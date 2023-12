Débat sur l'IA : entre menace pour l'emploi et vision optimiste de la main-d'œuvre Robotique

1X a levé 23,5 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d'un financement de série A en mars 2023, dont OpenAI est l'un des investisseurs. « 1X est à l'avant-garde de l'augmentation du travail grâce à l'utilisation de technologies avancées et sûres dans le domaine de la robotique », a déclaré Brad Lightcap, directeur de l'exploitation d'OpenAI et gestionnaire de l'OpenAI Startup Fund. L'OpenAI Startup Fund croit en l'approche et en l'impact que 1X peut avoir sur l'avenir du travail.Le modèle androïde EVE est un robot humanoïde polyvalent et agile capable d'effectuer toute une série de tâches. EVE est équipé de caméras et de capteurs qui lui permettent de percevoir son environnement et d'interagir avec lui. Sa mobilité, sa dextérité et son équilibre lui permettent de naviguer dans des environnements complexes et de manipuler des objets de manière efficace.Par défaut, EVE fonctionne de manière autonome et utilise l'intelligence artificielle pour naviguer dans votre espace de travail. Il est capable d'ouvrir des portes avec différentes poignées, de voir des personnes ou des objets à distance et de se déplacer dans un espace non structuré, comme le font les humains. EVE aide les opérateurs humains dans leurs tâches, en utilisant leur force, leur précision et leurs capteurs pour effectuer des tâches telles que patrouiller dans un immeuble de bureaux et vérifier les badges d'identification des employés. EVE reste à l'affût des dangers potentiels ou des erreurs, puis signale à l'opérateur s'il doit assumer une autonomie partagée. Cela signifie que l'opérateur contrôle la fonction motrice d'EVE lorsqu'il est temps pour un humain d'agir ou de prendre des décisions importantes.1X est prête à greffer le corps d'Eve sur une base de jambes bipèdes pour cette nouvelle génération de robots. L'entreprise a déjà développé des capacités de navigation autonome et de cartographie des installations avec Eve. Elle a annoncé que Neo sera commercialisé à la fin de l'année 2023.La start-up robotique 1X, soutenue par OpenAI de Sam Altman, a dépassé Tesla d'Elon Musk en déployant le premier robot IA dans le monde du travail. Le robot nommé EVE aurait été intégré en tant qu'agent de sécurité dans un site de fabrication Android. Le robot serait en train de redéfinir la surveillance et la sécurité. L'émergence de robots dotés d'IA constitue une menace pour les emplois de cols blancs et de cols bleus. Le ChatGPT et ses semblables ne sont qu'un début. Au fur et à mesure que la technologie de l'IA se développe, les robots deviendront de plus en plus capables d'effectuer des tâches qui sont actuellement réalisées par des humains.Pour situer le contexte, on prévoit que les robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle de pointe perturberont le marché mondial du travail. Lorsque ces humanoïdes commenceront à fonctionner, ils seront loin d'être aussi évolués que les humains. Toutefois, si l'on en croit les derniers mois de l'IA générative, ils apprendront rapidement. Le marché de la robotique humanoïde devrait atteindre 17,3 milliards de dollars d'ici à 2027.Dans un exemple de déploiement de robots dans le monde réel, 1X avec son robot EVE a battu Tesla d'Elon Musk en déployant le premier robot humanoïde au monde doté d'une IA dans un environnement professionnel. EVE travaille actuellement comme agent de sécurité sur deux sites industriels en Europe et aux États-Unis. Le robot est capable d'effectuer diverses tâches, notamment de patrouiller, d'ouvrir des portes et de ramasser des objets.Ces robots patrouillent déjà en tant qu'agents de sécurité et il est prévu de les déployer dans des maisons de retraite et des hospices dans un avenir proche. Selon Firstpost, le robot est également un bon infirmier et un bon barman. EVE, qui est actif depuis avril de cette année, a dépassé les attentes initiales. EVE a posé un jalon historique en s'intégrant en douceur dans une atmosphère professionnelle, laissant dans la poussière les robots Tesla de Musk, très attendus.Véritable RoboCop, ce robot est doté d'une tête, d'un visage et de deux bras autonomes. Il peut accomplir toute une série de tâches semblables à celles d'un humain, comme ouvrir des portes et des fenêtres, récupérer des objets, emballer des marchandises, etc. Bornich, PDG de 1X, pense que l'humanoïde permettra de pallier les pénuries de main-d'œuvre en remplaçant des emplois humains. Sa vision est celle d'une société où il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre et où l'énergie renouvelable peut être transformée en n'importe quel produit ou service que nous désirons. Il pense également que ces robots seront utilisés dans un avenir proche pour les soins aux personnes âgées.Bornich prévoit que cela se produira dans les cinq à dix prochaines années, ce qui correspond au calendrier prévu par l'OpenAI en début de semaine.En commençant par les activités liées à la sécurité, chaque action entreprise par EVE ajoute à la formation du système, ce qui permet au robot d'améliorer l'exécution des tâches sans nécessiter d'interaction humaine, selon 1X.Lors de sa dernière réunion d'actionnaires, Tesla a fait le point sur son programme de robot humanoïde, Optimus. De manière surprenante, les robots ont été vus en train de se promener dans les locaux de l'entreprise. « Le programme Optimus est extrêmement sous-estimé », a fait remarquer Elon Musk lors de la présentation, ajoutant qu'à l'avenir, le monde pourrait compter deux robots par personne.Il est intéressant de constater que le débat sur l'émergence de robots dotés d'IA générant une menace pour les emplois divise les opinions. Alors que certaines personnes s'inquiètent des conséquences sur les emplois de cols blancs et de cols bleus, le point de vue exprimé par Bornich, PDG de 1X, propose une perspective alternative. Selon lui, les humanoïdes pourraient jouer un rôle crucial en comblant les pénuries de main-d'œuvre en remplaçant des emplois humains.Cependant, cette vision optimiste soulève des questions importantes. Il est essentiel d'évaluer si les humanoïdes sont réellement capables de remplacer efficacement certaines tâches humaines, et si cela ne conduirait pas à des conséquences sociales indésirables telles que le chômage massif. De plus, il est important de prendre en compte les implications éthiques de remplacer des travailleurs humains par des machines, en particulier en ce qui concerne la dignité au travail et les conditions de vie des individus concernés.Le débat devrait également aborder la question de l'adaptabilité des travailleurs face à l'introduction de la technologie. Les systèmes éducatifs et les programmes de formation professionnelle devraient être repensés pour garantir que la main-d'œuvre soit préparée aux changements induits par l'IA.En fin de compte, bien que l'idée de pallier les pénuries de main-d'œuvre grâce aux humanoïdes puisse sembler attrayante, il est crucial d'examiner attentivement les implications sociales, éthiques et économiques de cette perspective, en cherchant un équilibre entre l'innovation technologique et la préservation des droits et de la qualité de vie des travailleurs.Source : Vidéo:fleche : Humanoides au Travail : une solution aux pénuries de main-d’œuvre ou une menace pour l'Emploi Humain ?:fleche : Comment anticiper et gérer les conséquences sociales d'une éventuelle substitution massive de travailleurs humains par des machines, en particulier en ce qui concerne le chômage et la précarité de l'emploi ?