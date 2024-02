Personne ne se trouvait dans la voiture et aucun blessé n'a été signalé, ont indiqué la police et les responsables de l'entreprise.Les pompiers de San Francisco ont été appelés sur les lieux vers 21 heures dans le bloc 700 de Jackson Street, ont indiqué les autorités. Le quartier chinois était en pleine effervescence pour célébrer le Nouvel An lunaire.Des vidéos postées sur les réseaux sociaux par Michael Vandi, ingénieur en informatique, montrent une personne utilisant un skateboard pour écraser les vitres de la Jaguar blanche alors que les capteurs du toit de la voiture continuent de tourner. Un autre cliché montre quelqu'un en train d'écrire sur le côté de la voiture. La voiture a fini par s'embraser, tandis que des spectateurs se rassemblaient autour d'elle pour enregistrer la scène avec leurs téléphones.Le robotaxi était l'un des centaines de la flotte de l'entreprise à San Francisco, a déclaré Sandy Karp, porte-parole de Waymo. "".Le motif de l'attaque n'est pas clair, et la police indique que l'incendie fait l'objet d'une enquête.Les tensions autour des voitures sans conducteur ont augmenté depuis qu'une voiture Cruise sans conducteur, appartenant à General Motors, a percuté une femme dans le centre-ville de San Francisco et l'a coincée en dessous l'automne dernier, l'envoyant à l'hôpital avec de graves blessures.L'incident a finalement contraint Cruise à suspendre ses activités, tandis que son concurrent Waymo, propriété de Google, a poursuivi son expansion, arrivant récemment à Los Angeles devant des responsables et des chauffeurs de taxi et de camion inquiets. Un nombre limité de voitures sans conducteur Waymo circule dans les rues de Los Angeles, car l'entreprise propose des essais sur invitation.Mais Waymo a demandé à la California Public Utilities Commission l'autorisation d'étendre sa flotte pour être pleinement opérationnel à Los Angeles.Craignant que les robotaxis ne soient dangereux, la maire Karen Bass a demandé en novembre aux régulateurs de renforcer leur surveillance et a déclaré que la ville devrait avoir son mot à dire sur la manière dont ils sont réglementés.À l'époque, elle avait déclaré que l'une des voitures sans conducteur de Waymo circulant à Los Angeles n'avait pas réussi à s'arrêter pour un agent de la circulation à l'angle de l'avenue Beaudry et du boulevard Wilshire le 3 août 2023. L'agent avait fait signe à la circulation en direction de l'est et de l'ouest de s'arrêter.Aucun blessé n'est à déplorer.Depuis lors, les syndicats et les autorités locales ont augmenté la pression sur l'entreprise. Au début du mois, le chef du syndicat des pompiers de la ville est apparu avec d'autres responsables locaux sur les marches de l'hôtel de ville pour soutenir la législation introduite par le sénateur de l'État de Californie Dave Cortese (D-San José) qui donnerait aux responsables locaux plus de contrôle sur les véhicules autonomes.M. Cortese s'inquiète non seulement de la capacité des véhicules à respecter les lois locales, mais aussi de la menace qu'ils représentent pour les travailleurs.", a-t-il déclaré lors de la conférence.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Quel est votre avis général sur les robotaxis Waymo, êtes-vous pour ou contre la circulation libre de ces véhicules autonomes ?