suscitent un regain d'intérêt de la part des investisseurs, car ils ont le potentiel de se déplacer dans une large gamme de mouvements et d'apprendre à effectuer de nouvelles tâches, comme le font les humains. Les robots actuellement utilisés sont généralement créés pour des tâches spécifiques, et il n'est pas certain qu'un robot plus souple, capable d'effectuer une gamme plus large de services, s'avère viable dans un environnement réel.Figure, dont le siège se trouve à Sunnyvale, en Californie, a levé 70 millions de dollars auprès d'investisseurs l'année dernière, sous la houlette de Parkway Venture, pour une valeur de plus de 400 millions de dollars.Source : Figure Quel est votre avis sur cet accord ?