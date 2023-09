"Leur commodité pourrait nous inciter à surutiliser nos voitures. Le résultat ? Un cauchemar de circulation alimenté par l'intelligence artificielle, techniquement parfait, mais terrible pour nos villes".Pourquoi croyons-nous cela ? Parce que cela s'est déjà produit avec le covoiturage. Dans les années 2010, le Senseable City Lab du Massachusetts Institute of Technology, dont l'un d'entre nous est le directeur, était à l'avant-garde de l'utilisation du Big Data pour étudier comment le covoiturage et le transport à domicile pouvaient rendre nos rues plus propres et plus efficaces. Les résultats semblaient étonnants : avec des retards minimes pour les passagers, nous pouvions mettre en relation les usagers et réduire de 40 % la taille des flottes de taxis de la ville de New York. Un plus grand nombre de personnes pourraient se déplacer dans moins de voitures pour moins d'argent. Nous pourrions réduire le nombre de propriétaires de voitures et libérer les trottoirs et les parkings pour de nouvelles utilisations. Cette vision utopique était non seulement convaincante, mais aussi à portée de main.Après avoir publié nos résultats, nous avons entamé la première collaboration entre le MIT et Uber pour étudier un produit alors nouveau : Uber Pool (aujourd'hui rebaptisé UberX Share), un service qui permet aux usagers de partager des voitures lorsqu'ils se rendent à des destinations similaires, et ce, à moindre coût. Hélas, il n'y a pas de repas gratuit. Nos recherches étaient techniquement correctes, mais nous n'avions pas pris en compte l'évolution du comportement humain. Les voitures sont plus pratiques et plus confortables que la marche, les bus et les métros, et c'est pourquoi elles sont si populaires. En les rendant encore moins chères grâce au covoiturage, on incite les gens à délaisser ces autres formes de transport. Cette dynamique est apparue clairement dans les données quelques années plus tard : En moyenne, les trajets effectués en covoiturage généraient beaucoup plus de trafic et 69 % de dioxyde de carbone en plus que les trajets qu'ils remplaçaient. Nous étions fiers de notre contribution au covoiturage, mais consternés par les résultats d'une étude réalisée en 2018, selon laquelle le service Uber Pool était si bon marché qu'il augmentait les déplacements en ville : Pour chaque kilomètre de conduite personnelle qu'il supprimait, il ajoutait 2,6 kilomètres de personnes qui auraient autrement pris un autre mode de transport.Alors que les robotaxis sont sur le point de proliférer dans le monde entier, nous sommes sur le point de répéter la même erreur, mais à une échelle bien plus grande… Nous ne pouvons pas laisser une nouvelle technologie brillante nous entraîner dans un embouteillage épique que nous aurons nous-mêmes créé. Le meilleur moyen de rendre la mobilité urbaine accessible, efficace et écologique ne réside pas dans les nouvelles technologies, ni les voitures à conduite autonome, ni les voitures électriques, mais dans les anciennes. Les bus, les métros, les vélos et nos propres pieds sont plus propres, moins chers et plus efficaces que tout ce que la Silicon Valley a pu imaginer… La technologie autonome pourrait, par exemple, permettre aux villes d'offrir davantage de bus, de navettes et d'autres formes de transport en commun 24 heures sur 24, car la disponibilité d'un service de transport en commun sur place est essentielle. En effet, la disponibilité d'AV à la demande pourrait assurer les connexions du "dernier kilomètre" entre les habitations et les arrêts de transport. Cela pourrait également être une aubaine pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Cependant, tout développement des AV devrait être contrebalancé par des investissements dans les transports en commun et l'amélioration de l'accessibilité à pied.Par-dessus tout, nous devons mettre en place des régimes réglementaires et fiscaux intelligents qui permettent à tous les modes de mobilité durable (y compris les services autonomes) de se développer en toute sécurité et de manière intelligente. Ces régimes devraient inclure, par exemple, des redevances de congestion pour décourager la surutilisation des véhicules individuels.