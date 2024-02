L'accident du robotaxi de Waymo avec un cycliste de San Francisco suscite l'ouverture d'un examen réglementaire

Waymo, l'unité de conduite autonome d'Alphabet, a déclaré par courriel mardi qu'elle avait appelé la police sur les lieux et qu'elle contactait également les autorités compétentes au sujet de l'incident.Le département californien des véhicules à moteur (DMV) examine l'incident et n'a pas d'autre commentaire à faire pour le moment, a-t-il indiqué par courriel mercredi.Waymo a déclaré que son véhicule était à l'arrêt complet à une intersection à quatre voies lorsqu'un gros camion a tourné dans l'intersection. À son tour de poursuivre sa route, la voiture de Waymo s'est avancée.Cependant, le cycliste se trouvait derrière le camion et n'était pas visible lorsqu'il a traversé la trajectoire du véhicule Waymo. Lorsque le cycliste a été pleinement visible, le véhicule de Waymo a freiné fortement, mais n'a pas été en mesure d'éviter la collision, a déclaré la société.Un porte-parole du service des incendies de San Francisco a déclaré par courriel mardi qu'un appel au 911 avait été passé pour signaler la collision et que le cycliste n'avait pas été transporté à l'hôpital. Il a ajouté que la police de San Francisco enquêtait sur l'incident.Le département de police de San Francisco a déclaré mercredi qu'il enquêtait sur la cause de la collision.Waymo a cherché à étendre son service sans chauffeur à Los Angeles, où il teste actuellement des trajets et n'autorise de nouveaux trajets que sur invitation.Mais les constructeurs de voitures robots se sont heurtés à la résistance de certains législateurs et citoyens qui craignent que les véhicules n'aient pas encore fait leurs preuves et posent un risque pour la sécurité.Le mois dernier, l'unité Cruise de GM, spécialisée dans les voitures autonomes, a fait l'objet d'enquêtes du ministère américain de la justice et de la Securities and Exchange Commission, à la suite d'un accident au cours duquel l'un de ses robotaxis a heurté une piétonne et l'a traînée sur une distance de six mètres.L'année dernière, plus d'une vingtaine de syndicats ont exhorté les autorités américaines chargées de la sécurité automobile à ouvrir une enquête à l'échelle du secteur sur les véhicules sans conducteur, les jugeant "dangereux et intenables sous leur forme actuelle" en raison du nombre élevé d'accidents.WaymoQuel est votre avis sur le sujet ?