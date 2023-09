La FAA a autorisé Zipline International, Inc. à livrer des colis commerciaux autour de Salt Lake City et de Bentonville, dans l'Arkansas, en utilisant des drones qui volent au-delà de la ligne de visée de l'opérateur. Les lettres d'approbation sont disponibles ici et ici . Zipline est un opérateur certifié par la FAA (Part 135) et utilisera son drone Sparrow pour larguer la charge utile par parachute. Les données collectées lors de ces opérations serviront de base aux activités de la FAA en matière de politique et d'élaboration de règles.La FAA se concentre sur le développement de règles standard pour rendre les opérations BVLOS [au-delà de la ligne de visée] routinières, évolutives et économiquement viables. Le 9 juin 2021, l'agence a créé le Beyond Visual Line of Sight Aviation Rulemaking Committee (comité d'élaboration des règles d'aviation au-delà de la ligne de visée), chargé de formuler des recommandations de sécurité à l'intention de la FAA. Nous sommes en train d'examiner leur rapport final.L'objectif à long terme de la FAA est d'intégrer en toute sécurité les drones dans le système national d'espace aérien plutôt que de leur réserver un espace aérien distinct. Cette approche est conforme à la loi de 2012 sur la modernisation et la réforme de la FAA et à la loi de 2016 sur l'extension, la sécurité et la sûreté de la FAA. La loi de 2016 a demandé à la FAA, en collaboration avec la NASA, de poursuivre l'élaboration d'un plan de gestion du trafic des systèmes d'aéronefs sans pilote (UTM), qui contribuera aux efforts d'intégration.