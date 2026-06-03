ce qui suscite des préoccupations éthiques
Grâce à l'intégration massive de l'IA et de la robotique, l'Ukraine transforme radicalement sa stratégie militaire face à la Russie. Le recours croissant aux drones autonomes et aux systèmes télécommandés permet de compenser l'infériorité numérique humaine tout en neutralisant les tactiques de vagues d'assaut russes. Des analystes estiment que cette révolution technologique modifie les perspectives du conflit, qui passe d'une simple lutte pour la survie à une véritable ambition de victoire. Ils soulignent également que cette avance technologique affaiblit non seulement la logistique ennemie, mais redéfinit également le futur de la sécurité européenne.
Un nombre restreint, mais croissant de responsables et danalystes européens affirment ce qui était impensable il y a quatre ans : lUkraine ne se contente pas de survivre à sa guerre épuisante contre la Russie, elle prospère à certains égards et pourrait même être en passe de remporter la victoire. Selon ces derniers, le recours croissant de l'armée ukrainienne aux drones autonomes pourrait s'avérer un élément décisif dans ce conflit meurtrier.
L'armée ukrainienne a développé des robots terrestres et des drones capables non seulement de conserver le territoire, mais aussi de le reprendre. L'intégration de produits d'IA est devenue centrale, à l'image du module TFL-1 qui permet aux drones de fonctionner de manière autonome une fois la cible verrouillée par un humain, ce qui les rend beaucoup moins vulnérables au brouillage et augmente considérablement leurs chances de succès.
Les tactiques évoluent : l'Ukraine déploie des concepts d'infanterie centrés sur les robots, combinant les attaques de systèmes terrestres et aériens. Le pays se démarque par sa volonté de repenser complètement sa doctrine militaire et ses chaînes d'approvisionnement autour de la guerre autonome, créant notamment des réseaux de défense distribués capables d'identifier et d'intercepter les menaces avec une intervention humaine minimale.
L'Ukraine s'appuie sur l'IA pour neutraliser la menace russe
Selon un récent rapport, l'utilisation ciblée des drones d'attaque et des robots terrestres a permis de contrer l'un des principaux avantages de la Russie : sa capacité à envoyer des vagues continues de soldats sur le champ de bataille. Aujourd'hui, les drones éliminent les troupes russes plus rapidement qu'elles ne peuvent être remplacées sur le front, tout en limitant la capacité de Moscou à transporter des renforts et à ravitailler ses positions.
Les capacités de frappe en profondeur de l'Ukraine ont également changé la donne d'un point de vue stratégique. Les frappes croissantes de drones rendent les infrastructures pétrolières russes vulnérables, offrant à Kiev un levier de pression économique critique sur les revenus d'exportation de Moscou.
Des soldats affirment que le front ressemble à l'univers Terminator. « Tous les systèmes sont interconnectés entre eux et avec les opérateurs afin de créer un réseau distribué comprenant des drones intercepteurs déployés à divers endroits, prêts à être activés en cas de besoin », a expliqué Davyd Aloian, secrétaire adjoint du Conseil national de sécurité et de défense de lUkraine, lorgane chargé de coordonner la sécurité nationale et internationale.
« Un jour, nous naurons plus quune dizaine de personnes chargées uniquement dapprouver linterception. Et le drone se dirigera automatiquement vers la cible. Les opérateurs humains seront eux aussi dispersés. Tout peut être contrôlé depuis Kiev, Lviv ou depuis des villes situées dans dautres pays », a-t-il ajouté. Selon Davyd Aloian, l'Ukraine a également développé une industrie de défense moderne capable de faire face à la menace russe.
Un statut de puissance militaire acquise grâce à la technologie
Ces avancées technologiques et tactiques suscitent l'admiration et l'intérêt croissant des pays occidentaux, qui voient l'industrie de défense ukrainienne évoluer à une vitesse stupéfiante. Grâce à la mise en contribution de l'IA, des drones et des robots terrestres, plusieurs tendances à long terme ont évolué en faveur de lUkraine. Cependant, pour le gouvernement ukrainien, déclarer victoire exigera bien plus qu'une simple cessation des hostilités.
Selon des chiffres partagés par le ministère ukrainien de la Défense, au cours du premier trimestre, l'Ukraine a déployé des systèmes robotisés dans plus de 21 000 interventions, marquant une évolution fulgurante dans l'automatisation du champ de bataille. Pour le seul mois de mars, 9 000 missions de combat et de logistique ont été recensées, ce qui représente une hausse majeure par rapport aux 2 900 missions enregistrées en novembre dernier.
Cette montée en puissance s'accompagne d'une adoption généralisée au sein des forces armées ukrainiennes, puisque le nombre d'unités utilisant ces robots a presque triplé en quelques mois, passant de 67 à 167 unités actives sur le terrain. Les analystes soulignent toutefois que malgré leur déploiement accéléré sur le terrain, l'usage des véhicules terrestres sans pilote reste encore secondaire par rapport à la domination écrasante des drones aériens.
