Les gens rapportent des collisions avec la fonction Smart Summon de Tesla activée, Après la sortie généralisée de la version 10 de son logiciel Autopilot le jeudi dernier 11PARTAGES 8 0 La version 10.0 du logiciel Autopilot, lancée plus tôt la semaine dernière, inclut beaucoup de nouvelles options, y compris une exclusivité pour les clients Tesla ayant souscrit aux options Full Self-Driving et Enhanced de l’Autopilot qui permet à un véhicule autonome de quitter une place de stationnement et de contourner les obstacles pour rejoindre son propriétaire. Cette fonctionnalité très attendue et baptisée «



Tesla a commencé à publier la version 10 officielle de son Autopilot le jeudi dernier. Dans son article de blog annonçant la mise à jour de son logiciel, Tesla à déclaré : « Les clients qui ont acheté une capacité de conduite entièrement automatique ou un pilote automatique amélioré peuvent permettre à leur voiture de naviguer dans un parking et de se rendre à leur destination ou à celle de leur choix, à condition que leur voiture soit dans leur champ de vision ».





L'écran d’appel amélioré de l'application Tesla affiche un point bleu représentant l'emplacement du téléphone et un triangle rouge indiquant l'emplacement de la voiture. Le propriétaire peut appuyer sur le bouton « Come to me » pour que la voiture vienne directement à l'endroit où se trouve le téléphone. Ou le propriétaire peut faire glisser la carte pour repositionner le réticule et demander à la voiture d'aller ailleurs à un endroit bien précis. Cette fonction ne peut être utilisée que dans un rayon d'action limité autour du téléphone, qui est délimité par un grand cercle bleu sur la carte.



Lorsque la voiture est appelée, elle ne se limite pas à se déplacer en ligne droite vers sa destination. La voiture essaie de suivre les voies de circulation comme le ferait un conducteur humain. Parfois, la voiture prend des trajets assez longs et détournés, comme on peut le voir dans la vidéo suivante :





Lorsque les véhicules connectés ont commencé à recevoir en direct les mises à jour, les médias sociaux ont rapidement commencé à exploser, les gens postant des photos et des vidéos de leurs voitures circulant dans les stationnements et les rues grâce à la nouvelle fonction Smart Summon de Tesla, a rapporté The Drive, une chaine Youtube populaire. Lorsque le véhicule est dans la ligne de mire de l'opérateur, il peut utiliser la position GPS de son téléphone pour indiquer un emplacement proche sur la carte et le véhicule actionné par Smart Summon commencera à naviguer vers le point indiqué.



Tesla a même écrit la semaine dernière que « Les clients qui ont déjà eu accès à Smart Summon nous ont dit qu'il ajoute à la fois de la commodité à leurs voyages et leur procure un moment de plaisir unique ». Cependant, tous les messages diffusés sur les médias sociaux n'étaient pas pour apprécier la nouvelle mise à jour de conduite autonome ; certains conducteurs ont commencé à signaler que leur Tesla subissait des accidents lorsqu'ils utilisaient Smart Summon.



Dans une vidéo postée sur Twitter par un propriétaire de Tesla (David F Guajardo), un autre véhicule qui reculait a percuté sa Model 3 alors qu'il appelait la voiture dans un parking plus ou moins actif. Le conducteur du Tesla a ensuite voulu savoir qui était responsable de l'accident – sa Model 3, ou la Lexus qui est entrée en collision avec elle faisait mouvement vers le point de destination. Le propriétaire a publié, plus tard, une photo montrant les dommages causés à son pare-chocs et à ses phares antibrouillard par la collision.





Dans un autre tweet, un autre exploitant de Tesla (Roddie Hasan) a tenté d'appeler son Model 3, mais cette fois en direct dans la circulation à partir d’un autre stationnement, et a failli entrer en collision avec un autre véhicule. Heureusement, les deux véhicules semblent s'être arrêtés avant la collision, toutefois, la vidéo qui a été coupée au moment où les véhicules ont freiné ne montre pas s’il y a eu des conséquences de la quasi-collision.





