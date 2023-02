Les expéditions de dispositifs ont diminué pour la deuxième année consécutive.

Baisse de 7 % des expéditions de PC en 2023, après une baisse de 16 % en 2022.

Retour à la normale des niveaux de stocks de PC au deuxième semestre 23.

Les cycles de remplacement passeront de six à plus de neuf mois pour tous les appareils.



Le segment des PC comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les ultramobiles haut de gamme et les Chromebooks. Les tablettes comprennent tous les appareils Android et iOS.

Source : Gartner (janvier 2023)

", a déclaré Ranjit Atwal, analyste directeur principal chez Gartner. "La tendance à la baisse qui affecte le marché des appareils s'atténuera en 2023 dans l'attente de perspectives économiques moins pessimistes jusqu'en 2023, ce qui finira par augmenter les dépenses des consommateurs et des entreprises.Les livraisons de PC continueront d'enregistrer le pire déclin de tous les segments de dispositifs en 2023. Les expéditions de PC devraient baisser de 6,8 % en 2023, après une baisse de 16 % en 2022 (voir tableau 1).Tableau 1. Prévisions des expéditions mondiales par type de dispositif, 2022-2023 (milliers d'unités)Tout au long de l'année 2023, les fournisseurs de PC réduiront leurs niveaux de stocks et les analystes de Gartner s'attendent à ce que les niveaux de stocks de PC reviennent à la normale d'ici la seconde moitié de 2023 après avoir considérablement augmenté en 2022.", a déclaré Atwal.En 2022, si de nombreux PC professionnels pouvaient être mis à niveau vers le système d'exploitation (OS) Windows 10, beaucoup ne l'ont pas fait. D'ici à la fin de 2023, Gartner prévoit que plus de 25 % des PC professionnels seront mis à niveau vers Windows 11. Toutefois, Windows 11 ne stimulera pas suffisamment les ventes pour atteindre les mêmes volumes qu'entre 2020 et 2022. En outre, comme les taux d'inflation élevés et la récession imminente réduisent les dépenses discrétionnaires et les budgets, Gartner estime que les consommateurs et les entreprises prolongeront leurs cycles de remplacement des PC et des tablettes de plus de 9 mois d'ici à la fin de 2023.Gartner prévoit que les expéditions mondiales de smartphones diminueront de 4 % en 2023. Les expéditions de smartphones devraient totaliser 1,23 milliard d'unités en 2023, contre 1,28 milliard d'unités en 2022.", a déclaré Atwal. "Source : Gartner