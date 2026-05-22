Waymo suspend son service à Atlanta car ses robotaxis propulsés par intelligence artificielle peinent avec les routes inondées dans lesquelles ils se retrouvent coincés.

Waymo suspend son service à Atlanta car ses robotaxis peinent avec les routes inondées dans lesquelles ils se retrouvent coincés. Lentreprise a donc désormais déjà suspendu son service dans quatre villes en raison de défaillances techniques de ses véhicules dues aux fortes pluies et à leur impact sur les routes. Les incidents de circulation qui impliquent ces voitures autonomes suggèrent que lhumain a encore pour longtemps dans la filière.
Selon les médias locaux, l'un des robotaxis de Waymo a été aperçu en milieu de semaine en train de circuler dans une rue inondée à Atlanta, en Géorgie, avant de sy retrouver coincé pendant environ une heure. Le véhicule a été récupéré et évacué des lieux, daprès les rapports y relatifs. Waymo précise avoir suspendu son service dans la ville, comme elle l'a fait à San Antonio, au Texas, le temps de trouver une solution contre les fortes pluies et les routes inondées qui mettent à mal ses véhicules autonomes. Waymo a en sus suspendu ses services à Dallas et à Houston en raison des conditions météorologiques extrêmes qui ont touché le Texas cette semaine.
Waymo a admis ne pas avoir achevé la mise au point dune « solution définitive » pour éviter les zones inondées. Lentreprise indique avoir déployé une mise à jour sur sa flotte qui impose « des restrictions à certains moments et à certains endroits où le risque de rencontrer une chaussée inondée et à forte circulation est élevé », selon des documents publiés par lAgence nationale de la sécurité routière (NHTSA). Mais même ces précautions ne semblent pas avoir suffi à empêcher le robotaxi Waymo de s'engager dans un carrefour inondé à Atlanta.
La situation suggère de jeter un il sur les limites connues de la technologie de conduite autonome
Alors que la course à l'autonomie s'intensifie, les données internes de Waymo montrent que ses courses coûtent plus cher que Lyft et Uber. Le prix moyen de Waymo pour des trajets comparables est supérieur de 6 dollars à celui de Lyft et de 5 dollars à celui d'Uber (soit respectivement 41 % et 31 % de plus). Pendant les heures de pointe, le prix moyen de Waymo était supérieur d'environ 11 dollars à celui de Lyft et de 9,50 dollars à celui d'Uber.
Les véhicules Waymo sont équipés de nombreux capteurs coûteux et peuvent coûter environ 200 000 dollars, soit suffisamment pour acheter cinq ou six voitures classiques. En mai 2025, seuls 1 500 véhicules Waymo étaient en service sur l'ensemble de ses marchés.
Les gens sont apparemment prêts à payer pour la nouveauté. Le directeur des recettes d'Obi a déclaré que la différence réside dans l'enthousiasme des gens pour cette technologie et dans leur réelle préférence pour voyager parfois dans une voiture sans conducteur.
Waymo semble encore être une nouveauté, populaire auprès des touristes, mais qui peut s'avérer peu pratique. Les véhicules Waymo géolocalisés ne circulent que dans la péninsule de San Francisco, ce qui signifie qu'ils ne vous emmèneront pas à Oakland ou à l'aéroport. Ils évitent également les autoroutes et certaines autres zones.
Les données sur les tarifs de Waymo sont surprenantes, étant donné que l'un des principaux arguments de vente des voitures sans conducteur est qu'elles réduisent les coûts de main-d'uvre et, par extension, le coût d'une course. Le coût réel d'un Waymo est, pour l'instant, supérieur à celui d'un Uber ou d'un Lyft, qui coûtent tous deux plus cher qu'auparavant. La question est de savoir si Waymo peut se développer sans subventions supplémentaires et s'il y a de la place pour plus d'une entreprise de véhicules autonomes sur un même marché.
Fait intéressant, les incidents de circulation quotidiens, faciles à gérer pour les humains, peuvent s'avérer délicats pour les voitures autonomes. Par exemple, un robotaxi autonome Waymo a tourné en rond sur le chemin de l'aéroport alors que le vol du passager s'éloignait. Le passager a contacté le service client de Waymo par téléphone pour obtenir de l'aide, mais ils n'ont pas réussi à faire arrêter le véhicule. Un chauffeur Uber a notamment déclaré que le meilleur moment pour prendre un Waymo est au milieu de la nuit, quand personne d'autre ne conduit.
Uber parie pourtant sur les robotaxis pour l'avenir de la mobilité urbaine
En septembre 2024, Uber a annoncé qu'il s'associe à la société britannique d'IA Wayve pour développer des véhicules autopilotés. La société de covoiturage indique qu'elle collaborera avec des constructeurs automobiles pour utiliser les solutions d'IA de la startup londonienne. Les véhicules seront dotés d'un système de conduite autonome de niveau 4, qui sera ensuite utilisée sur le réseau Uber dans de nombreux marchés à travers le monde.
Selon la Society of Automotive Engineers (SAE) International, l'automatisation de niveau 4 permet à un véhicule de contrôler entièrement la conduite dans certaines circonstances ou dans un lieu spécifique. Dans le cadre de cet accord, Uber a réalisé un investissement stratégique dans Wayve. Cet investissement s'est ajouté au financement de série C de 1,05 milliard de dollars annoncée en mai 2024, qui a été mené par la société japonaise SoftBank.
Parallèlement, Uber s'est associé à Waymo pour proposer des trajets sans conducteur à Atlanta et Austin. Waymo exploite des robotaxis depuis plusieurs années. Les premiers résultats de ce partenariat suggèrent que les véhicules autonomes sont plus efficaces que la plupart des conducteurs humains. Cependant, certains chauffeurs Uber ont déclaré qu'ils ne sont pas trop inquiets. Ils ont remis en question la capacité de cette technologie à gérer les obstacles courants de la conduite, tels que les nids-de-poule.
Dara Khosrowshahi a déclaré que l'IA créait également de nouveaux emplois pour les entrepreneurs indépendants. Certaines de ces fonctions peuvent nécessiter des compétences différentes de celles requises pour le transport ou la livraison. Dara Khosrowshahi a déclaré qu'Uber propose des emplois aux entrepreneurs indépendants, tels que l'étiquetage et le traitement de données pour former des modèles d'IA, par l'intermédiaire de la branche « solutions IA » de l'entreprise.
« Nous nous développons également dans d'autres types de travail à la demande afin de pouvoir adapter le type de travail disponible aux personnes qui souhaitent gagner leur vie sur notre plateforme », a-t-il déclaré. Dara Khosrowshahi n'a toutefois pas été clair sur les tâches spécifiques dont il s'agit.
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