Des chercheurs de la Brookings Institution ont mené une enquête (récemment) auprès de plus de 2 000 Américains afin de connaître leur sentiment. Ceci étant dit, il est important de noter que 52% des personnes ayant répondu à cette enquête sont d'avis que les robots effectueront la plupart des tâches impliquant un travail physique dans les 30 prochaines années.19 % ont déclaré que cette éventualité était extrêmement probable, 33 % qu'elle était assez probable et seulement 23 % qu'elle n'était pas du tout probable. Il est intéressant de noter que les personnes âgées de 35 à 54 ans sont celles qui croient le plus en ce sentiment. 21 % d'entre eux ont déclaré que c'était très probable, contre seulement 17 % des personnes âgées de 18 à 34 ans et 18 % des personnes âgées de 55 ans et plus.Il convient de mentionner qu'environ 32 % des personnes interrogées ont déclaré que cette question devrait être réglementée par le gouvernement fédéral parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement permettre de préserver les emplois. Toutefois, une proportion similaire, soit 29 % pour être exact, a déclaré qu'elle ne souhaitait aucun type de réglementation.Cela semble indiquer que les Américains sont divisés sur cette question, même si les jeunes sont plus enclins à vouloir une réglementation. 39 % des personnes interrogées âgées de 18 à 34 ans ont déclaré qu'elles souhaitaient une réglementation, contre 31 % des personnes âgées de 35 à 54 ans et seulement 25 % des personnes âgées de plus de 55 ans.61 % des personnes qui ont répondu aux questions posées dans le cadre de cette enquête ont déclaré qu'elles pourraient ne pas être à l'aise pour travailler avec des robots. Il s'agit là d'une préoccupation majeure, car le niveau d'aisance que les gens ressentent lorsqu'ils travaillent avec des robots rendra leur ascension plus ou moins probable en fonction de l'endroit où ils se trouvent. 42 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne seraient pas prêtes à payer plus de 250 dollars pour un robot, ce qui pourrait peser sur les finances du secteur.52 % des internautes adultes pensent que d'ici 30 ans, les robots auront progressé au point de pouvoir effectuer la plupart des activités actuellement réalisées par les humains, selon un sondage réalisé par des chercheurs de la Brookings Institution. Le sondage révèle également que les gens sont divisés à 32 contre 29 % sur la question de savoir si le gouvernement américain devrait créer une commission fédérale de la robotique pour réglementer le développement et l'utilisation des robots.Cette enquête a été réalisée par des chercheurs de la Brookings Institution par le biais d'un sondage national en ligne aux États-Unis auprès de 2 021 internautes adultes entre le 4 et le 6 juin 2018. Elle a été supervisée par Darrell M. West, vice-président des études sur la gouvernance et directeur du Centre pour l'innovation technologique à la Brookings Institution et auteur de The Future of Work : Robots, AI, and Automation. Les réponses ont été pondérées en fonction du sexe, de l'âge et de la région afin de correspondre aux données démographiques de la population nationale sur internet, telles qu'estimées par le Current Population Survey du Bureau du recensement des États-Unis.L'enquête demandait quelle était la probabilité que les robots prennent en charge la plupart des activités humaines au cours des 30 prochaines années. Dix-neuf pour cent des personnes interrogées estiment que c'est très probable, 33 % pensent que c'est assez probable, 23 % pensent que ce n'est pas très probable et 25 % ne sont pas sûrs.Il n'y a pas de différences significatives selon le groupe démographique ou la région. Les personnes âgées de 35 à 54 ans étaient un peu plus enclines à penser que cela était très probable, par rapport à celles vivant dans le Sud ou aux adultes de moins de 35 ans. Les hommes et les personnes plus âgées étaient les plus nombreux à dire que cela n'était pas très probable.32 % des personnes interrogées pensent que le gouvernement américain devrait mettre en place une commission fédérale de robotique pour réglementer le développement et l'utilisation des robots, contre 29 % qui y sont opposés et 39 % qui ne sont pas sûrs.Il existe toutefois des différences selon l'âge et la région. Les jeunes âgés de 18 à 34 ans sont les plus enclins à vouloir réglementer les robots (39 %), tout comme ceux qui vivent dans le nord-est ou l'ouest. Les hommes, les personnes plus âgées et les habitants du Sud sont les moins favorables à une réglementation des robots.Plusieurs questions ont été posées concernant les impressions des gens à l'égard des robots. 