Cependant, malgré ces cas qui font penser un tant soit peu à des accidents dans lesquels la marque a été impliquée depuis des années, il est important de noter qu’il y a beaucoup de cas où Smart Summon a très bien fonctionné et où les propriétaires de Tesla n’ont pas rencontré de problèmes lors de l'utilisation de cette fonctionnalité. Dans des conditions idéales et bien éclairées, la version de production de Smart Summon fonctionne comme prévu, bien que Tesla indique explicitement que le véhicule doit être surveillé pendant son utilisation.





Dans une note de mise à jour, Tesla a écrit :



« Smart Summon est conçu pour permettre à votre voiture de se rendre jusqu'à vous (en utilisant le GPS de votre téléphone comme destination cible) ou à un endroit de votre choix, en manœuvrant autour et en s'arrêtant pour les objets si nécessaire. Tout comme Summon, Smart Summon n'est destiné qu'à être utilisé dans les parkings privés et les entrées de garage ». « Vous êtes toujours responsable de votre voiture et vous devez la surveiller ainsi que son environnement à certains moments dans votre champ de vision, car il se peut qu'elle ne détecte pas tous les obstacles. Faites particulièrement attention aux gens qui se déplacent vite, aux vélos et aux voitures ».



Tesla a aussi précisé qu'il s'agit d'une version bêta qui va s’améliorer avec le temps. Et dans un tweet posté en juillet dernier, Elon Musk, PDG de Tesla, avait aussi déclaré que les parkings sont un « problème remarquablement difficile à résoudre », et l’un des tweets des propriétaires de Tesla lui a donné raison. Dans le tweet, le conducteur a écrit que « L'appel amélioré n'est pas sûr ou prêt pour la production. Je l'ai essayé dans mon allée vide. La voiture s'est avancée et a roulé sur le côté du garage. »





La technologie Smart Summon est une caractéristique remarquable de l’Autopilot de Tesla. Bien qu’elle se limite aux « parkings et allées privés », la nouvelle fonctionnalité montre que la technologie tend vers plus d’autonomie, mais des problèmes subsistent encore.



Des préoccupations soulevées par les collisions avec Smart Summon activé



Le dysfonctionnement dans une zone limitée aux parkings et allées privés soulève la question de savoir quant est-ce qu’une fonctionnalité similaire pourrait être mise au point pour les voies publiques, étant donné que 2020 est l’échéance



Le PDG de Tesla avait estimé en avril que d’ici mi-2020, le système autonome des Tesla se serait amélioré au point que les automobilistes n’auraient plus à faire attention à la route. Il avait ajouté que la société déploierait des taxis autonomes l’année prochaine dans certaines régions des États-Unis. Ce service permettra aux propriétaires de Tesla d’ajouter leurs voitures à un réseau Tesla, qui ressemblerait à Uber ou Airbnb. Musk avait prédit que les robotaxis de Tesla pourraient générer des bénéfices pouvant atteindre 30 000 dollars par an.



Une autre préoccupation concernant Smart Summon a été soulevée par Jalopnik, un site Web des nouvelles sur l’automobile. Selon le site, même si le véhicule qui faisait marche arrière dans la vidéo du tweet de l’utilisateur (David F Guajardo) n'a pas la priorité de passage, un conducteur humain (à la place du Model 3) aurait remarqué les feux de marche arrière allumés et aurait remarqué que la Lexus était en train de reculer et se serait arrêté, car dans les parcs de stationnement ce genre de chose arrive tout le temps. Aussi dans le cas du tweet de l’utilisateur (Roddie Hasan), Jalopnik a écrit que, tout conducteur humain raisonnable se serait arrêté bien avant l’incident et aurait cherché à voir si un véhicule venait, ce qui n’a pas semblé être le cas avec la Model 3.





Une autre préoccupation peut être liée à l'assurance. Pour rappel, Tesla a commencé à offrir, un peu plus tôt cette année, son propre programme d’assurance aux résidents de la Californie. Selon The Drive, en offrant son propre produit d'assurance, l’objectif de Tesla était de lutter contre des coûts exorbitants des polices d’assurance afin de rendre la conduite des véhicules Tesla plus abordable pour le consommateur moyen.



