En août, un haut responsable de l'industrie de la défense ukrainienne, Alexander Kokhanovskyy, a révélé qu'un test impliquant des drones entièrement autonomes a été mené il y a deux ans sur la ligne de front en Ukraine. Lors de l'opération, menée par une unité militaire non nommée près des villes de Bakhmut et de Chasiv Yar, dix drones contrôlés par une IA ont été déployés. Cela marque un tournant majeur dans l'histoire moderne des conflits armés. Pour la première fois, des drones entièrement autonomes de larmée ukrainienne ont tué des soldats russes sans aucune intervention humaine. Cest dire que la guerre à base dintelligence artificielle (IA) et de robots est déjà une réalité sur les champs de bataille et surtout que lIA a évolué du rôle dassistant à celui de décideur de vie ou de mort des humains.
Lors de ce test, les quadricoptères ont été programmés pour parcourir entre trois et cinq kilomètres avant d'activer un mode d'attaque surnommé "Terminator". Dans cette configuration, le modèle d'IA cherche et intercepte les cibles de manière totalement indépendante, coupant toute connexion avec les opérateurs humains qui ne reçoivent plus aucun retour vidéo. Ne pouvant suivre l'attaque en direct, les forces ukrainiennes ont dû envoyer des drones pilotés manuellement après le test pour vérifier la zone. Le constat : les drones avaient effectivement tué quelques soldats russes et détruit un camion.
Récemment, la guerre des drones entre la Russie et lUkraine est entrée dans une nouvelle phase en mer Noire. La marine ukrainienne a fait état dun affrontement entre lun de ses drones navals, un Sargan 3000, et un navire sans équipage russe, un MBeK, dans ce que Kiev qualifie de « première bataille navale de lhistoire entre deux navires sans équipage ». Selon le communiqué publié par la Marine ukrainienne, des unités de la Direction générale du renseignement (HUR) ont détecté le navire russe avant quun Sargan 3000 ne sapproche pour lattaquer. Le drone ukrainien, équipé dun poste darmement télécommandé PROTECTOR de 12,7 mm, a ouvert le feu sur la cible et la détruite.
Lopération aurait été menée conjointement par la Marine ukrainienne et les services de renseignement militaire du pays. Kiev a également diffusé des images montrant lengagement vu du point de vue des systèmes ukrainiens.
L'Ukraine et la Russie étendent leur guerre des drones à la mer : premier affrontement signalé entre des navires sans équipage
Ces informations proviennent exclusivement de la partie ukrainienne et nont pas fait lobjet dune vérification indépendante. Néanmoins, cet épisode revêt une importance particulière car, contrairement aux nombreuses attaques menées par des drones navals ukrainiens contre des navires russes avec équipage, la cible était cette fois-ci un autre système sans équipage. Cet engagement représente une évolution logique de la guerre navale que se livrent lUkraine et la Russie en mer Noire. À lorigine, les drones maritimes étaient principalement des armes dattaque à faible coût destinées à frapper des cibles bien plus grandes et plus coûteuses. Mais le développement de ces plateformes conduit progressivement à une situation où les drones eux-mêmes deviennent à la fois des cibles et des chasseurs.
LUkraine a fait des navires de surface sans équipage (USV) lun des principaux outils de sa stratégie visant à compenser son infériorité face à la marine russe. Les systèmes « Sea Baby » et « Magura » ont permis à Kiev dattaquer des navires, des installations portuaires et dautres cibles à longue distance, forçant la flotte russe de la mer Noire à adopter une posture bien plus défensive. Ce changement est particulièrement visible depuis 2022. La combinaison de missiles antinavires et de drones maritimes a considérablement réduit la liberté de mouvement de la flotte russe et a contribué à pousser certaines de ses unités à quitter Sébastopol pour rejoindre des installations plus éloignées du front. Le Royal United Services Institute (RUSI) estime que les systèmes sans équipage ont joué un rôle crucial dans le rééquilibrage des forces navales en mer Noire.
Depuis juin, grâce à l'intégration massive de l'IA et de la robotique, l'Ukraine transforme radicalement sa stratégie militaire face à la Russie. Le recours croissant aux drones autonomes et aux systèmes télécommandés permet de compenser l'infériorité numérique humaine tout en neutralisant les tactiques de vagues d'assaut russes. Des analystes estiment que cette révolution technologique modifie les perspectives du conflit, qui passe d'une simple lutte pour la survie à une véritable ambition de victoire. Ils soulignent également que cette avance technologique affaiblit non seulement la logistique ennemie, mais redéfinit également le futur de la sécurité européenne.
Cette évolution se poursuit. Les drones ukrainiens ne se contentent plus de transporter une charge explosive jusquà une cible. Les nouvelles générations intègrent des capteurs, des systèmes de communication, des armes et, de plus en plus, des capacités automatisées. La famille Magura, par exemple, est passée de plateformes conçues principalement pour attaquer des navires à des variantes équipées darmes capables dengager également des cibles aériennes.
