En juillet 2022, le cabinet d'étude Forrester Research avait rapporté que d'ici 2040, environ douze millions d'Européens pourraient être amenés à céder leur emploi à un robot, principalement les travailleurs dans les secteurs tels que le commerce de détail, les services alimentaires, les loisirs et l'hôtellerie. La concurrence, la réduction des coûts, la Covid-19 et le vieillissement des populations constituaient les principaux facteurs qui devaient accélérer l'adoption de l'automatisation. Ensemble, les cinq principales économies européennes - France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni - devaient compter 30 millions de personnes en âge de travailler en moins.
Avride Inc. est un développeur de technologies d'automatisation automobile, notamment dans le domaine des voitures autonomes, des robotaxis et des robots de livraison. L'entreprise a son siège social à Newburyport, dans le Massachusetts, et dispose d'un entrepôt à Austin, au Texas ; elle possède également des bureaux à Tel-Aviv, en Israël, à Belgrade, en Serbie, et à Séoul, en Corée du Sud. Il s'agit d'une filiale du groupe Nebius. Ses voitures autonomes et ses robots de livraison sont utilisés par Uber et Uber Eats dans plusieurs villes.
Récemment, une professeure à la retraite de luniversité de Pennsylvanie a été emmenée par la police après avoir organisé un blocage en solitaire contre un robot livreur dUber Eats et elle promet de continuer à se battre contre les machines malgré son démêlé avec la justice. Carolyn Marvin, 78 ans, a été arrêtée la semaine dernière après sêtre postée sur le chemin dun robot livreur autonome à Philadelphie et avoir refusé de bouger. Les policiers auraient demandé « à plusieurs reprises » à cette personne âgée, qui ne cédait pas, de s'écarter pour laisser la machine faire son travail mais Marvin ne bougeait pas d'un pouce. Au lieu de céder, elle s'est retrouvée menottée, accusée de trouble à l'ordre public. Ce qu'elle reproche aux robots, c'est qu'ils prennent les emplois des humains.
Depuis des mois, Marvin mène une guerre personnelle contre les robots livreurs, accusant les entreprises qui les exploitent de mettre les travailleurs en chair et en os au chômage « afin denrichir leurs propres résultats financiers ». « Je sais quils prennent les emplois des livreurs humains ; cest pourquoi je manifeste contre eux chaque fois que je les vois, en me plaçant devant eux pour les empêcher davancer », a déclaré Marvin. Et il ne sagissait pas dun affrontement isolé.
Cette ancienne professeure au caractère bien trempé qui enseignait un cours sur la liberté dexpression à luniversité de Pennsylvanie a déclaré avoir affronté ces « cyborgs des trottoirs » à de nombreuses reprises, et que son arrestation ne larrêterait pas. En effet, elle compte contester les accusations portées contre elle. « Je pense que cest mon droit, garanti par le Premier Amendement, de manifester publiquement sur un trottoir pour protester contre les robots livreurs », a déclaré Marvin.
Elle a ajouté que cela faisait partie de sa condition de citoyenne américaine. « Jexerce mes droits de citoyenne, cest ainsi que je vois les choses. » Entre-temps, sa rébellion contre les robots a déclenché une véritable bataille sur Internet. « Certaines héroïnes ne portent pas de cape », s'est exclamé un admirateur. « Elle aurait dû détruire le robot », a déclaré un autre. Mais tout le monde ne soutenait pas pour autant cette militante anti-robots. « Lempêcher dapporter des médicaments aux gens, cest un crime ! », sest emporté un détracteur. « Une Karen robotisée », a fustigé quelquun.
Pourtant, Marvin ne laisse pas ces réactions négatives ni son arrestation faire dérailler sa mission. Elle affirme quelle compte bien continuer à sopposer aux robots partout où elle les repère, et espère que ses frasques sur les trottoirs inciteront les gens à sinterroger sur lavenir des emplois humains. « Ça me permet de discuter avec les gens de ce qui se passe », a-t-elle déclaré. « Nos conversations sont toujours très intéressantes, et je pense que cest une bonne chose davoir ce genre déchanges dans lespace public. » Ces robots, fabriqués par lentreprise technologique Avride, effectuent des livraisons pour Uber Eats dans certains quartiers de Philadelphie depuis le mois de mars.
En octobre 2025, Amazon accélérait les plans d'automatisation de ses entrepôts. À terme, cela allait permettre à Amazon de réduire ses coûts liés à la main-d'uvre humaine et de réaliser des économies. Des documents divulgués révélaient que l'équipe de robotique d'Amazon travaillait à l'automatisation de 75 % de l'ensemble des opérations de l'entreprise. Amazon espérait que les robots occuperaient plus de 600 000 postes aux USA qu'il aurait dû pourvoir d'ici à 2033. Cela devait permettre d'économiser environ 30 cents sur chaque article stocké et livré par Amazon à ses clients, les efforts d'automatisation devant permettre à la société d'économiser 12,6 milliards de dollars entre 2025 et 2027.
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