Mais la question c’est de savoir comment ces types d'actions présentées dans les vidéos des tweets ci-dessus affecteront les propriétaires qui ont souscrit à des polices d'assurance existantes, puisque la technologie semble augmenter le risque d'accident lorsqu'elle est utilisée de façon inappropriée. Selon The Drive, certains propriétaires ont même tagué les comptes de médias sociaux des compagnies d'assurance pour leur signaler directement les problèmes.



Même ceux des propriétaires qui seront clients assurance de Tesla ne sont pas sûrs d’être automatiquement dédommagés. Tesla a conçu l'application pour qu'elle ne fonctionne que lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton, surveillant ainsi la progression de la voiture. Cela pourrait aider l'entreprise à faire valoir qu'elle ne devrait pas être tenue responsable en cas de mauvaise utilisation. Il n'est pas clair qui serait responsable si une voiture avait causé des dommages pendant qu'elle fonctionnait en mode Smart Summon. Pour éviter cette préoccupation, il faudra peut-être suivre les avertissements spécifiques du fabricant lorsque la nouvelle mise à jour est activée et s’attendre à ce que les mises à jour futures viennent résoudre certains problèmes.



Sources : Tweet (2 & 3)



Et vous ?



Que pensez-vous ?

Que pensez-vous des conditions dans lesquelles les incidents se sont produits ?

Peut-on dire, à partir de ces incidents, que la fonctionnalité Smart Summon n’était pas encore prête à être déployée ?



Lire aussi



Tesla lance la plus grande mise à jour connue à ce jour de son logiciel Autopilot, la version 10.0 inclut Spotify, Netflix, YouTube et plus encore

Une application mobile de Tesla a bloqué certains propriétaires de la Tesla Model 3 hors de leur voiture pendant des heures, à cause d'un dysfonctionnement

Tesla va limiter les capacités du logiciel de la Tesla Model 3 d'entrée de gamme, dans une mise à jour prochaine

Elon Musk rappelle qu'en rendant publics les brevets Tesla, il a œuvré pour le bien de la planète, et l'essor du marché des véhicules électriques