Le Sargan 3000 : nouveau visage de la flotte de drones ukrainienne, autonome grâce IA
La plateforme ukrainienne impliquée dans cet affrontement était le Sargan 3000, un navire de surface sans équipage de fabrication ukrainienne entré en service au sein de la Marine ukrainienne en 2026. La Marine ukrainienne le décrit comme une plateforme maniable et polyvalente, conçue pour des missions dattaque. Le système sétait déjà fait remarquer avant laffrontement de septembre : en juillet, la Marine ukrainienne avait déclaré avoir utilisé un Sargan 3000 pour couler le patrouilleur russe Izumrud près de Novorossiisk. Exploité par le Service des gardes-frontières du FSB, ce navire déplaçait environ 630 à 750 tonnes et pouvait atteindre une vitesse denviron 27 nuds.
Cet épisode illustre le concept qui sous-tend le Sargan : utiliser une plateforme relativement petite et sans équipage pour attaquer des cibles dont le coût et la valeur militaire sont bien supérieurs. Cependant, lUkraine na pas officiellement divulgué lensemble des spécifications techniques du Sargan 3 000. Certaines publications spécialisées attribuent à ce système une vitesse comprise entre 40 et 55 nuds, une autonomie pouvant atteindre 1 600 kilomètres et une charge utile allant jusquà 450 kilogrammes, mais ces chiffres ne sont pas confirmés par les sources officielles ukrainiennes disponibles. Ils doivent donc être considérés comme des estimations ou des informations non vérifiées, plutôt que comme des spécifications officielles.
Cette révélation intervient après l'annonce de la collaboration entre la société américaine Auterion et le fabricant ukrainien SkyFall en août, qui permet d'équiper 50 000 drones Shrike d'une IA avancée pour le champ de bataille. Ce système de guidage terminal permet aux engins de traquer et de frapper des cibles de manière autonome, même en cas de brouillage du signal GPS ou de perte de liaison radio. Contrairement aux munitions de précision occidentales coûteuses, ces drones utilisent des puces électroniques abordables pour offrir une efficacité redoutable à moindre coût.
Lors de lengagement de septembre, le Sargan était équipé dun poste darme télécommandé PROTECTOR de 12,7 mm développé par la société norvégienne Kongsberg. Kongsberg indique que ses systèmes PROTECTOR peuvent intégrer des armes de 12,7 mm, des capteurs électro-optiques, des caméras diurnes et thermiques, ainsi que des systèmes dacquisition de cibles. La société a également développé des versions spécialement destinées aux plateformes maritimes. Dans ce cas précis, le poste darmement transforme le Sargan 3000 en bien plus quun simple drone kamikaze. Il est capable de repérer, didentifier et dattaquer un autre véhicule sans pilote sans avoir à utiliser une charge explosive pour le détruire.
⚡️'First-ever battle' Ukrainian naval drone destroys Russian unmanned boat in Black Sea, Navy says.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 12, 2026
The Russian drone was destroyed by a Ukrainian Sargan 3000 unmanned boat, according to the Navy, marking a historic first battle between marine drones.
https://t.co/DiwVQ6wPmL
La Russie apprend également à traquer les drones navals
La compétition ne se limite pas à la construction de navires. La Russie développe également des systèmes destinés à localiser et à détruire les drones navals ukrainiens. Une méthode utilisée par les forces russes combine des drones de reconnaissance et des munitions vagabondes pour détecter et attaquer les USV ukrainiens. ZALA a elle-même présenté des opérations au cours desquelles ses systèmes de reconnaissance Z-16 localisent des navires sans équipage ukrainiens, puis dirigent des munitions Lancet contre eux. Cette évolution reflète une caractéristique déterminante de la guerre technologique entre les deux pays : chaque innovation engendre rapidement une contre-mesure.
Lorsque lUkraine a commencé à utiliser de petits drones maritimes pour attaquer des navires russes, Moscou a dû renforcer la surveillance autour de ses ports et intensifier ses mesures de protection. Lorsque les drones ont commencé à intégrer des armes et des capteurs plus sophistiqués, la Russie sest mise à développer des méthodes spécifiques pour les détecter et les neutraliser. Un nouveau scénario est désormais apparu : un drone naval peut engager directement un autre drone naval.
Pour contexte, un rapport a fait le parallèle avec un match de football : « 1 but partout ». Le rapport a montré que des drones entièrement autonomes de larmée ukrainienne ont tué des soldats russes sans aucune intervention humaine. Puis, dans la ville de Zaporijia, dans le sud-est de lUkraine, un petit drone russe ressemblant à un avion-modèle a fondu sur la ville depuis le ciel....
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