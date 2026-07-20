En juillet 2026, la chine a inauguré la toute première compétition de combat libre pour robots humanoïdes de taille humaine, nommée Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL). Cet événement, organisé à Shenzhen par l'entreprise EngineAI, rassemble 32 équipes finalistes issues d'universités prestigieuses du monde entier, telles que Stanford, Berkeley ou encore Tsinghua. Le prix est une ceinture en or estimée à environ 1,48 million de dollars.
Pour concourir, toutes les équipes doivent utiliser un modèle de robot humanoïde standardisé fourni par l'organisateur, le T800. Les équipes ont la mission d'optimiser ce modèle en développant des armures personnalisées et des améliorations techniques. L'objectif officiel d'EngineAI avec ce tournoi est de promouvoir « l'innovation technologique et la collaboration mondiale » tout en offrant une plateforme de développement pour la robotique.
Les robots « combattants » sont évalués par des juges sur la base de critères tels que le contrôle des mouvements, les algorithmes déquilibre, la perception, la prise de décision, les systèmes de propulsion et la protection structurelle. Plus de 200 équipes étaient initialement inscrites, en provenance de 10 pays.
Un affrontement spectaculaire marqué par une décapitation
La phase finale a début le 16 juillet 2026. Lors de la soirée d'ouverture, l'attention s'est focalisée sur un affrontement impressionnant entre deux machines nommées White Eagle et Matador. Au cours du combat, White Eagle a asséné un coup de pied au crâne de son adversaire, ce qui a partiellement détaché la tête de Matador. Étonnamment, les deux robots ont continué à échanger des coups alors que la tête de Matador pendillait dans le vide.
Matador a fini par chuter, écrasant sa tête au sol, et lorsqu'il a tenté de se relever, celle-ci s'est complètement séparée de son corps. Il a tout de même continué à se battre, ce qui suggère que les composants informatiques vitaux et la source d'alimentation se trouvent vraisemblablement dans le torse du robot. Après sa victoire par décapitation, White Eagle a effectué une danse de célébration en imitant la contraction de ses biceps devant la foule.
L'acteur Donnie Yen était présent dans le public et s'est montré visiblement choqué par la précision de cette attaque. Le robot a réussi à réaliser un impressionnant coup de pied sauté, mieux que Conor McGregor, qui sétait blessé lors de lUFC 329 en tentant un coup de pied bien moins exigeant physiquement.
Certains critiques ne semblent toutefois pas impressionnés par cette démonstration. « Ils ont prouvé que les robots savaient bien danser et donner des coups de poing. Aucune de ces deux choses na de valeur commerciale. Et si on montrait quils sont capables deffectuer des tâches utiles sur le plan commercial qui nécessitent de la dextérité manuelle ? Comme assembler un iPhone ou faire de la plomberie, par exemple », a commenté un critique.
Les prouesses technologiques sous-tendant le modèle T800
Le T800, la machine au cur de cette compétition, est un robot humanoïde initialement pensé par EngineAI pour des applications logistiques et industrielles, avec un coût unitaire avoisinant les 40 500 dollars. D'une taille d'environ 173 centimètres pour un poids compris entre 75 et 85 kilogrammes, le robot humanoïde T800 possède 29 articulations mobiles lui permettant de reproduire une vaste gamme de mouvements humains « complexes ».
Selon EngineAI, sa conception inclut des panneaux en alliage d'aluminium de qualité aéronautique, des capteurs LiDAR et un radar omnidirectionnel à 360 degrés. En outre, le T800 est équipé d'un système de refroidissement actif et d'une batterie robuste qui lui garantissent une autonomie pouvant atteindre quatre heures d'activité intense, ce qui est indispensable pour exécuter des frappes et des manuvres d'arts martiaux très exigeantes.
Ce système embarqué (capteurs LiDAR, caméras stéréo et RGB, radar omnidirectionnel à 360 degrés...) est capable d'effectuer un traitement des données environnementales à la milliseconde près. La force physique du T800 est remarquable, affichant un couple articulaire pouvant atteindre 450 newtons-mètres.
C'est la combinaison de cette robustesse et de ces technologies de pointe qui permet au T800 d'exécuter des actions complexes inspirées des arts martiaux, incluant des combinaisons de coups de poing, des coups de pied circulaires et des coups de pied sautés. « C'est troublant à voir, surtout quand ils se relèvent. Il a été pensé pour des applications logistiques et industrielles, mais ne sera-t-il pas détourné pour la guerre, s'interroge un critique.
Un banc d'essai visant à préparer une production en masse
Au-delà du simple divertissement sportif, la nouvelle ligue URKL fonctionne comme un véritable laboratoire de test en conditions extrêmes pour ces prototypes de robot. Les chocs violents subis par les robots fournissent à EngineAI des données inestimables pour améliorer la modularité, renforcer les fixations et perfectionner les algorithmes de récupération après une chute, dans l'optique d'une utilisation future dans des entrepôts logistiques.
EngineAI a pour ambition de lancer la production en série de ces machines d'ici la mi-2026. Dans un communiqué de presse en mai dernier, il a annoncé la création dun site de production de 12 000 mètres carrés et vise à doter ce site dune capacité de production de 10 000 unités de son robot phare, le T800.
Zhao Tongyang, fondateur et PDG d'EngineAI, a révélé la vitesse à laquelle son entreprise, fondée en 2023, se développe dans le domaine des robots humanoïdes : « de notre premier prototype en 2024 à la production à petite échelle de plusieurs centaines dunités PM01 en 2025, en passant par le bond qualitatif vers une capacité de livraison de 10 000 unités, nous entrons dans une nouvelle phase dindustrialisation et de commercialisation ».
Le PM01 susmentionné a été le premier robot à réussir un saut périlleux avant. Même si lUFC robotisé ne remplacera probablement pas les sports de combat réels entre êtres humains dans un avenir proche, les capacités de ces robots humanoïdes ne cessent de saméliorer à mesure que le secteur se développe, ce qui pourrait inquiéter ceux qui se méfient dune technologie aussi puissante, notamment un détournement de leur usage initial.
Selon certains critiques, cet événement sert de vitrine commerciale à une technologie à double usage. Le combat en cage est présenté comme du divertissement, mais il valide en conditions réelles la stabilité, l'équilibre et la résistance aux chocs des robots humanoïdes. Ces capacités sont directement transférables à des applications militaires ou policières. L'Ukraine et la Russie utilisent déjà massivement des robots dans la guerre qui les oppose.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous des caractéristiques techniques du robot T800 d'EngineAI ?
Que vous inspire cette compétition de combat entre robots humanoïdes ? La trouvez-vous utile ?
Voir aussi
L'Ukraine dit avoir déployé des « robots terrestres » à la place de soldats lors de plus de 21 000 missions au premier trimestre. Des soldats affirment que le front ressemble à l'univers Terminator
Grâce aux robots, l'Ukraine parle désormais de victoire, et non plus seulement de survie. Un nombre croissant de ces engins autonomes sont pilotés par l'IA, ce qui suscite des préoccupations éthiques
Les robots tueurs de la Chine arrivent : les grandes puissances ont commencé à développer des "robots tueurs" entièrement autonomes et dotés d'une IA pour remplacer leurs soldats sur le champ de bataille
Vous avez lu gratuitement 1 199 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.