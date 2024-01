L'accent principal des villes intelligentes est mis sur le développement des infrastructures

Une avancée technologique sous l'ombre de l'incertitude

Une ville intelligente est le concept qui consiste à utiliser les technologies modernes telles que l'internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour rendre les villes plus efficaces et durables en ce qui concerne l'environnement, la société et l'économie. Elles tentent de résoudre les problèmes liés à l'augmentation de la population, à la santé, au changement climatique, à la pollution, au logement, au travail et aux conditions de vie.Des chercheurs de la Brookings Institution ont récemment interrogé plus de 2 000 personnes pour évaluer leurs opinions sur l'avenir de l'automatisation. Il est à noter que 52% des participants estiment que les robots prendront en charge la plupart des tâches physiques dans les 30 prochaines années.Parmi eux, 19% considèrent cette possibilité comme extrêmement probable, 33% la jugent assez probable, et seulement 23% estiment qu'elle n'est pas du tout probable. Les personnes âgées de 35 à 54 ans sont les plus enclines à croire en cette perspective, avec 21% d'entre elles le considérant comme très probable, comparé à 17% chez les 18-34 ans et 18% chez les 55 ans et plus.L'intégration des robots dans notre vie quotidienne n'est plus un rêve futuriste, mais une réalité actuelle. Les robots ne sont plus confinés aux ateliers de fabrication, mais font désormais partie intégrante de nos routines quotidiennes et influe sur divers aspects de notre vie. Les robots assistants ont fait leur entrée dans nos foyers, simplifiant les tâches et améliorant notre qualité de vie. Des aspirateurs robots qui nettoient nos sols de manière autonome aux haut-parleurs intelligents équipés d'assistants virtuels tels qu'Alexa et Siri qui répondent à nos questions et contrôlent nos appareils intelligents, ces robots sont devenus des membres précieux de notre foyer.Les robots trouvent leur place dans les secteurs de la vente au détail et du service à la clientèle. Les robots autonomes peuvent aider à réapprovisionner les rayons, à nettoyer les magasins et même à interagir avec les clients pour leur fournir des informations et de l'aide.Les villes intelligentes sont des agglomérations qui intègrent les technologies de l'information et de la communication dans la gestion urbaine, visant à numériser les opérations traditionnelles pour accroître l'efficacité des services fournis. L'accent principal des villes intelligentes est mis sur le développement des infrastructures, avec pour objectif d'améliorer divers aspects tels que l'économie, l'environnement, le développement social, culturel et urbain.Cela implique des efforts investis dans l'amélioration des canaux de communication afin d'assurer l'interconnexion des différents services tels que le logement, les loisirs, les télécommunications, etc. Les villes intelligentes symbolisent le progrès et l'esprit d'entreprise, représentant une avancée significative tant pour le monde que pour les pays qui les adoptent. Parmi leurs principaux avantages, on peut citer les suivants.L’initiative de la ville de Peachtree vise à réduire l'usure des infrastructures, à nettoyer les routes, à économiser des émissions et à faciliter les livraisons. Le tunnel, construit à une profondeur de 1,8 à 2,1 mètres, permet aux robots de se déplacer à une vitesse de 72 kilomètres par heure, offrant une livraison plus rapide qu'en surface. L'objectif à terme est d'étendre le service aux épiceries et aux colis. Selon les responsables du projet, cette réalisation démontre la faisabilité et la facilité de la livraison souterraine, ouvrant la voie à des projets similaires dans d'autres villes intelligentes.« Lorsque nous pensons à l'usure [des infrastructures] et à la gestion des livraisons, il s'agit souvent de livrer un colis à des milliers de personnes par jour », a déclaré Brandon Branham, directeur de la technologie chez Peachtree Corners, à Cities Today. « Si nous pouvons prendre cela et le mettre sous terre, nous pouvons nettoyer nos routes, économiser des émissions et réduire l'usure des infrastructures. Pour l'instant, les membres de Curiosity Lab peuvent commander de la nourriture dans certains restaurants, mais l'objectif est d'étendre ce service aux épiceries et aux colis dans un avenir proche, au fur et à mesure que le projet pilote se poursuit. »Si les robots améliorent notre vie de diverses manières, ils suscitent également des inquiétudes quant à leur impact sur la main-d'œuvre et le déplacement des emplois. À mesure que les robots deviennent plus performants, les industries s'adaptent en recyclant et en améliorant les compétences des travailleurs afin qu'ils collaborent avec les robots plutôt que de les concurrencer. L'adoption généralisée des robots soulève d'importants défis et considérations éthiques. Il s'agit notamment de questions liées à la vie privée, à la sécurité des données, aux interactions entre robots et humains et à l'éventualité de biais dans les algorithmes d'IA.L'initiative de Peachtree Corners, qui consiste à tester un système de livraison robotisé autonome souterrain, représente une avancée technologique intéressante. L'utilisation de robots pour effectuer des livraisons dans des tunnels souterrains offre un potentiel de réduction des émissions, d'amélioration de l'efficacité logistique, et de décongestionnement des routes. Cependant, il est essentiel de considérer plusieurs aspects critiques. Tout d'abord, la faisabilité à grande échelle de ce système reste à démontrer. La construction de tunnels souterrains implique des coûts significatifs et des défis d'ingénierie, et il est important de comprendre si ces investissements sont justifiés par rapport aux bénéfices attendus.L'acceptation sociale de ce nouveau mode de livraison jouera un rôle crucial dans son succès. Les préoccupations liées à la sécurité, à la confidentialité et à la perturbation potentielle de l'environnement local doivent être abordées de manière transparente et efficace pour gagner la confiance du public. Alors des questions cruciales méritent d’être posées.Source : VidéoÊtes-vous pour ou contre la livraison de colis par des robots dans des tunnels souterrains ?Cette innovation contribue réellement à résoudre des problèmes concrets, tels que la congestion urbaine et les émissions polluantes ?Ce projet peut-il être perçu comme une dépense utile plutôt et comme une amélioration valable de la vie urbaine, sans la prise en compte des avantages environnementaux ?Êtes-vous pour ou contre l’adoption généralisée des robots ?