61 % des personnes interrogées ont déclaré ne pas être à l'aise avec les robots, tandis que 16 % seulement se sentaient à l'aise avec les robots et 23 % n'étaient pas sûres.38 % des personnes interrogées estiment que les robots leur faciliteront la vie au cours des cinq prochaines années, tandis que 17 % d'entre elles pensent que leur vie deviendra plus difficile et 45 % ne savent pas.Lorsqu'on leur a demandé dans quelle mesure les robots les inquiétaient, 61 % ont répondu qu'ils n'étaient pas inquiets, tandis que 29 % étaient inquiets et 22 % n'étaient pas sûrs.Lorsqu'on leur a demandé dans quelle mesure ils pensaient que les robots deviendraient courants au cours des cinq prochaines années, 13 % ont répondu qu'ils seraient très courants, 32 % ont répondu qu'ils seraient plutôt courants, 26 % ont estimé qu'ils ne seraient pas très courants et 29 % ne savaient pas.L'enquête a porté sur les types de robots susceptibles d'intéresser les personnes interrogées. 20 % d'entre eux étaient intéressés par des robots qui les aideraient à faire le ménage, 17 % voulaient des robots qui assureraient la sécurité de la maison, et seulement 9 % étaient intéressés par un robot qui les aiderait à s'occuper d'un enfant ou d'un parent âgé.L'enquête demandait combien les personnes étaient prêtes à payer pour un robot qui s'occupe des tâches routinières. 42 % ont déclaré qu'ils paieraient 250 $ ou moins, 10 % ont déclaré qu'ils paieraient entre 251 $ et 500 $, 3 % ont déclaré qu'ils paieraient entre 501 $ et 750 $, 3 % ont indiqué qu'ils paieraient entre 751 $ et 1 000 $, et 3 % étaient prêts à payer plus de 1 000 $. 39 % n'ont pas donné de chiffre.Des différences ont été constatées en fonction de l'âge. Les jeunes de moins de 35 ans sont plus intéressés par des robots bon marché coûtant moins de 250 dollars (47 %) que les personnes âgées de 55 ans ou plus (37 %).1. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par un robot qui vous aide à nettoyer votre maison ?2. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé(e) par un robot qui assure la sécurité de votre domicile ?3. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par un robot qui vous aiderait à vous occuper d'un enfant ou d'un parent âgé ?4. Combien seriez-vous prêt à payer pour un robot qui s'occuperait des tâches domestiques à votre place ?5. Dans quelle mesure pensez-vous que les robots deviendront courants au cours des cinq prochaines années ?6. Êtes-vous à l'aise avec les robots ?7. Dans quelle mesure les robots vous inquiètent-ils ?8. Au cours des cinq prochaines années, pensez-vous que les robots vous faciliteront la vie ?9. Dans 30 ans, quelle est la probabilité que les robots aient progressé au point de pouvoir effectuer la plupart des activités actuellement réalisées par les humains ?10. Pensez-vous que le gouvernement américain devrait créer une commission fédérale de robotique pour réglementer le développement et l'utilisation des robots ?Cette enquête en ligne a interrogé 2 021 internautes adultes aux États-Unis du 4 au 6 juin 2018 via la plateforme Google Surveys. Les réponses ont été pondérées à l'aide du sexe, de l'âge et de la région afin de correspondre aux données démographiques de la population nationale sur Internet, telles qu'estimées par le Current Population Survey du Bureau du recensement des États-Unis.Source : Brookings InstitutionQue pensez-vous des résultats de cette étude réalisée par la Brookings Institution ? les trouvez-vous crédibles ou pertinents ?A votre avis, les robots sont-ils en passe de remplacer les humains ?Etes-vous pour ou contre les réglementations en ce qui concerne les robots ? pourquoi ?