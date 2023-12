Une réduction de 85 %, soit 6,8 fois moins de taux d'accidents impliquant toute blessure, des cas mineurs aux cas graves et mortels (0,41 incidence par million de miles pour le conducteur Waymo contre 2,78 pour la référence humaine).



Une réduction de 57 %, soit 2,3 fois moins de taux d'accidents déclarés par la police (2,1 incidence par million de miles pour le conducteur Waymo contre 4,85 pour la référence humaine).

Selon une nouvelle étude, le robotaxis de la société dérivée de Google a permis de réduire le nombre d'accidents corporels et d'accidents signalés par la police par rapport à des références humaines.Depuis des années, Waymo affirme que ses véhicules sans conducteur ont le potentiel d'être plus sûrs que les humains. Aujourd'hui, l'entreprise affirme qu'elle dispose de données qui le confirment.Waymo a analysé 7,13 millions de kilomètres parcourus sans conducteur dans trois villes - Phoenix, Los Angeles et San Francisco - et a comparé les données à des références de conduite humaine pour déterminer si ses voitures étaient impliquées dans moins d'accidents causant des blessures et signalés par la police. C'est la première fois que l'entreprise étudie les kilomètres parcourus uniquement par des véhicules entièrement sans conducteur, plutôt qu'un mélange de conduite autonome et de conduite supervisée par l'homme.Rien que cette année, Waymo a effectué plus de 700 000 trajets de covoiturage avec des usagers publics et sans conducteur humain. Cette étape n'aurait pas pu être franchie sans mettre la sécurité au premier plan, et le groupe travaille d'arrache-pied pour améliorer la mesure, la transparence et la performance de sa flotte.Les recherches approfondies menées - à travers plus de vingt documents sur la sécurité publiés au fil des ans pour améliorer la transparence - montrent que le conducteur Waymo se comporte de manière sûre dans toute une série d'évaluations.En s'appuyant sur ces travaux, de nouveaux articles ont été publiés aujourd'hui : l'un compare les taux d'accidents du conducteur Waymo à ceux des conducteurs humains sur plus de 7 millions de kilomètres parcourus par des conducteurs seuls à partir de Phoenix, San Francisco et Los Angeles ; l'autre élabore des références claires en matière d'accidents humains pour permettre de telles comparaisons.Les résultats de la nouvelle étude montrent que les performances de Waymo Driver ont permis une réduction significative des taux d'accidents déclarés par la police et des accidents corporels par rapport aux conducteurs humains des villes dans lesquelles la société opère.", a déclaré David Zuby, directeur de la recherche de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), après avoir examiné les documents.Il n'existe pas d'indicateur unique de la sécurité de la conduite autonome. Les mesures et les méthodes d'évaluation employées sont multiples et visent à obtenir une image complète de la sécurité. L'une des nombreuses mesures pouvant être utilisées pour surveiller le service de conduite autonome après son lancement est le nombre d'accidents de véhicules par kilomètre de conduite par rapport aux humains.Dans l'étude de performance, les taux d'accidents du conducteur Waymo ont été comparés à ceux des conducteurs humains sur plusieurs points de référence différents. Cette étude est l'une des premières à comparer les taux d'accidents globaux en utilisant des données provenant uniquement d'opérations entièrement autonomes, plutôt qu'un mélange de conduite entièrement autonome et d'essais avec un humain au volant. Contrairement à la récente recherche de Swiss Re qui s'est concentrée sur les accidents entraînant des réclamations en responsabilité civile de Waymo, cette étude inclut tous les accidents de Waymo, quel que soit le rôle du véhicule Waymo dans l'accident, et avec n'importe quel montant de dommages matériels. Elle utilise également des données publiques, ce qui permet à d'autres chercheurs de reproduire les résultats.Les données de Waymo proviennent d'accidents signalés dans le cadre de l'ordre général permanent (SGO) de la NHTSA, sur 7,14 millions de kilomètres entièrement autonomes parcourus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jusqu'à la fin octobre 2023 à Phoenix, San Francisco et Los Angeles. Ces données ont ensuite été comparées aux taux d'accidents humains pertinents ayant donné lieu à des rapports de police, des blessures et/ou des dommages matériels.Si l'on considère l'ensemble des sites, en comparaison avec les références humaines, le conducteur Waymo a démontré :Si l'on compare les taux d'accidents à San Francisco, Phoenix et Los Angeles, individuellement, le conducteur Waymo a également surpassé de manière significative les références humaines locales respectives (bien que la comparaison à LA n'ait pas encore assez de kilomètres pour être statistiquement significative). Notamment, les références humaines locales variaient d'une ville à l'autre - par exemple, San Francisco avait le taux le plus élevé d'accidents où une blessure a été signalée avec 5,55 incidents par million de miles, ce qui était environ trois fois plus élevé que la moyenne nationale.