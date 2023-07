Les voitures autonomes sont des caméras de surveillance sur roues d'après le technologue Bruce Schneier

Alors que les caméras de sécurité sont monnaie courante dans les villes américaines, les voitures autonomes représentent une nouvelle possibilité d'accès pour les forces de l'ordre et une nouvelle méthode d'empiètement sur la vie privée, affirment des défenseurs des droits de l'homme. En sillonnant la ville sur leurs itinéraires, les voitures autonomes captent un plus grand nombre d'images. Et il est plus facile pour les forces de l'ordre de s'adresser à une entreprise disposant d'un vaste répertoire de vidéos et d'une équipe d'intervention spécialisée que de contacter toutes les entreprises d'un quartier dotées de systèmes de sécurité.", explique Chris Gilliard, membre du Social Science Research Council. "Si les services de conduite autonome comme Waymo et Cruise n'ont pas encore atteint le même niveau de pénétration du marché que Ring, le grand nombre de vidéos qu'ils capturent en effectuant leurs trajets présente d'autres opportunités. Outre l'homicide de San Francisco, l'examen de documents judiciaires par Bloomberg montre que la police a demandé des images à Waymo et Cruise pour aider à résoudre des délits de fuite, des cambriolages, des agressions aggravées, une collision mortelle et une tentative d'enlèvement.Dans tous les cas examinés par Bloomberg, les documents judiciaires montrent que la police a recueilli des images de Cruise et de Waymo peu de temps après avoir obtenu un mandat. Dans plusieurs cas, Bloomberg n'a pas pu déterminer si les enregistrements avaient été utilisés dans les poursuites qui en ont résulté. Dans quelques cas, les forces de l'ordre et les avocats ont déclaré que les séquences n'avaient pas joué de rôle, ou qu'elles n'étaient qu'une formalité. Toutefois, les preuves vidéo sont devenues un élément clé des affaires pénales, ce qui signifie que ce n'est probablement qu'une question de temps.Source : Bruce Schneier Pensez-vous que cette publication est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?