Rôles polyvalents et déploiement stratégique sur les fronts
Les véhicules terrestres sans pilote se présentent généralement sous forme de systèmes à chenilles ou à roues. Ils sont spécifiquement conçus pour franchir des terrains difficiles et accomplir des tâches autrefois réservées aux soldats humains dans des environnements hostiles. Ces machines assurent des fonctions essentielles telles que le transport de munitions, le ravitaillement des lignes de front, le déminage et le maintien de positions fortifiées.
Certaines unités utilisent également ces plateformes pour le transport de troupes blessées ou comme supports pour des armes télécommandées. La majorité de ces déploiements se concentre sur les fronts de l'est et du nord-est, où quatre des cinq principales unités utilisatrices sont des brigades de combat.
Par ailleurs, des unités spécialisées, dont le premier bataillon médical séparé de la Légion internationale, ont été pionnières dans l'utilisation des véhicules terrestres sans pilote pour l'évacuation sanitaire. « L'Ukraine mise sur les robots terrestres et recherche des milliards d'investissements supplémentaires pour stimuler sa production nationale d'armes », a déclaré un haut responsable militaire ukrainien lors d'un sommet de l'OTAN en juillet 2024.
Ces véhicules terrestres sans pilote se déclinent en différentes formes et tailles. Lun deux roule sur des chenilles et ressemble à un camion de laitier sans toit. Un autre est équipé de roues et dantennes. Un troisième transporte des mines antichars. « Voilà à quoi ressemble la guerre moderne. Partout, les armées devront se robotiser », a déclaré Victor Pavlov, lieutenant au sein du 3e corps darmée ukrainien, selon un récent rapport de The Guardian.
Préoccupations liées à la militarisation de ces technologies
Eric Schmidt est un homme d'affaires américain avec une fortune personnelle estimée à plus de 35,5 milliards de dollars. Il a dirigé Google de 2001 à 2011 et est également connu pour avoir des positions très controversées sur la technologie, notamment l'IA. En août 2024, par exemple, s'adressant à des étudiants, Eric Schmidt les a invités à ne pas avoir peur de voler les données dont ils ont besoin pour entraîner leurs grands modèles de langage.
Il a présidé la National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) du gouvernement américain, une organisation qui conseille le président et le Congrès sur les questions de sécurité nationale et de défense relatives à l'IA. « Le coût de l'autonomie diminue si rapidement que la guerre des drones, qui est l'avenir des conflits, permettra de se débarrasser des chars, de l'artillerie et des mortiers », a prédit à l'époque l'ancien PDG de Google.
Aujourd'hui, il travaille à militariser l'IA. Il a aussi laissé entendre que « les progrès de l'IA sont plus importants que la préservation du climat ». Il estime que nous devrions nous lancer à fond dans la construction de centres de données d'IA, car « de toute façon, nous n'atteindrons jamais nos objectifs climatiques ».
Un rapport publié en mars 2024 a révélé que l'armée de l'air américaine envisage d'introduire 1 000 drones contrôlés par l'IA pour améliorer ses capacités de combat aérien. Ces drones seront conçus pour accompagner et protéger les avions avec équipage, comme les chasseurs F-35 et les bombardiers B-21. Ils pourront porter leurs propres armes, frapper d'autres aéronefs et des cibles au sol, ainsi qu'effectuer des missions de reconnaissance.
Conclusion
L'introduction des drones aériens et terrestres annonce un changement de paradigme dans la guerre, combinant l'innovation technologique et l'agilité stratégique. Cependant, elle soulève des préoccupations. Des experts appellent à l'interdiction des armes autonomes létales. Mais leur appel reste jusque-là sans réponse et les tentatives visant à élaborer des normes pour réglementer ces développements sur le plan mondial ont été infructueuses.
Un rapport de 2023 a révélé que les scientifiques du Pentagone discutent de la création de super-soldats cybernétiques qui ne ressentent rien lorsqu'ils tuent, ce qui rapproche davantage d'un monde où Skynet ne relèverait plus de la science-fiction. Le super-soldat du Pentagone est décrit comme le soldat du futur et sera inondé de stimulants antidouleur, amélioré avec des implants cérébraux, du sang synthétique et d'autres équipements technologiques.
D'autres grandes puissances militaires, telles que la Chine et la Russie, auraient déjà leurs propres programmes de recherche dans le domaine des armes autonomes létales. Selon les experts, les conflits du futur seront essentiellement technologiques, car l'IA est en train de changer le visage de la guerre. Toutefois, alors que les poches de tensions se multiplient, les risques pour l'humanité sont encore inconnus et font l'objet de très peu de débats publics.
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