[/CENTER]En général, le conducteur Waymo a également démontré des taux de dommages matériels inférieurs par rapport aux références humaines. Cependant, les taux de référence eux-mêmes variaient considérablement en fonction de la source de données humaines, même au sein d'un même lieu, il convient donc d'être prudent dans l'interprétation de ces résultats.Pour comprendre les performances de la technologie de conduite autonome, il est essentiel de déterminer des références valables et comparables en matière d'accidents impliquant des êtres humains. Pour comprendre les performances de la technologie de conduite autonome, il est essentiel de déterminer des références valables et comparables en matière d'accidents impliquant des êtres humains. Malgré l'accessibilité publique des données sur les accidents impliquant des humains et des véhicules autonomes, la comparaison des deux ne va pas sans difficultés. L'objectif de l'étude comparative est d'assurer une comparaison équitable entre la conduite humaine et la conduite assistée en s'attaquant aux erreurs et aux biais les plus courants et en établissant des références valables dans les villes où Waymo exerce ses activités. L'objectif de l'étude comparative est d'assurer une comparaison équitable entre la conduite humaine et la conduite assistée en s'attaquant aux erreurs et aux biais les plus courants et en établissant des références valables dans les villes où Waymo exerce ses activités.Il existe deux sources importantes de biais statistiques à contrôler lors de la comparaison entre la conduite humaine et la conduite autonome. La première est la sous-déclaration des accidents humains. Bien que les données sur les accidents humains qui entraînent des blessures ou des dommages matériels soient assez solides, un grand nombre d'accidents humains de faible gravité - comme le fait de heurter des débris de la route ou des "accrochages" mineurs - ne sont pas signalés à la police. En revanche, les sociétés d'AV signalent même les accidents les plus mineurs afin de démontrer la fiabilité de la conduite autonome sur les routes publiques. Par exemple, seuls 21 % des accidents que Waymo a signalés à la NHTSA à ce jour ont donné lieu à un rapport de police, quelle que soit la partie responsable.La seconde tient aux différences dans les conditions de conduite et/ou les caractéristiques des véhicules. Les données publiques sur les accidents humains incluent tous les types de routes, comme les autoroutes, où le conducteur Waymo ne circule actuellement qu'avec un spécialiste autonome au volant, ainsi que divers types de véhicules, des poids lourds commerciaux aux véhicules de tourisme et aux motocyclettes.Ces différences signifient que des ajustements doivent être apportés aux données d'accidents humains avant de les comparer aux taux d'accidents AV. De même qu'on ne compare pas le cyclisme sur route au VTT sans tenir compte des différences d'altitude, de terrain et d'autres facteurs, les comparaisons entre la conduite humaine et la conduite autonome doivent elles aussi tenir compte de ces différences.Pour s'assurer que les données sur les accidents impliquant des êtres humains sont valides et comparables, les valeurs de référence pour les blessures et les dommages matériels dans notre étude de 7,1 millions de kilomètres comprenaient des ajustements pour les accidents déclarés par la police ou étaient dérivées de bases de données d'études sur la conduite en milieu naturel, qui équipent les véhicules de capteurs pour enregistrer la conduite et sont plus susceptibles de détecter les accidents de faible gravité. La méthodologie utilisée s'appuie sur les meilleures pratiques issues d'une analyse documentaire de 12 études antérieures et d'un livre comparant les taux d'accidents des AV et des humains.Waymo estime qu'une normalisation internationale est nécessaire pour une analyse valide des données sur les accidents de véhicules audiovisuels. C'est pourquoi elle est à la recherche d'opportunités pour impliquer la communauté des experts en sécurité routière et les organismes de normalisation afin de faire avancer ce travail à l'avenir.Si le fait d'être globalement plus sûr que les conducteurs humains est un aspect important de la sécurité AV, il n'est pas suffisant en soi. L'évaluation des taux d'accidents n'est qu'une des nombreuses méthodes utilisées pour évaluer les performances du conducteur Waymo, un peu comme un bilan de santé de routine implique l'examen de divers aspects du bien-être physique.L'approche de Waymo va au-delà des seules mesures de sécurité. Un bon comportement au volant compte également - conduire de manière respectueuse autour des autres usagers de la route de façon fiable et prévisible, sans causer de trafic ou de confusion inutiles. L'amélioration continue de la conduite est un objectif que la société s'efforce d'atteindre dans tous les domaines.Grâce à ces études, l'objectif est de fournir au grand public les résultats les plus récents sur les performances en matière de sécurité, d'améliorer la transparence dans l'industrie de l'audiovisuel et de permettre à la communauté des chercheurs, des régulateurs et des universitaires qui étudient la sécurité de l'audiovisuel de faire progresser ce domaine.