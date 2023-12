La Fédération unie des travailleurs du Danemark, connue en danois sous le nom de 3F, a déclaré qu'il y avait eu des spéculations selon lesquelles Tesla livrerait ses voitures dans les ports danois et les transporterait par camion jusqu'en Suède après que les dockers suédois aient bloqué la réception des voitures Tesla dans leur pays. "", a déclaré 3F dans un communiqué. "".Jakob Lykke, responsable local de 3F Transport à Esbjerg, sur la côte ouest du Danemark, a déclaré que la cinquième ville du Danemark est le seul port par lequel les voitures Tesla arrivent par bateau. "", a déclaré M. Lykke . Il est probable que le marché danois soit également touché.Le directeur de 3F, Jan Villadsen, a déclaré qu'il s'agissait d'une "″ ″", a déclaré M. Villadsen.Le 27 octobre, 130 membres du puissant syndicat suédois de la métallurgie IF Metall ont débrayé dans sept ateliers du pays où sont entretenues les populaires voitures électriques, réclamant une convention collective. Les mécaniciens suédois ont cessé d'entretenir les voitures Tesla et plusieurs syndicats, dont les postiers, se sont joints à une vague de solidarité avec les revendications d'IF Metall. Les dockers des quatre plus grands ports suédois ont également interrompu la livraison des véhicules Tesla afin d'accroître la pression sur le constructeur automobile.Le mois dernier, Tesla a intenté une action en justice contre l'État suédois par l'intermédiaire de l'agence suédoise des transports lorsque les postiers du pays scandinave ont interrompu la livraison des plaques d'immatriculation des nouveaux véhicules fabriqués par le constructeur texan.Le PDG de Tesla, Elon Musk, a écrit sur X, anciennement Twitter, la plateforme de médias sociaux dont il est propriétaire, qu'il était "" que les postiers suédois refusent de livrer les plaques d'immatriculation des nouveaux véhicules.Source : La Fédération unie des travailleurs du DanemarkPensez-vous que cette grève est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?