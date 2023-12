Des documents publiés le mercredi 13 décembre par les régulateurs américains de la sécurité indiquent que l'entreprise enverra une mise à jour logicielle pour résoudre les problèmes.Ce rappel intervient après une enquête de deux ans menée par la National Highway Traffic Safety Administration sur une série d'accidents survenus alors que le système de conduite partiellement automatisée Autopilot était utilisé. Certains se sont révélés mortels.L'agence indique que son enquête a révélé que la méthode d'Autopilot pour s'assurer que les conducteurs sont attentifs peut être inadéquate et "Le rappel couvre la quasi-totalité des véhicules vendus par Tesla aux États-Unis et inclut ceux produits entre le 5 octobre 2012 et le 7 décembre de cette année.La mise à jour du logiciel comprend des contrôles et des alertes supplémentaires "", selon les documents.La mise à jour du logiciel a été envoyée à certains véhicules concernés mardi, les autres la recevant à une date ultérieure, selon les documents.Autopilot comprend des fonctions appelées Autosteer et Traffic Aware Cruise Control, Autosteer étant destiné à être utilisé sur les autoroutes à accès limité lorsqu'il ne fonctionne pas avec une fonction plus sophistiquée appelée Autosteer on City Streets.La mise à jour du logiciel limitera apparemment l'utilisation d'Autosteer.", indiquent les documents de rappel.Les documents de rappel indiquent que les enquêteurs de l'agence ont rencontré Tesla à partir d'octobre pour expliquer les "conclusions provisoires" concernant la réparation du système de surveillance. Tesla n'était pas d'accord avec l'analyse de l'agence, mais a accepté le rappel le 5 décembre dans le but de résoudre l'enquête.Depuis des années, les défenseurs de la sécurité automobile réclament une réglementation plus stricte du système de surveillance du conducteur, qui détecte principalement si les mains du conducteur sont sur le volant.Autopilot peut diriger, accélérer et freiner automatiquement dans sa voie, mais il s'agit d'un système d'aide à la conduite et ne peut pas se conduire lui-même, malgré son nom. Des tests indépendants ont révélé que le système de surveillance est facile à tromper, à tel point que des conducteurs ont été pris en flagrant délit de conduite en état d'ébriété ou même assis sur le siège arrière.Dans son rapport de défaut déposé auprès de l'agence de sécurité, Tesla a déclaré que les contrôles d'Autopilot "".Un message a été laissé tôt mercredi pour obtenir d'autres commentaires de la part de l'entreprise d'Austin, au Texas.Tesla précise sur son site internet que le système Autopilot et le système Full Self Driving, plus sophistiqué, ne peuvent pas conduire de manière autonome et sont destinés à aider les conducteurs qui doivent être prêts à intervenir à tout moment. Le système Full Self Driving est actuellement testé par des propriétaires de Tesla sur des routes publiques.Dans un communiqué publié le lundi 11 décembre sur X, anciennement Twitter, Tesla a déclaré que la sécurité est plus forte lorsque le système Autopilot est activé.La NHTSA a dépêché des enquêteurs sur 35 accidents de Tesla depuis 2016 dans lesquels l'agence soupçonne que les véhicules fonctionnaient avec un système automatisé. Au moins 17 personnes ont été tuées.Les enquêtes font partie d'une enquête plus large menée par la NHTSA sur de multiples cas où des Teslas utilisant l'Autopilot ont percuté des véhicules d'urgence stationnés qui s'occupaient d'autres accidents. La NHTSA est devenue plus agressive dans la poursuite des problèmes de sécurité des Teslas au cours de l'année écoulée, annonçant de multiples rappels et enquêtes, y compris un rappel du logiciel Full Self Driving.En mai, le secrétaire aux transports Pete Buttigieg, dont le département comprend la NHTSA, a déclaré que Tesla ne devrait pas appeler le système Autopilot parce qu'il ne peut pas se conduire lui-même.Dans sa déclaration de mercredi, la NHTSA a indiqué que l'enquête sur Tesla restait ouverte "".Quelle lecture faites-vous de cette situation ?