Retour du mode controversé full self-driving de l'Autopilot de Tesla et arrivée du Model 3 à 35 000 USD, du constructeur attendu depuis 2016 La version 10.0 du logiciel Autopilot, lancée plus tôt la semaine dernière, inclut beaucoup de nouvelles options, y compris une exclusivité pour les clients Tesla ayant souscrit aux options Full Self-Driving et Enhanced de l’Autopilot qui permet à un véhicule autonome de quitter une place de stationnement et de contourner les obstacles pour rejoindre son propriétaire. Cette fonctionnalité très attendue et baptisée « Smart Summon » permet à un propriétaire d'appeler sa voiture Tesla à partir d'un stationnement ou d'un autre scénario complexe. Mais il se trouve que les choses ne se déroulent malheureusement pas exactement comme prévu pour tous les conducteurs, d’après plusieurs tweets postés la semaine dernière.Tesla a commencé à publier la version 10 officielle de son Autopilot le jeudi dernier. Dans son article de blog annonçant la mise à jour de son logiciel, Tesla à déclaré : « Les clients qui ont acheté une capacité de conduite entièrement automatique ou un pilote automatique amélioré peuvent permettre à leur voiture de naviguer dans un parking et de se rendre à leur destination ou à celle de leur choix, à condition que leur voiture soit dans leur champ de vision ».L'écran d’appel amélioré de l'application Tesla affiche un point bleu représentant l'emplacement du téléphone et un triangle rouge indiquant l'emplacement de la voiture. Le propriétaire peut appuyer sur le bouton « Come to me » pour que la voiture vienne directement à l'endroit où se trouve le téléphone. Ou le propriétaire peut faire glisser la carte pour repositionner le réticule et demander à la voiture d'aller ailleurs à un endroit bien précis. Cette fonction ne peut être utilisée que dans un rayon d'action limité autour du téléphone, qui est délimité par un grand cercle bleu sur la carte.Lorsque la voiture est appelée, elle ne se limite pas à se déplacer en ligne droite vers sa destination. La voiture essaie de suivre les voies de circulation comme le ferait un conducteur humain. Parfois, la voiture prend des trajets assez longs et détournés, comme on peut le voir dans la vidéo suivante :Lorsque les véhicules connectés ont commencé à recevoir en direct les mises à jour, les médias sociaux ont rapidement commencé à exploser, les gens postant des photos et des vidéos de leurs voitures circulant dans les stationnements et les rues grâce à la nouvelle fonction Smart Summon de Tesla, a rapporté The Drive, une chaine Youtube populaire. Lorsque le véhicule est dans la ligne de mire de l'opérateur, il peut utiliser la position GPS de son téléphone pour indiquer un emplacement proche sur la carte et le véhicule actionné par Smart Summon commencera à naviguer vers le point indiqué.Tesla a même écrit la semaine dernière que « Les clients qui ont déjà eu accès à Smart Summon nous ont dit qu'il ajoute à la fois de la commodité à leurs voyages et leur procure un moment de plaisir unique ». Cependant, tous les messages diffusés sur les médias sociaux n'étaient pas pour apprécier la nouvelle mise à jour de conduite autonome ; certains conducteurs ont commencé à signaler que leur Tesla subissait des accidents lorsqu'ils utilisaient Smart Summon.Dans une vidéo postée sur Twitter par un propriétaire de Tesla (David F Guajardo), un autre véhicule qui reculait a percuté sa Model 3 alors qu'il appelait la voiture dans un parking plus ou moins actif. Le conducteur du Tesla a ensuite voulu savoir qui était responsable de l'accident – sa Model 3, ou la Lexus qui est entrée en collision avec elle faisait mouvement vers le point de destination. Le propriétaire a publié, plus tard, une photo montrant les dommages causés à son pare-chocs et à ses phares antibrouillard par la collision.Dans un autre tweet, un autre exploitant de Tesla (Roddie Hasan) a tenté d'appeler son Model 3, mais cette fois en direct dans la circulation à partir d’un autre stationnement, et a failli entrer en collision avec un autre véhicule. Heureusement, les deux véhicules semblent s'être arrêtés avant la collision, toutefois, la vidéo qui a été coupée au moment où les véhicules ont freiné ne montre pas s’il y a eu des conséquences de la quasi-collision.Cependant, malgré ces cas qui font penser un tant soit peu à des accidents dans lesquels la marque a été impliquée depuis des années, il est important de noter qu’il y a beaucoup de cas où Smart Summon a très bien fonctionné et où les propriétaires de Tesla n’ont pas rencontré de problèmes lors de l'utilisation de cette fonctionnalité. Dans des conditions idéales et bien éclairées, la version de production de Smart Summon fonctionne comme prévu, bien que Tesla indique explicitement que le véhicule doit être surveillé pendant son utilisation.Dans une note de mise à jour, Tesla a écrit :« Smart Summon est conçu pour permettre à votre voiture de