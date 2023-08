Li Boyang, PDG d'EX Robots, place quelques visages devant un écran qui les détecte et permet aux visages robotisés de les reproduire en temps réel. Avec une peau, des expressions faciales et des mouvements physiques semblables à ceux des humains, ainsi que la capacité d'exprimer un certain niveau de langage. Ces robots sont conçus pour agir comme des humains et susciter des émotions.", explique Li.Les robots exposés sont parmi les plus populaires de la conférence mondiale annuelle sur les robots à Pékin.Grâce à l'intelligence artificielle et aux modèles de langage, les robots sont capables d'interagir avec les humains de manière naturelle tout en générant des expressions faciales correspondantes, d'après Li. Le véritable secret de la vraisemblance réside dans les dizaines d'unités électriques mobiles sur les visages robotiques, qui peuvent produire des centaines d'expressions, soit générées par un système spécialisé par le biais d'une analyse, soit basées sur des données biologiques collectées à partir de visages humains.La conférence mondiale sur les robots se tient jusqu'au 22 août.Quel est votre avis sur ces robots qui ressemblent aux humains ?Selon vous, cette vision du robot humanoïde quasi-humain est-elle possible ?