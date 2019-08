Boeing pourrait suspendre la production du 737 Max En raison des répercussions économiques de la crise qui dure depuis 5 mois 43PARTAGES 7 0 Le 737 Max est maintenant dans son cinquième mois d’immobilisation après l'écrasement du vol 302 d'Ethiopian Airlines en mars, qui a tué les 157 personnes à bord. Bien avant, en octobre, le vol Lion Air 610 s'est écrasé quelques minutes après le décollage, faisant 189 morts. Dans les deux accidents, un nouveau système automatisé a mal fonctionné, poussant les avions à piquer du nez. L’avionneur américain a développé une mise à jour logicielle pour l'avion et travaille avec la Federal Aviation Administration et d'autres organismes de réglementation mondiaux pour que le Max puisse à nouveau voler. Mais les retards ont persisté et, à ce stade, le PDG de Boeing s'attend à ce que le 737 Max soit remis en service au quatrième trimestre.



Mercredi dernier, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de l'entreprise, le PDG et le directeur financier de Boeing ont tous les deux envisagé d'arrêter la production du 737 Max, l’avion le plus populaire de l’entreprise, si sa remise en service est davantage retardée, une décision qui pourrait nuire aux compagnies aériennes, aux fournisseurs et même à l'économie des États-Unis, a rapporté The New York Times.





En effet, les retombées des deux accidents mortels du Max commencent à peser lourd sur ses activités. Il a déjà annoncé des coûts de plus de 8 milliards de dollars liés aux accidents, et il produit la famille 737 à un rythme plus lent – 42 avions par mois depuis le mois d’avril, contre 52 auparavant. De surcroit, Boeing ne peut pas livrer de jets Max tant que les régulateurs n'auront pas autorisé l'avion à voler, et il a stocké des avions d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars à Seattle.



Mercredi, la compagnie a déclaré une perte de 2,9 milliards de dollars pour le dernier trimestre, ce qui a fait chuter les actions de la compagnie de plus de 3 %, d’après The Times. L'entreprise a déclaré qu'elle a enregistré des ventes de 15,8 milliards de dollars au cours du trimestre, en baisse de 35 % par rapport à la même période un an plus tôt, en grande partie parce qu'elle a cessé de livrer le Max. Boeing a profité de la conférence téléphonique sur les résultats pour évoquer la possibilité d'arrêter la production du 737 Max.



« Nous devrons peut-être envisager d'autres réductions tarifaires ou d'autres options, y compris l'arrêt temporaire de la production du Max », a déclaré le directeur général de Boeing, Dennis Muilenburg.



Boeing a déclaré qu'il s'attendait à ce que le Max soit remis en service à la fin de cette année. Mais Boeing et les organismes de réglementation continuent de trouver de nouveaux problèmes avec le modèle, ce qui entraîne une série de retards en cascade. En juin, lors de ses tests sur simulateur, la FAA a découvert



The Times a rapporté que selon M. Muilenburg, la décision d'arrêter la production dépendrait de plusieurs facteurs, dont la date de remise en service probable du Max, ainsi que de sa capacité à stocker et à entretenir les centaines d'avions terminés qui n'ont pas encore été livrés. « Si cet échéancier change considérablement, nous devrons évaluer ces autres scénarios », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’ « Il n'y a pas de déclencheur spécifique ».



M. Muilenburg a aussi dit mercredi que l'arrêt temporaire de la production de Max pourrait être plus judicieux que la réduction des niveaux de production. En effet, compte tenu des coûts d'exploitation et de personnel de la chaîne de production, le programme Max pourrait devenir non rentable si Boeing ne fabrique pas suffisamment d'avions chaque mois.



Pour Scott Hamilton, directeur général de Leeham Company, une société de conseil en aviation, « Quand Boeing commence à parler d'un sujet et à le répéter, surtout dans le même cas, ils signalent qu'il se passe quelque chose ».



« Il est significatif que non seulement Muilenburg en ait parlé, mais que Greg Smith en ait aussi parlé », a-t-il ajouté. « Pour ceux d'entre nous qui ont suivi Boeing pendant des décennies, c'est eux qui lèvent le drapeau d'avertissement ».





La perte déclarée par Boeing mercredi comprenait une charge de 5,6 milliards de dollars, annoncée la semaine dernière par Boeing, liée au coût de l'indemnisation des compagnies aériennes qui exploitent le Max. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait des coûts supplémentaires de 1,7 milliard de dollars liés aux ralentissements de production. De plus, il a annoncé, en début du mois,



The Times a rapporté également une estimation selon laquelle, un arrêt de production du Max réduirait d'environ de 0,6 % le taux de croissance du produit intérieur brut, l'équivalent financier d'un arrêt prolongé du gouvernement ou d'une catastrophe naturelle importante.



Les conséquences de l’immobilisation persistante du 737 Max sur les fournisseurs et les compagnies aériennes



Selon Times, les trois transporteurs américains qui exploitent le 737 Max – Southwest Airlines, American Airlines et United Airlines – ont annulé des milliers de vols en novembre, ce qui a réduit leurs revenus. Ryanair, la compagnie aérienne irlandaise à bas prix, a déclaré ce mois-ci qu'elle réduirait ses plans d'expansion parce que les avions Max qu'elle avait commandés ont été retardés. En dehors des compagnies aériennes, les fournisseurs du constructeur américain sont aussi durement impactés, d’après The Times.



Spirit Aerosystems, le plus grand fournisseur du Max, a déjà réduit ses heures de travail, et est particulièrement vulnérable à un arrêt de production. Et General Electric, qui fabrique les moteurs Max, devrait également enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires lors de la publication de ses résultats la semaine prochaine en raison de l'interdiction de vol. Jim Corridore, analyste chez CFRA Research, a déclaré :



« Si Boeing devait arrêter la production, ce à quoi nous ne nous attendons pas, mais qui est une possibilité, cela aurait un effet d'entraînement important sur les fournisseurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement ».



Un arrêt de production serait particulièrement douloureux en termes d’emplois dans la région de Seattle, où Boeing fabrique le 737 Max et la plupart de ses autres avions commerciaux. « Pour chaque emploi direct chez Boeing, il y a trois ou quatre emplois indirects chez Boeing », a déclaré M. Hamilton.



Les organismes de réglementation n'ont pas dit quand ils s'attendent à ce que les avions puissent de nouveau voler. Toutefois, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré mercredi à la « Squawk Box » de CNBC que les États-Unis veulent « absolument s'assurer qu'avant que le 737 Max vole, il est en sécurité ».



« Je pense qu'il ne fait aucun doute que Boeing a la capacité financière de régler ce problème, mais je pense que nous devons nous assurer qu'ils sont réglés et nous devons déterminer comment ils concurrencent Airbus », a-t-il ajouté, faisant référence au rival européen de Boeing, qui est impliqué dans un différend commercial concernant les accusations américaines de subventions illégales.



Bien que la plupart des compagnies aériennes aient cessé de commander le Max depuis le deuxième accident et que certaines aient envisagé d'annuler leurs commandes, Boeing a également déclaré mercredi avoir reçu des commandes de biens et services d'une valeur de 474 milliards de dollars, dont plus de 5 500 avions commerciaux.



