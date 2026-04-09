L'Ukraine a considérablement intensifié l'usage de drones terrestres, également appelés véhicules terrestres sans pilote (unmanned ground vehicle - UGV), pour soutenir ses opérations militaires face à l'invasion. Selon un nouveau rapport, au cours du premier trimestre de l'année, l'Ukraine a déployé ces systèmes robotisés déployés dans plus de vingt et un mille interventions, marquant une évolution fulgurante dans l'automatisation du champ de bataille.
Les derniers chiffres partagés par le ministère ukrainien de la Défense sont impressionnants. Pour le seul mois de mars, le ministère a recensé plus de 9 000 missions de combat et de logistique, ce qui représente une augmentation majeure par rapport aux 2 900 missions enregistrées en novembre dernier.
Cette montée en puissance s'accompagne d'une adoption généralisée au sein des forces armées ukrainiennes, puisque le nombre d'unités utilisant ces robots a presque triplé en quelques mois, passant de 67 à 167 unités actives sur le terrain. Les analystes soulignent toutefois que malgré leur déploiement accéléré sur le terrain, l'usage des véhicules terrestres sans pilote reste encore secondaire par rapport à la domination écrasante des drones aériens.
Rôles polyvalents et déploiement stratégique sur les fronts
Les véhicules terrestres sans pilote se présentent généralement sous forme de systèmes à chenilles ou à roues. Ils sont spécifiquement conçus pour franchir des terrains difficiles et accomplir des tâches autrefois réservées aux soldats humains dans des environnements hostiles. Ces machines assurent des fonctions essentielles telles que le transport de munitions, le ravitaillement des lignes de front, le déminage et le maintien de positions fortifiées.
Certaines unités utilisent également ces plateformes pour le transport de troupes blessées ou comme supports pour des armes télécommandées. La majorité de ces déploiements se concentre sur les fronts de l'est et du nord-est, où quatre des cinq principales unités utilisatrices sont des brigades de combat.
Par ailleurs, des unités spécialisées, dont le premier bataillon médical séparé de la Légion internationale, ont été pionnières dans l'utilisation des véhicules terrestres sans pilote pour l'évacuation sanitaire. « L'Ukraine mise sur les robots terrestres et recherche des milliards d'investissements supplémentaires pour stimuler sa production nationale d'armes », a déclaré un haut responsable militaire ukrainien lors d'un sommet de l'OTAN en juillet 2024.
Ces véhicules terrestres sans pilote se déclinent en différentes formes et tailles. Lun deux roule sur des chenilles et ressemble à un camion de laitier sans toit. Un autre est équipé de roues et dantennes. Un troisième transporte des mines antichars. « Voilà à quoi ressemble la guerre moderne. Partout, les armées devront se robotiser », a déclaré Victor Pavlov, lieutenant au sein du 3e corps darmée ukrainien, selon un récent rapport de The Guardian.
Contexte tactique et comparaison avec les drones aériens
L'essor des drones terrestres s'inscrit dans un contexte de guerre d'usure prolongée où l'Ukraine, tout comme la Russie, cherche à compenser les difficultés de recrutement et à protéger ses troupes contre la dangerosité extrême des zones de contact. Bien que l'utilisation de ces engins reçoive désormais une reconnaissance généralisée et mène à la création d'unités dédiées, leur volume d'opération reste encore modeste par rapport aux drones aériens.
Alors que les drones terrestres ont effectué environ 9 000 missions en mars, les drones aériens avaient réalisé plus de 340 000 missions au cours d'un seul mois à la fin de l'année précédente, soulignant que les systèmes terrestres complètent la domination aérienne sans encore l'égaler en matière d'échelle.
Les robots terrestres représentent désormais 90 % de la logistique de larmée ukrainienne. « Il est très difficile de se déplacer à cause des drones ennemis équipés dune caméra à la première personne. Nous utilisons donc des systèmes robotiques », a déclaré Victor Pavlov au The Guardian. Selon le rapport du média britannique, en janvier 2026, les forces armées ukrainiennes ont mené 7 000 opérations à laide de véhicules terrestres sans pilote.
Ces robots sont équipés de mitrailleuses et de lance-grenades télécommandés. L'un deux, le DevDroid TW 12.7, a défendu une position pendant 45 jours. Lété dernier, un robot kamikaze transportant 200 kg dexplosifs a parcouru 20 km jusquà un bâtiment scolaire utilisé par les troupes russes et la fait exploser.
Le théâtre d'opérations ressemble davantage à Terminator
« Ce nest pas Star Wars, où il y a plein de lasers. Le front ressemble davantage à Terminator. Un robot terrestre arrive jusquà vous et vous ne pouvez absolument rien y faire »,...
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