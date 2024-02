Le premier patient humain à qui l'on a implanté une puce cérébrale de Neuralink semble s'être complètement rétabli et est capable de contrôler une souris d'ordinateur par la pensée

", a déclaré Elon Musk lors d'un événement Spaces sur la plateforme de médias sociaux X. M. Musk a indiqué que Neuralink essayait maintenant d'obtenir du patient le plus grand nombre possible de clics sur les boutons de la souris.L'entreprise a implanté avec succès une puce sur son premier patient humain le mois dernier, après avoir reçu l'autorisation de recruter des sujets humains en septembre. L'étude utilise un robot pour placer chirurgicalement un implant d'interface cerveau-ordinateur dans une région du cerveau qui contrôle l'intention de bouger, a déclaré Neuralink, ajoutant que l'objectif initial est de permettre aux gens de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur par la pensée.M. Musk nourrit de grandes ambitions pour Neuralink, affirmant qu'elle faciliterait l'insertion chirurgicale rapide de ses puces pour traiter des maladies telles que l'obésité, l'autisme, la dépression et la schizophrénie. Neuralink, dont la valeur a été estimée à environ 5 milliards de dollars l'année dernière, a fait l'objet d'appels répétés à un examen minutieux de ses protocoles de sécurité.: Elon MuskQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les projets de Neuralink sont crédibles ou pertinents ?