se rendre jusqu'à vous (en utilisant le GPS de votre téléphone comme destination cible) ou à un endroit de votre choix, en manœuvrant autour et en s'arrêtant pour les objets si nécessaire. Tout comme Summon, Smart Summon n'est destiné qu'à être utilisé dans les parkings privés et les entrées de garage ». « Vous êtes toujours responsable de votre voiture et vous devez la surveiller ainsi que son environnement à certains moments dans votre champ de vision, car il se peut qu'elle ne détecte pas tous les obstacles. Faites particulièrement attention aux gens qui se déplacent vite, aux vélos et aux voitures ».Tesla a aussi précisé qu'il s'agit d'une version bêta qui va s’améliorer avec le temps. Et dans un tweet posté en juillet dernier, Elon Musk, PDG de Tesla, avait aussi déclaré que les parkings sont un « problème remarquablement difficile à résoudre », et l’un des tweets des propriétaires de Tesla lui a donné raison. Dans le tweet, le conducteur a écrit que « L'appel amélioré n'est pas sûr ou prêt pour la production. Je l'ai essayé dans mon allée vide. La voiture s'est avancée et a roulé sur le côté du garage. »La technologie Smart Summon est une caractéristique remarquable de l’Autopilot de Tesla. Bien qu’elle se limite aux « parkings et allées privés », la nouvelle fonctionnalité montre que la technologie tend vers plus d’autonomie, mais des problèmes subsistent encore.Le dysfonctionnement dans une zone limitée aux parkings et allées privés soulève la question de savoir quant est-ce qu’une fonctionnalité similaire pourrait être mise au point pour les voies publiques, étant donné que 2020 est l’échéance des prévisions d’une conduite autonome avancée faites par Tesla en avril dernier.Le PDG de Tesla avait estimé en avril que d’ici mi-2020, le système autonome des Tesla se serait amélioré au point que les automobilistes n’auraient plus à faire attention à la route. Il avait ajouté que la société déploierait des taxis autonomes l’année prochaine dans certaines régions des États-Unis. Ce service permettra aux propriétaires de Tesla d’ajouter leurs voitures à un réseau Tesla, qui ressemblerait à Uber ou Airbnb. Musk avait prédit que les robotaxis de Tesla pourraient générer des bénéfices pouvant atteindre 30 000 dollars par an.Une autre préoccupation concernant Smart Summon a été soulevée par Jalopnik, un site Web des nouvelles sur l’automobile. Selon le site, même si le véhicule qui faisait marche arrière dans la vidéo du tweet de l’utilisateur (David F Guajardo) n'a pas la priorité de passage, un conducteur humain (à la place du Model 3) aurait remarqué les feux de marche arrière allumés et aurait remarqué que la Lexus était en train de reculer et se serait arrêté, car dans les parcs de stationnement ce genre de chose arrive tout le temps. Aussi dans le cas du tweet de l’utilisateur (Roddie Hasan), Jalopnik a écrit que, tout conducteur humain raisonnable se serait arrêté bien avant l’incident et aurait cherché à voir si un véhicule venait, ce qui n’a pas semblé être le cas avec la Model 3.Une autre préoccupation peut être liée à l'assurance. Pour rappel, Tesla a commencé à offrir, un peu plus tôt cette année, son propre programme d’assurance aux résidents de la Californie. Selon The Drive, en offrant son propre produit d'assurance, l’objectif de Tesla était de lutter contre des coûts exorbitants des polices d’assurance afin de rendre la conduite des véhicules Tesla plus abordable pour le consommateur moyen.Mais la question c’est de savoir comment ces types d'actions présentées dans les vidéos des tweets ci-dessus affecteront les propriétaires qui ont souscrit à des polices d'assurance existantes, puisque la technologie semble augmenter le risque d'accident lorsqu'elle est utilisée de façon inappropriée. Selon The Drive, certains propriétaires ont même tagué les comptes de médias sociaux des compagnies d'assurance pour leur signaler directement les problèmes.Même ceux des propriétaires qui seront clients assurance de Tesla ne sont pas sûrs d’être automatiquement dédommagés. Tesla a conçu l'application pour qu'elle ne fonctionne que lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton, surveillant ainsi la progression de la voiture. Cela pourrait aider l'entreprise à faire valoir qu'elle ne devrait pas être tenue responsable en cas de mauvaise utilisation. Il n'est pas clair qui serait responsable si une voiture avait causé des dommages pendant qu'elle fonctionnait en mode Smart Summon. Pour éviter cette préoccupation, il faudra peut-être suivre les avertissements spécifiques du fabricant lorsque la nouvelle mise à jour est activée et s’attendre à ce que les mises à jour futures viennent résoudre certains problèmes.Sources : Tweet ( 1 Que pensez-vous ?Que pensez-vous des conditions dans lesquelles les incidents se sont produits ?Peut-on dire, à partir de ces incidents, que la fonctionnalité Smart Summon n’était pas encore prête à être déployée ?